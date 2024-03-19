Новости Технологии 19.03.2024 в 15:35 comment views icon
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Заставляют уходить «по собственному желанию»? Dell отказала работникам на ремоуте в карьерном росте

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Ігор Шелудченко

Автор новин

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Американская технологическая компания Dell предупреждает всех работников на ремоуте, что без посещения офиса они не будут иметь права на повышение.

И это заявление прозвучало спустя десять лет после того, как компания перешла на гибридный формат работы, отмечает Arstechnica.

Это довольно резкий разворот в политике компании, ведь раньше она утверждала немного другое.

«Не рассчитывайте, что проведенное время в традиционном офисе, поможет наладить сотрудничество и сформирует ощущение причастности к вашей организации», — заявлял тогда генеральный директор Майкл Делл.

Хочешь повышения — иди в офис

Начиная с мая, сотрудники Dell будут либо на ремоуте, либо с гибридным графиком

  • Последние должны приходить в офис по крайней мере 39 дней в квартал, подтвердил, что равняется примерно трем разам в неделю
  • Те, кто хотел бы никогда не ездить в офис, не будут «рассматриваться на повышение и не смогут менять роли»

Здесь надо вспомнить, что удаленная работа довольно долгое время была одним из корпоративных стандартов компании. От 10 % до 15 % работников практически никогда не появлялись в офисе.

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Такая гибкость позволила компании стать привлекательным работодателем в постковидную эру. Теперь же там считают, что «личные связи в сочетании с гибким подходом имеют решающее значение для стимулирования инноваций и дифференциации ценностей».

Что изменилось в Dell?

Некоторые эксперты отмечают, что это может быть реакцией на нестабильность мировой экономики. Причиной для изменения политики называется уверенность в том, что если люди будут физически работать вместе, то смогут выполнять свои обязанности лучше.

В то же время есть и более логичное объяснение Неназванные сотрудники, с которыми общались журналисты, выразили беспокойство, что будущая политика является попыткой заставить людей уволиться. Таким образом Dell могла бы сэкономить деньги на человеческих ресурсах без выплат компенсаций.

Последнее массовое увольнение в Dell было в феврале 2023 года. Тогда без работы осталось 6 500, или 5% работников компании.

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