«Жребий» — первый трейлер экранизации «вампирского» романа Стивена Кинга

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Стриминговый сервис Max показал первый трейлер фильма «Жребий», премьера которого запланирована на октябрь этого года.

Компания Warner Bros. вернула долгожданную экранизацию книги «Жребий» в свое расписание релизов. Это опровергло опасения фанатов о возможной отмене проекта из-за длительных задержек и отсутствия информации.

Трейлер начинается с возвращения главного героя, писателя Бена Миерса, в родной городок якобы для «исследования». Однако быстро становится понятно, что он ищет что-то конкретное. От мальчика, который убегает от существа со светящимися голубыми глазами, до священника, который признается, что жители города сообщают о странных событиях, — все указывает на то, что городок Салем заполонили таинственные ночные существа. Далее трейлер демонстрирует ряд жутких кадров: ожившие трупы, Мирса, которого преследуют существа с клыками, и группу местных добровольцев, которые пытаются противостоять вампирскому вторжению.

«Жребий» основан на легендарном вампирском романе Стивена Кинга 1975 года. Официальный синопсис от Warner Bros. звучит так:

«Преследуемый случаем из детства, писатель Бен Миерс возвращается в родной город в поисках вдохновения для своей новой книги. Однако он обнаруживает, что городом завладел кровожадный вампир со своим преданным слугой».

Главную роль в ленте исполнил Льюис Пуллман. Среди других звезд фильма: Алфри Вудард (доктор Коди), Макензи Ли (Сюзан Нортон), Билл Кэмп (Мэтью Берк), Спенсер Трит Кларк (Майк Раерсон), Пилу Асбек (Стрейкер) и Джон Бенджамин Гики (отец Каллаган).

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Режиссер Гари Доберман рассказанный об атмосфере фильма:

«Это сумасшедший выброс адреналина. Я подумал: «Да, вот что это такое. Это фильм для автокинотеатра»».

Доберман вдохновлялся обложкой первого издания романа Кинга. Он также отметил, что лучше всего смотреть фильм в компании друзей, чтобы усилить впечатления от просмотра.

Напомним, «Жребий» уже не впервые появляется на экранах. В 1979 году режиссер «Техасской резни бензопилой» Тоуб Гупер создал двухсерийный телефильм. В 2004 году вышла еще одна телеадаптация с участием Роба Лоу.

«Жребий» дебютирует на стриминговом сервисе Max в США 3 октября.

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Источник: Comicbook, Gamesradar

Раздел Кино выходит при поддержке ?

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