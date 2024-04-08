Значительно похудевший Гейб Ньюэлл создал компанию по разработке нейроинтерфесов Starfish

Похоже, что генеральный директор Valve Гейб Ньюэлл сейчас заинтересован новым проектом. На сайте компании Starfish, которая занимается разработкой нейроинтерфейсов, в разделе «Наша команда» среди прочих также можно найти фото Гейба Ньюэлла. Он указан как соучредитель компании.

Следует отметить, что в последнее время Гейб Ньюэлл не проявлял большой медийной активности. Последний раз он засветился перед камерами более года назад во время съемок документального фильма о Half-Life. Однако глава Valve не появился на открытии ежегодного турнира The International 2023 по Dota 2, как многие ожидали. И вот после длительного перерыва можно видеть не его самого, а новое фото, которое демонстрирует существенные отличия от предыдущего образа Деда Габена.

Новое фото Гейба Ньюэлла свидетельствует, что руководитель Valve значительно похудел по сравнению с предыдущими своими фотографиями. Также он изменил прическу — теперь у него волосы значительно короче. Борода также выглядит немного меньше. Более того, на новом фото Ньюэлл выглядит моложе, чем на предыдущих снимках — лицо имеет более гладкую кожу с меньшим количеством морщин. Так что работа над новым проектом пошла ему на пользу.

Тем не менее выражение лица Гейба Ньюэлла на новом фото чем-то напоминает Гарольда, скрывающего боль.

О деятельности новой компании Starfish пока известно не очень много. Она работает над проектом, который «совершенствует способы взаимодействия с миром». Пока к нему привлечено всего несколько человек, и компания ищет новых специалистов.

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