Жуткий новый трейлер Alan Wake 2 полон отсылок к другим проектам Remedy

В рамках проведения конференции Gamescom 2023 разработчики показали новый жуткий трейлер игры Alan Wake 2, содержащий ряд отсылок к Remedy Connected Universe.

Трейлер, как и игра, включает в себя сцены с живыми актерами, а также игровой процесс от третьего лица. Видео рассказывает о событиях игры, действие которых происходит через 13 лет после исчезновения Уэйка. При этом впервые демонстрируются кадры геймплея с Уэйком. В предыдущих трейлерах фигурировал другой главный герой игры ─ Сага.

В Alan Wake 2 Уэйк сражается с демонами в прямом и переносном смысле в Темном Месте, где он находится в ловушке более десяти лет. Тем временем Сага — агент ФБР, которого отправили в Брайт-Фолс, штат Вашингтон, для расследования тревожной серии ритуальных убийств. В трейлере она ищет рукопись Уэйка, хотя автор не помнит, чтобы писал ее.

В трейлере фанаты смогли обнаружить различные отсылки к другим играм Remedy. Одним из примеров является постер A Dark Place Film с Ahti and the Janitors в главной роли — отсылка к персонажам из Control. Креативный директор Remedy Сэм Лейк снова появляется в качестве внутриигрового персонажа, что является очевидной отсылкой к его персонажу из Max Payne, Алексу Кейси. А если обратить внимание на дверь в офисе Уэйка, можно узнать определенный символ из DLC Control AWE. Вероятно, в самой игре количество пасхалок будет еще больше.

Игра Alan Wake 2 выйдет 27 октября на платформах PlayStation 5, Xbox Series и Windows ПК.

Источник: gamesradar