Биологическое оружие наоборот: ученые выпустили с дрона комаров с бактериями, которые уничтожают болезнь

Исследователи испытали сброс с дронов комаров, зараженных бактериями, которые противодействуют болезни. Лихорадка денге ежегодно поражает 390 млн, согласно данным ВОЗ.

Распространение инфицированных комаров с дронов теории заговоров ассоциируют с попытками распространения болезней, но ученые решили сделать наоборот. В ходе исследования комары были заражены бактерией Wolbachia, которая блокирует вирус, вызывающий лихорадку денге.

Это не первая попытка использования комаров для борьбы с болезнями. Ранее ученые генетически модифицировали комаров, чтобы у них в кишечнике не рос малярийный паразит. Они резистивны ко всем четырем типам вируса денге и потеряли способность находить людей как источник крови.

Доставить модифицированных комаров в дикую природу может быть сложной задачей. Сейчас их выпускают люди непосредственно на местности выпускают. Для этого надо добраться до отдаленных и потенциально опасных регионов. Дроны для этого подходят как нельзя лучше.

Исследователи под руководством Я Сунь Лина из Всемирной программы борьбы с комарами (WMP) со штаб-квартирой в австралийском Мельбурне, Австралия, использовали именно этот подход. Система доставки комаров дроном, разработанная Лином и его коллегами, способна перенести 160 тыс. взрослых комаров. Насекомые прикрепляются к дрону в камере с контролируемой температурой и влажностью, чтобы сохранить их здоровыми и спокойными во время транспортировки. По маршруту назначения дрон выпускает группы по 150 комаров, распространяя их на большой территории.

Во время двух полевых испытаний, проведенных на Фиджи, Лин и его коллеги зафиксировали, что метод распространения был таким же успешным, как и традиционные вбросы. Диспетчеры управляли дроном из безопасного удаленного места, а не страдали в джунглях. Комары эффективно распространяли бактерии на территории площадью два квадратных километра.

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Распространение инфицированных Wolbachia комаров в Индонезии ранее уже привело к уменьшению распространения лихорадки денге на 77%. Новый метод борьбы с вирусом позволяет применять комаров на больших территориях. Исследование сбыло опубликовано в журнале Science Robotics.

Источник: New Atlas

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