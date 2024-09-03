Zeekr 7X: Новый электрический внедорожник от Geely с запасом хода до 780 км и быстрой зарядкой за 15 минут

Zeekr (премиальный бренд Geely) планирует выпустить в Европе электрический внедорожник 7X. Он построен на 800-вольтовой платформе SEA, которая является общей со многими другими предложениями группы.

Zeekr 7X имеет длину 4826 мм и ширину 1930 мм, а колесная база составляет 2946 мм. Автомобиль предлагается в двухрядной конфигурации с просторным багажником объемом 615 литров. Для хранения вещей пассажиров предусмотрено 32 отделения.

Zeekr пока не обнародовала официальных показателей мощности. Однако компания уверяет, что электрический внедорожник 7X может разгоняться с нуля до 100 км/ч за 3,8 секунды в своем самом мощном варианте. Можно предположить, что он позаимствовал двойную силовую установку мощностью 637 л.с. у трехрядного Zeekr 007. Седан 7X поставляется в заднеприводном одномоторном варианте с двигателем мощностью 416 л.с.

Автомобиль предлагается с аккумуляторами емкостью 75 кВтч или 100 кВтч. Меньшая из этих батарей способна заряжаться с 10% до 80% всего за 10,5 минуты. Батарея большей емкости требует на такую же подзарядку 15 минут. Для 7X заявлен запас хода 605 км или 780 км (по сертификации CLTC), в зависимости от емкости аккумулятора.

Скорее всего, в Европе будет предлагаться только конфигурация с батареей на 100 кВтч. Однако запас хода по сертификации WLTP будет значительно меньше, скорее всего до 500 км.

Системы ADAS 7X используют комбинацию лидара, камер высокой четкости и радаров миллиметрового диапазона, а информация, которую они собирают, обрабатывается с помощью пары модулей Nvidia Orin-X с функцией ИИ, разработанной специально для полуавтономного вождения. Информационно-развлекательная система работает на чипсете Qualcomm Snapdragon 8295, одном из самых мощных и передовых в отрасли.

Онлайн-курс "Golang для розробників" від robot_dreams. Вивчіть мову Golang від Google, щоб створювати продуктивний і надійний бекенд, опанувати паралелізм та перейти до високооплачуваної ніші розробки. . Детальніше про курс

Zeekr планирует начать продажи электрического внедорожника Zeekr 7X в Китае уже в этом месяце, а экспорт в Европу начнется в 2025 году. Smart #5 построен на той же платформе SEA, что и 7X. У него такая же батарея на 100 кВтч, и он также поступит в Европу в следующем году.

Источник: insideevs