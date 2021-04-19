На WOG можна залишити чайові заправникові через додаток





Відтепер на заправках мережі WOG по всій країні можна буде залишити грошову вдячність заправнику, не виходячи з машини та не маючи при собі дрібної готівки.

В часи, коли з кожним роком значно зростають обсяги безготівкових розрахунків та в реаліях карантинних обмежень, така опція стає все більш затребуваною.

На першому етапі послуга буде доступна водіям, які заправляються за допомогою сервісу WOG PAY, не виходячи з автомобіля. Після закінчення процесу заправки в додатку з’явиться автоматичне push-повідомлення з питанням «залишити чайові заправнику?» та можливістю вибрати суму. Клієнту залишається тільки натиснути обране число та чайові будуть списані з картки, що прив’язана у додатку PRIDE. Для списання стандартно пропонується той спосіб оплати, який був обраний при розрахунку за пальне, але його завжди можна змінити на інший. Також є можливість обрати будь-який платіжний засіб (картка, Apple Pay, Google Pay), після розрахунку за пальне бонусами або літрами.

Варто відзначити, що операція проходить за схожим сценарієм як з перерахуванням з платіжної карти на іншу платіжну карту. І не передбачає комісії для відправника. Чайові надходять на рахунок заправника. Нова компліментарна послуга здійснюється за підтримки платіжної системи Visa.

Надалі послуга безготівкових чайових буде поширена також на клієнтів, які розраховуються на касі за допомогою платіжної картки, навіть без використання додатку.

«Впровадження послуги, яку ми реалізуємо при підтримці платіжної системи Visa, стало відповіддю на реалії сьогодення – черговий локдаун та значне зростання кількості безготівкових розрахунків в цілому та на заправках WOG зокрема. Люди часто просто не мають із собою готівки та намагаються уникати зайвих контактів, але бажають віддячити співробітника. Виникає момент незручності. Безготівкові чайові допомагають уникнути його та з гарним настроєм поїхати далі. Звісно, цей момент має бути максимально швидким та зручним, тому був обраний саме такий засіб», — пояснює Олег Кушіль, директор дирекції цифрової трансформації WOG.

Сервіс безготівкових чайових через додаток WOG PRIDE буде запроваджено одразу по всій мережі. А електроні чайові при оплаті на касі без сервісу WOG PAY, будуть доступні найближчим часом.

На заправках WOG вже активно застосовуються сервіси дистанційної оплати пального та страв/напоїв, передзамовлення позицій з меню WOG Cafe та можливість дистанційно «пригостити» кавою або заправити пальним машину іншої людини через додаток WOG PRIDE. Отже, нова функція – логічне розширення безготівкових сервісів, до яких вже звикли постійні клієнти.