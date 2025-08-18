Зубная паста из волос и ногтей работает лучше фтора, — исследование

Британские исследователи из Королевского Колледжа в Лондоне обнаружили, что кератин, содержащийся в ногтях, волосах и шерсти животных, лучше восстанавливает зубную эмаль и предотвращает кариес, чем традиционные зубные пасты на основе фтора.

Результаты нового исследования продемонстрировали, что при контакте со слюной кератин образует защитное покрытие, имитирующее естественную эмаль. Кератин не только защищает зубы от дальнейшего разрушения, но и также способствует восстановлению эмали, чего не могут традиционные зубные пасты.

«Кератин предлагает революционную альтернативу существующим методам лечения зубов. Он не только производится из экологически чистых биологических отходов, таких как волосы и кожа, но и устраняет необходимость в традиционных пластиковых смолах, которые обычно используются в реставрационной стоматологии и которые токсичны и менее долговечны», — убеждает первый автор исследования Сара Гамеа.

Зубная эмаль с возрастом стирается и это приводит к повышенной чувствительности зубов. Этот процесс также может быть ускорен употреблением продуктов, провоцирующих повышенную кислотность, и вследствие плохого ухода за ротовой полостью. Если эмаль полностью разрушается, то этот процесс уже необратим.

Зубные пасты на основе фтора способны замедлить процесс разрушения эмали, однако не могут остановить его полностью. Новое исследование продемонстрировало, что кератин образует плотный кристаллообразный каркас, который имитирует структуру, цвет и функции настоящей эмали.

Со временем этот каркас продолжает притягивать к себе ионы кальция и фосфата, приводя к образованию на зубах слоя, похожего на эмаль. Зубная паста на основе кератина потенциально способна восстановить утраченную эмаль и закрыть оголенные нервы, устраняя симптомы эрозии.

Исследователи из Королевского Колледжа Лондона использовали кератин, полученный из шерсти, однако его можно получать и из других источников, например, из человеческих волос и ногтей. Материалы для такой зубной пасты являются биоразлагаемыми и не несут вреда окружающей среде. По мнению исследователей, подобная зубная паста может появиться на рынке уже через 2-3 года.

«Мы вступаем в захватывающую эпоху, когда биотехнологии позволяют нам не только лечить симптомы, но и восстанавливать биологические функции, используя собственные материалы организма. Благодаря дальнейшему развитию и правильному партнерству с промышленностью, вскоре мы сможем получать более крепкие и здоровые улыбки, сделав лишь одну простую стрижку», — отмечает ведущий автор исследования Шериф Элшаркави.

Результаты исследования были опубликованы в журнале Advanced Healthcare Materials

Источник: Gizmodo