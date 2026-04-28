Новости Технологии 28.04.2026

Лепим из чего угодно: энтузиасты показали производство печатных плат из натуральной глины

Олександр Федоткін

Зліпимо з чого завгодно: ентузіасти показали виробництво друкованих плат з натуральної глини

Активисты из сети Feminist Hacking показали процесс изготовления печатных плат собственными руками из натуральной глины.


По их словам, аппаратная часть большинства современных электронных устройств содержит не только пластик, но и много вредных для окружающей среды минералов. Таким образом они остановились на натуральной глине для создания собственных печатных плат.

Активисты признают, что в таких элементах как конденсаторы, резисторы и пьезоэлементы широко используется фарфор. Однако они не хотели покупать фарфор или использовать дорогие, неэкологические и ресурсоемкие методы обжига.

После ряда исследований один гончар подсказал им, что можно использовать древние методы обжига глины на костре. В течение двух дней энтузиасты научились добывать глину прямо на месте, обрабатывать и обжигать для изготовления печатных плат.

Они остановились на шестиугольной форме, поскольку аналогичные формочки для печенья можно приобрести в любом магазине. Экспериментаторы в собственном блоге также дают советы по сбору и смешиванию глины, готовой для изготовления необходимых форм с минимальным содержанием кислорода и примесей. Это важно для получения однородных, стабильных и рабочих глиняных печатных плат.


Приблизительные размеры формочек должны составлять 10х10 см. Активисты отмечают, что работают с менее гибкой и более хрупкой глиной, чем та, что продается в магазинах. Для размещения электронных схем на глине необходимы определенные навыки. Важно сбалансировать давление для получения оптимальной глубины оттиска, где-то в 1,5 мм, не повредив соседних участков.

Спрессованные шестиугольные формы для печатных плат сушатся естественным образом в течение суток. После этого металлические каналы наносятся вручную. Активисты решили заменить проводящую позолоченную краску на серебряную, которая изготавливается в Германии из отходов серебряного порошка. Краску наносили на участки, где впоследствии должны были появиться паяные контакты.

После высыхания краски глиняные формы были готовы к обжигу. Глина может сжиматься на 5% при обжиге, поэтому пришлось немного поэкспериментировать, чтобы правильно подобрать размер штампа и глубину канавок на готовых печатных платах.

Спецпроекты
Коли монтаж починає “задихатися”: яку відеокарту обрати у 2026 році?
Від застарілої інституції до data-product компанії: як будували Держстат 2.0

Активисты опубликовали все данные по этому проекту на GitHub, с программным кодом, инструкциями по пайке и файлами для 3D-печати

Ранее мы писали, что техноблогер Dr. Semiconductor показал все этапы полупроводникового процесса для создания ячеек памяти для RAM в собственном сарае. Техноблогер Major Hardware создал выпуклую боковую панель корпуса ПК с 15 вентиляторами для эффективного охлаждения системы.

Техноблогер умудрился добавить Doom в DNS и загружать игру оттуда

Источник: Tom’s Hardware

Популярные новости

arrow left
arrow right
Как на самом деле работает DLSS 5? Ютубер опубликовал ответы NVIDIA
Автономный робот-курьер разбил остановку в Чикаго
Бумажная электроника: ученые с помощью лазера печатают микросхемы на бумаге
Дженсен Хуанг ответил геймерам: DLSS 5 не халтура от ИИ
Съедобная электроника? Почему бы нет: ученые научили 3D-принтер печатать микроволнами на костях и листьях растений
DLSS восстанавливает изображение в Kingdom Come Deliverance 2 с 38×22p
Выбрасываем гигатонны энергии в воздух: исследователи создали батарею для получения электричества из парниковых газов
ИИ со скоростью света: крошечный фотонный чип решает проблему энергопотребления дата-центров
Даже в космосе: Intel интегрирует процессоры Xeon 6 в системы NVIDIA Rubin
Более 3500 мА·ч/г: инновационная конструкция Li-ion батарей станет революционной для электрокаров
Наконец-то фотореализм в играх? Представлен нетребовательный шутер с уникальным рендерингом
Ветеран Windows Дэйв Пламмер развенчал ключевой миф об ИИ на ПК 47-летней давности
Facebook и Instagram будут работать на собственных ИИ-чипах Meta
Превратит игры в кино: NVIDIA представила DLSS 5
Австралийские исследователи разработали новый способ скрытой передачи данных
Лучше спросите у CacheMind: ИИ будет общаться с разработчиками и повысит производительность процессоров
ESA совместно с Airbus впервые протестировала лазерную связь между самолетом и спутником со скоростью 2,6 Гбит/c
Tesla ищет руководителя по строительству завода для производства полупроводников
Sony запатентовала "плюшевый" геймпад для PlayStation: можно мять и крутить, как заблагорассудится
NVIDIA похвасталась ускорением технологии рейтрейсинга ReSTIR в 3 раза
Искусственная кожа из графена приблизит тактильные ощущения роботов к человеческим
