Лепим из чего угодно: энтузиасты показали производство печатных плат из натуральной глины

Активисты из сети Feminist Hacking показали процесс изготовления печатных плат собственными руками из натуральной глины.





По их словам, аппаратная часть большинства современных электронных устройств содержит не только пластик, но и много вредных для окружающей среды минералов. Таким образом они остановились на натуральной глине для создания собственных печатных плат.

Активисты признают, что в таких элементах как конденсаторы, резисторы и пьезоэлементы широко используется фарфор. Однако они не хотели покупать фарфор или использовать дорогие, неэкологические и ресурсоемкие методы обжига.

После ряда исследований один гончар подсказал им, что можно использовать древние методы обжига глины на костре. В течение двух дней энтузиасты научились добывать глину прямо на месте, обрабатывать и обжигать для изготовления печатных плат.

Они остановились на шестиугольной форме, поскольку аналогичные формочки для печенья можно приобрести в любом магазине. Экспериментаторы в собственном блоге также дают советы по сбору и смешиванию глины, готовой для изготовления необходимых форм с минимальным содержанием кислорода и примесей. Это важно для получения однородных, стабильных и рабочих глиняных печатных плат.





Приблизительные размеры формочек должны составлять 10х10 см. Активисты отмечают, что работают с менее гибкой и более хрупкой глиной, чем та, что продается в магазинах. Для размещения электронных схем на глине необходимы определенные навыки. Важно сбалансировать давление для получения оптимальной глубины оттиска, где-то в 1,5 мм, не повредив соседних участков.

Хочеш знати більше, ніж ChatGPT 5? Підписуйся на ITC.ua у Telegram ПІДПИСАТИСЯ

Спрессованные шестиугольные формы для печатных плат сушатся естественным образом в течение суток. После этого металлические каналы наносятся вручную. Активисты решили заменить проводящую позолоченную краску на серебряную, которая изготавливается в Германии из отходов серебряного порошка. Краску наносили на участки, где впоследствии должны были появиться паяные контакты.

После высыхания краски глиняные формы были готовы к обжигу. Глина может сжиматься на 5% при обжиге, поэтому пришлось немного поэкспериментировать, чтобы правильно подобрать размер штампа и глубину канавок на готовых печатных платах.

Активисты опубликовали все данные по этому проекту на GitHub, с программным кодом, инструкциями по пайке и файлами для 3D-печати

Источник: Tom’s Hardware