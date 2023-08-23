Новости Игры 23.08.2023 в 08:48

Жуткий новый трейлер Alan Wake 2 полон отсылок к другим проектам Remedy

https://itc.ua/wp-content/uploads/2022/04/ad81c83e9fbf757ce8a90d0eb41dee5b-96x96.jpeg *** https://itc.ua/wp-content/uploads/2022/04/ad81c83e9fbf757ce8a90d0eb41dee5b-96x96.jpeg *** https://itc.ua/wp-content/uploads/2022/04/ad81c83e9fbf757ce8a90d0eb41dee5b-96x96.jpeg

Вадим Карпусь

Автор новостей

В рамках проведения конференции Gamescom 2023 разработчики показали новый жуткий трейлер игры Alan Wake 2, содержащий ряд отсылок к Remedy Connected Universe.

Трейлер, как и игра, включает в себя сцены с живыми актерами, а также игровой процесс от третьего лица. Видео рассказывает о событиях игры, действие которых происходит через 13 лет после исчезновения Уэйка. При этом впервые демонстрируются кадры геймплея с Уэйком. В предыдущих трейлерах фигурировал другой главный герой игры ─ Сага.

В Alan Wake 2 Уэйк сражается с демонами в прямом и переносном смысле в Темном Месте, где он находится в ловушке более десяти лет. Тем временем Сага — агент ФБР, которого отправили в Брайт-Фолс, штат Вашингтон, для расследования тревожной серии ритуальных убийств. В трейлере она ищет рукопись Уэйка, хотя автор не помнит, чтобы писал ее.

В трейлере фанаты смогли обнаружить различные отсылки к другим играм Remedy. Одним из примеров является постер A Dark Place Film с Ahti and the Janitors в главной роли — отсылка к персонажам из Control. Креативный директор Remedy Сэм Лейк снова появляется в качестве внутриигрового персонажа, что является очевидной отсылкой к его персонажу из Max Payne, Алексу Кейси. А если обратить внимание на дверь в офисе Уэйка, можно узнать определенный символ из DLC Control AWE. Вероятно, в самой игре количество пасхалок будет еще больше.

Игра Alan Wake 2 выйдет 27 октября на платформах PlayStation 5, Xbox Series и Windows ПК.

Источник: gamesradar

Завантаження коментарів...

Топ 10 блогов

Блоги
Lenovo 330-15IKB — актуальний помічник, чи мрець 2023 року
https://itc.ua/wp-content/uploads/2023/07/vovk-150x150.jpg *** https://itc.ua/wp-content/uploads/2023/07/vovk-150x150.jpg *** https://itc.ua/wp-content/uploads/2023/07/vovk-150x150.jpg

Віктор

блогер

Блоги
Samsung це як Apple тільки дешевше? Ну-ну. Історія взаємодії з сервісним центром Samsung
https://secure.gravatar.com/avatar/4fd49fdea1e4f00ff385cb80fb313f1c?s=96&r=g&d=https://itc.ua/wp-content/uploads/2023/06/no-avatar.png *** https://secure.gravatar.com/avatar/4fd49fdea1e4f00ff385cb80fb313f1c?s=96&r=g&d=https://itc.ua/wp-content/uploads/2023/06/no-avatar.png *** https://itc.ua/wp-content/themes/ITC_6.0/images/no-avatar.png

diakon

блогер

Блоги
Платформа AMD АМ3+: мрія оверклокера чи прокляття економного ентузіаста?
https://itc.ua/wp-content/uploads/2023/07/VIN_RARUS-120x120-1.jpg *** https://itc.ua/wp-content/uploads/2023/07/VIN_RARUS-120x120-1.jpg *** https://itc.ua/wp-content/uploads/2023/07/VIN_RARUS-120x120-1.jpg

VINRARUS

блогер

Загрузить еще

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить