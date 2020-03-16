Зеленский рекомендовал Кабмину прекратить железнодорожное и автобусное сообщение между городами и областями

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Президент Владимир Зеленский обратился к Кабмину с рекомендациями относительно введения новых ограничений в связи с пандемией коронавируса. В частности, он рекомендовал Министерству инфраструктуры с 12:00 18 марта полностью закрыть пассажирское железнодорожное, автобусное и авиасообщение между городами и областями. Также он хочет приостановить работу метрополитенов. Предложение будет рассмотрено на сегодняшнем заседании правительства и, с большой вероятностью, его примут.

«Городские перевозки могут осуществляться в режиме до 10 человек в маршрутных такси и такси, и до 20 человек в троллейбусах, автобусах, вагонах трамвая», — сказал он.

Также глава государства рекомендовал правительству с 17 марта запретить принимать посетителей учреждениям культуры, ТРЦ, кафе, ресторанам, фитнес-центрам и другим заведениям питания, развлечений и услуг.

Кроме этого, Зеленский предлагает Минфину обратиться в Международный валютный фонд и к зарубежным партнерам Украины о предоставлении финансовой поддержки для преодоления последствий коронавируса.

С 17 марта в Черновицкой и Житомирской областях, единственных в Украине, где обнаружили коронавирус, президент советует ввести чрезвычайное положение.

Министерству здравоохранения рекомендует отложить плановые мероприятия и сосредоточиться на неотложных, в частности подготовить медицинские учреждения для приема инфицированных, больных в тяжелом состоянии. Работникам Укрпошты разработать механизм доставки лекарств пожилым людям.

Источник: hromadske