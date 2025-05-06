Живые кабели: ученые открыли бактерии, проводящие ток

Ученые из Университета штата Орегон в США обнаружили в илистых отмелях вдоль побережья в заливе Яквина новый вид электропроводящих бактерий.

Новый вид уже получил название Candidatus Electrothrix yaqonensis. Этот вид относится к так называемым кабельным бактериям, способным проводить электричество подобно кабелям. Эти длинные скопления многоклеточных нитевидных бактерий имеют специальные волокна, которые позволяют им проводить электрические заряды.

Открытие сделали научный сотрудник из Университета Орегона Ченг Ли и профессор Клэр Реймерс. Они выделили бактерию из образцов приливных отложений, собранных вдоль побережья в заливе Яквина.

Сейчас ученым известны 25 видов кабельных бактерий. Однако, несмотря на их распространенность в морских и пресноводных отложениях, информация о них остается ограниченной. Кабельные бактерии состоят из стержневидных клеток, которые соединяет между собой внешняя мембрана. Нити, которые образуют клетки этих бактерий, могут достигать нескольких сантиметров в длину. Способность проводить электрические заряды является элементом адаптации этих бактерий, оптимизирующим метаболические процессы в осадочной среде, где они обитают. Ученые обнаружили, что Ca. Electrothrix yaqonensis имеет метаболические и генетические особенности, которые приближают их к двум другим различным родам кабельных бактерий Ca. Electrothrix и Ca. Electronema.

«Этот новый вид, по-видимому, является мостом, ранней ветвью Ca. Electrothrix, что позволяет предположить, что он может дать новое представление о том, как эти бактерии эволюционировали и как они могут функционировать в различных средах. Он выделяется среди других описанных видов кабельных бактерий с точки зрения своего метаболического потенциала и имеет отличительные структурные особенности, включая выраженные поверхностные гребни, которые втрое шире, чем у других видов, и в которых размещены высокопроводящие волокна, состоящие из уникальных молекул на основе никеля», — отмечает Ченг Ли.

Благодаря этим волокнам бактерии способны осуществлять перенос электронов на большие расстояния, соединяя акцепторы электронов, в частности, кислород и нитрат на поверхности осадка, с сульфидами в более глубоких слоях осадка. Способность этих бактерий участвовать в окислительно-восстановительных реакциях на больших расстояниях придает им ключевое значение в процессах геохимии осадка и круговорота питательных веществ.

«Эти бактерии могут переносить электроны для очистки загрязняющих веществ, поэтому их можно использовать для удаления вредных веществ из отложений. Кроме того, их конструкция высокопроводящего никелевого белка может, возможно, вдохновить на создание новой биоэлектроники», — объясняет Ченг Ли.

Creators — агентство международного PR для технологических и B2B-компаний PR для компаний и их лидеров Организация интервью в медиа, подкастах, выступлений на конференциях Европа, Азия, Америка Узнать больше

Результаты исследования опубликованы в журнале Applied and Environmental Microbiology

Источник: SkiTechDaily