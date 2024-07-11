Ждем Морриган: в Dragon Age: The Veilguard можно будет полностью раздеть персонажей

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Новая игра серии Dragon Age удивит игроков откровенными сценами. Во время визита в офис BioWare в Эдмонтоне журналисты увидели наготу персонажей в редакторе создания героев.

В предыдущих играх BioWare на обнаженность по большей части были лишь намеки. Персонажи появлялись без одежды, но их интимные части тела игроки не видели. The Veilguard, похоже, пойдет дальше. Разработчики не раскрывают всех деталей, оставляя пространство для сюрпризов.

Графический движок Frostbite обеспечивает высокое качество визуального оформления. Это добавит реалистичности и привлекательности откровенным сценам. Игроки смогут оценить нововведения осенью, когда Dragon Age: The Veilguard выйдет в продажу.

Геймдиректор игры Коррин Буше подтвердила, что The Veilguard ориентирована на взрослую аудиторию. Это намекает на присутствие откровенных сцен и в других частях игры, особенно в романтических линиях. Разработчики уверяют, что обнаженность будет не самоцелью, а инструментом для создания более глубоких и эмоциональных историй.

Что еще известно о редакторе персонажей

Недавно журналисты Gameinformer рассказали много интересного о редакторе персонажей в Dragon Age: The Veilguard. Например, игроки смогут выбирать из 40 типов внешности и настраивать оттенок кожи. Разработчики добавили опции для воспроизведения витилиго и регулирования черт лица.

В редакторе также можно будет настраивать рост, ширину плеч, размер груди и другие параметры тела. Особое внимание уделили деталям лица: можно детально регулировать глаза, форму носа и ушей. Есть более 30 вариантов макияжа, сочетающих современные тренды с фэнтезийным миром Dragon Age. Татуировки, шрамы и росписи тела имеют культурное значение для разных рас игры.

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Источник: Gameinformer

Раздел Игры выходит при поддержке ?

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