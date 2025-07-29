Флешка из птицы: ютубер перевел данные в звук, а скворец смог их воспроизвести

Некоторые эксперименты «не налазят на голову», но вполне логичны. Птицы хорошо запоминают сложные звуки, так что на них можно «записать» данные, и получится такая себе «флешка»

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Ютубер Бенн Джордан доказал, что некоторые птицы могут хранить и получать цифровые данные. Он преобразовал изображение PNG в аудиоволну, а затем попытался «записать» его в память молодого скворца, чтобы изображение можно было получить и восстановить. По его (очень приблизительным) расчетам, система передачи данных на птицах может обеспечить скорость около 2 МБ/с.

В начале видео Джордан рассказывает о некоторых предпосылках этого эксперимента. В частности, он объяснил, почему не использовал известные навыки повторения попугаев. По его мнению, именно певчие птицы имеют одни из самых развитых вокальных способностей в животном мире, поэтому они были лучшим выбором. Особенностью певчих птиц является орган сиринкс, расположенный на стыке трахеи и бронхов. Он настраивается независимо управляемыми группами мышц для контроля тона и скорости звука, что обеспечивает чрезвычайную вокальную гибкость. Благодаря двусторонней структуре сиринкса возможно даже воспроизведение сложных акустических эффектов.

Подопытный скворец рано покинул гнездо и был найден на обочине дороги еще малышом. Считается, что раннее оставление гнезда связано со стрессом от нахождения рядом с оживленной железнодорожной колеей. Молодые певчие птицы усваивают свои песни путем подражания, поэтому их можно рассматривать как «чистые полотна» для сохранения звуков. Этот особый скворец, выращенный людьми, оказался еще более восприимчивым к воспроизведению чужеродных аудиоформ — звуки затворов камер, удаленная человеческая речь и тому подобное.

Примерно на 17-й минуте видео Джордан начинает попытку сохранить рисунок с простым изображением птицы в памяти скворца с помощью звука и смартфона. Экспериментатор поместил рисунок в спектральный синтезатор и преобразовал его в форму волны. Таким образом он смог эффективно передать изображение скворцу.

Исследователь провел сессию воспроизведения звуков скворца и записи его песен после этого. Когда он вернулся домой и просмотрел «много гигабайт» аудиозаписи сессии, его внимание привлекла характерная форма волны. Увеличение масштаба помогло обнаружить изображение птицы, расположенное намного позже времени, когда он воспроизводил образец спектрограммы со своего смартфона скворца. Это могло означать лишь одно — изображение птицы было воспроизведено самой птицей.

Далее Бенн Джордан углубляется в технические детали относительно аудио- и графических файлов, а затем предлагает приблизительные математические расчеты. По его словам, птица успешно изучила и имитировала звук в том же диапазоне частот, в котором она его слышала, и эффективно передала около 176 КБ несжатой информации.

«Гипотетически, если бы это был протокол передачи звуковых файлов, использующий коэффициент сжатия данных 10:1, это почти 2 МБ информации в секунду. Хотя здесь есть много оговорок и ограничений, тот факт, что вы можете установить динамик в своем дворе и, возможно, сохранить любое количество данных в записях поющих птиц, — это безумие».

Эксперимент удивительный, даже поры его относительной простоты. Как шутит Марк Тайсон из Tom’s Hardware, запуск Doom на страусе уже не за горами.