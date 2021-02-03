Зеленський ввів п’ятирічну заборону на роботу телеканалів «ZIK», «112 Україна» і «NewsOne» — їх відразу відключили





Президент України Володимир Зеленський підписав указ Ради нацбезпеки і оборони (РНБО) про введення санкцій проти Тараса Козака (чинного народного депутата від «Опозиційної платформи — За життя» та соратника проросійського олігарха Віктора Медведчука), які передбачають, зокрема, блокування доступу до телеканалів «ZIK», «112 Україна» та «NewsOne». Текст указу опублікували на офіційному сайті глави держави пізно ввечері 2 лютого, та він набрав чинності моментально — всі три канали майже вийшли з етеру.

«Сьогодні відбулося засідання Ради національної безпеки і оборони, де шляхом письмового голосування члени РНБО розглядали питання введення персональних санкцій стосовно юридичних та фізичних осіб, які перебувають на території України. З 19 членів Ради національної безпеки і оборони 17 проголосували за, один утримався, один перебуває у відрядженні» Олексій Данілов, секретар Ради національної безпеки і оборони України

Що саме передбачають санкції проти Козака та телеканалів

Усього під санкції, які запроваджуються на наступні п’ять років, крім Тараса Козака, підпадають вісім юридичних осіб — ТОВ «АРІАДНА ТВ», ТОВ «НОВИЙ ФОРМАТ ТВ», ТОВ «ТВ ВИБІР», ТОВ «ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ «112-ТВ», ТОВ «ЛІДЕР ТВ», ТОВ «ПАРТНЕР ТВ», ТОВ «НОВИНИ 24 ГОДИНИ» та ТОВ «Нові комунікації». Саме цим компаніям належать ліцензії на мовлення трьох вищезгаданих телеканалів.

Перелічені у додатку до президентського указу санкції передбачають блокування активів вищезгаданих компаній, заборону на виведення капіталів за межі України, зупинку виконання економічних та фінансових зобов’язань. Користуватися радіочастотами України, ретранслювати / розповсюджувати телепрограми та надання телекомунікаційних послуг цим компаніям тепер зась. Ліцензії та інші дозволи для здійснення діяльності будуть анульовані або зупинені.

Санкції проти Козака також діятимуть п’ять років. Вони передбачають блокування активів, обмеження торговельних операцій, транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України, виведення капіталів за межі України, зупинку виконання економічних та фінансових зобов’язань, повну або часткову заборону вчинення правочинів щодо цінних паперів, заборону передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності та інше.

Крім того, відповідно до указу, аналогічні санкції проти Козака і його підприємств можуть ввести й на території США, ЄС та інших держав. Рішення ухвалюватимуть уряди цих країн після повідомлення МЗС України про санкції.

Як пише hromadske.ua, Тарас Козак став власником телеканалу «112 Україна» у 2018 році, а вже наступного року купив телеканал «ZIK» і створив медіахолдинг «Новини» за участі каналів «112 Україна» та NewsOne.

Підстава для введення санкцій

Повідомлення Офісу президента не містить точної інформації щодо причин застосування санкцій саме зараз. Водночас у першому пункті рішення РНБО чітко вказується про підтримку пропозицій щодо санкцій, внесених Верховною Радою у постанові від жовтня 2018 року, та Службою безпеки України — цей документ 19 жовтня 2018-го підписав тодішній спікер Андрій Парубій.

А що так можна було і це взагалі законно?

Закон «Про санкції» містить вичерпний перелік осіб, проти яких можуть запроваджувати санкції. Згідно тексту закону, Їх, зокрема, можна застосовувати проти «іноземної держави, іноземної юридичної особи, юридичної особи, яка знаходиться під контролем іноземної юридичної особи чи фізичної особи-нерезидента, іноземців, осіб без громадянства, а також суб’єктів, які здійснюють терористичну діяльність».

У грудні 2020 року п’ятий президент Петро Порошенко заявляв, що не вводив санкції проти бізнесу Медведчука саме тому, що закон забороняє накладати санкції на українські підприємства й компанії.

Для остаточного судження щодо законності указу потрібно дочекатися оцінок кваліфікованих юристів.

Реакція компаній, проти яких запровадили санкції

Медіахолдинг «Новини», до якого входять телеканали «112 Україна», NewsOne та ZiK, назвав рішення «політичною розправою над невгодними ЗМІ» та анонсував, що боротиметься за право на мовлення.

«Звертаємося до президента України: якщо ви закриєте невгодні телеканали, ситуація в країні від цього не покращиться, цифри в платіжках за газ не знизяться, вакцинування від коронавірусу не почнеться, безчинства радикалів не припиняться. Тому займіться справою, а не тим, чим ви займаєтеся», — йдеться у заяві, поширеній пресслужбами трьох телеканалів.

На сайті ОПЗЖ опублікували заяву, в якій рішення Зеленського описали не інакше як «актом узурпації влади, відвертої цензури, механізмом встановлення диктатури й тиранії в країні, нехтуванням усіма міжнародними принципами й нормами демократії».