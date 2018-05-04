Завтра Vodafone Украина закроет бюджетный тариф Vodafone RED XS и начнет автоматически переводить абонентов на более дорогие тарифы RED EXTRA

Оператор мобильной связи Vodafone Украина напомнил, что с завтрашнего дня тариф Vodafone RED XS будет закрыт, а все его пользователи до 10 июня 2018 года будут автоматически переведены на другой предоплаченный тариф: RED EXTRA XS, RED EXTRA XS-2 или RED XS+.

Клиенты, которые по своему номеру активировали услугу «Год без абонплат» будут переведены в тариф Vodafone RED XS+ с сохранением срока и условий действия услуги, при смене тарифа он получит информационное сообщение. При этом при самостоятельной смене текущего тарифа действие услуги «Год без абонплат» не сохраняется; средства на дополнительном денежном счете при изменении тарифа не сохраняются; срок действия и условия скидок остаются без изменений.

Оператор также предлагает в любое время до автоматической смены тариф самостоятельно выбрать и бесплатно перейти в любой доступный предоплаченный тариф Vodafone Украина. Чтоб узнать детальную информацию по смене тарифа можно набрать номер 111 * 6.

Данная информация справедлива для всех регионов, кроме Сумы, Полтавы, Донецка, Луганска и Херсона. Там для клиентов, которые приобрели стартовый пакет Vodafone RED XS (полное название тарифа — «Vodafone RED XS+») с 01.04.2018 г. действует специальное предложение — стоимость пакета услуг на месяц составит 50 грн. Начиная с 01.10.2018 г. стоимость для всех клиентов тарифа составит 60 грн.

Для пользователей тарифа Vodafone Light с 11.05.2018 стоимость каждых 10 мин разговоров составит 5 грн в день пользования, при этом максимальное количество пакетов до конца дня равно 10 штукам. Данные условия тарифа будут доступны после первого пополнения на сумму от 40 грн. В случае отсутствия первого пополнения, будут действовать базовые условия тарифа: звонки в сети Vodafone Украина — 0,50 грн/мин; звонки на другие сети Украины — 1,50 грн/мин; SMS&MMS по Украине — 0,50 грн/мин; 3G/2G Интернет — 100 МБ за 5 грн в день.

Отметим, что таким образом оператор сначала поднял стоимость абонентской платы с 35 до 40 грн , а потом с 40 до 50 грн в месяц, а теперь полностью закрывает один из самых доступных тарифов.

Источник: Vodafone Украина