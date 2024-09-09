«Земли больше нет»: украинская фантастическая лента «Ты — космос» получила первый тизер

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Украинский фантастический фильм о вселенной и любви «Ты — космос» наконец имеет первый тизер. Лента заявлена в программе кинофестиваля в Торонто, который проходит с 6 по 15 сентября.

Режиссер Павел Остриков делает свой полнометражный дебют. Ранее он снял короткометражные фильмы «Mia Donna», «Голден лав» и «Выпуск’97», а также «Первые дни» — первый сериал, который представил Украину на Netflix.

«Я начал работать над фильмом «Ты — космос» еще в 2015 году, даже не представляя, куда приведет меня эта история. За все эти годы она стала для меня всем: убежищем в трудные времена, воображаемым «макгафином», который вел меня вперед и, конечно, непростой головоломкой, которую я отчаянно пытался решить вместе с большой командой. Сейчас я испытываю только радость, что наконец эта история о последней любви во Вселенной встретится со зрителем», — рассказывал в июне Остриков.

Единственный человек, выживший после катастрофы — космический дальнобойщик Андрей (Владимир Кравчук). По крайней мере, он так считает, пока не услышит ученую из Франции Катрин. Несмотря на огромное расстояние, он отправляется навстречу.

Фильм начали снимать еще в 2021 году, до полномасштабного вторжения России в Украину, работа завершена в 2023 году. В течение двух месяцев для фильма построили пять жилых модулей и другие декорации.

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«Казалось абсолютно нереальным создать настоящий украинский Sci-Fi с небольшим бюджетом. Мне об этом говорили все продюсерские лаборатории. Но мы упорно к этому шли и создали невозможное», — говорит продюсер Владимир Яценко.

Пока нет сообщений о начале проката ленты в кинотеатрах.

Источники: ForeFilms, УНИАН

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