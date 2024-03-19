Заставляют уходить «по собственному желанию»? Dell отказала работникам на ремоуте в карьерном росте

Американская технологическая компания Dell предупреждает всех работников на ремоуте, что без посещения офиса они не будут иметь права на повышение.
И это заявление прозвучало спустя десять лет после того, как компания перешла на гибридный формат работы, отмечает Arstechnica.
Это довольно резкий разворот в политике компании, ведь раньше она утверждала немного другое.
«Не рассчитывайте, что проведенное время в традиционном офисе, поможет наладить сотрудничество и сформирует ощущение причастности к вашей организации», — заявлял тогда генеральный директор Майкл Делл.
Хочешь повышения — иди в офис
Начиная с мая, сотрудники Dell будут либо на ремоуте, либо с гибридным графиком
- Последние должны приходить в офис по крайней мере 39 дней в квартал, подтвердил, что равняется примерно трем разам в неделю
- Те, кто хотел бы никогда не ездить в офис, не будут «рассматриваться на повышение и не смогут менять роли»
Здесь надо вспомнить, что удаленная работа довольно долгое время была одним из корпоративных стандартов компании. От 10 % до 15 % работников практически никогда не появлялись в офисе.
Такая гибкость позволила компании стать привлекательным работодателем в постковидную эру. Теперь же там считают, что «личные связи в сочетании с гибким подходом имеют решающее значение для стимулирования инноваций и дифференциации ценностей».
Что изменилось в Dell?
Некоторые эксперты отмечают, что это может быть реакцией на нестабильность мировой экономики. Причиной для изменения политики называется уверенность в том, что если люди будут физически работать вместе, то смогут выполнять свои обязанности лучше.
В то же время есть и более логичное объяснение Неназванные сотрудники, с которыми общались журналисты, выразили беспокойство, что будущая политика является попыткой заставить людей уволиться. Таким образом Dell могла бы сэкономить деньги на человеческих ресурсах без выплат компенсаций.
Последнее массовое увольнение в Dell было в феврале 2023 года. Тогда без работы осталось 6 500, или 5% работников компании.
Favbet Tech – это IT-компания со 100% украинской ДНК, которая создает совершенные сервисы для iGaming и Betting с использованием передовых технологий и предоставляет доступ к ним. Favbet Tech разрабатывает инновационное программное обеспечение через сложную многокомпонентную платформу, способную выдерживать огромные нагрузки и создавать уникальный опыт для игроков. IT-компания входит в группу компаний FAVBET.
Продолжается конкурс авторов ИТС. Напиши статью о развитии игр, гейминг и игровые девайсы и выигрывай профессиональный игровой руль Logitech G923 Racing Wheel, или одну из низкопрофильных игровых клавиатур Logitech G815 LIGHTSYNC RGB Mechanical Gaming Keyboard!