banner
Технологии Новости 29.07.2025 comment views icon

Флешка из птицы: ютубер перевел данные в звук, а скворец смог их воспроизвести

author avatar

Андрій Русанов

Редактор новостей

Флешка из птицы: ютубер перевел данные в звук, а скворец смог их воспроизвести

Некоторые эксперименты «не налазят на голову», но вполне логичны. Птицы хорошо запоминают сложные звуки, так что на них можно «записать» данные, и получится такая себе «флешка»

Ютубер Бенн Джордан доказал, что некоторые птицы могут хранить и получать цифровые данные. Он преобразовал изображение PNG в аудиоволну, а затем попытался «записать» его в память молодого скворца, чтобы изображение можно было получить и восстановить. По его (очень приблизительным) расчетам, система передачи данных на птицах может обеспечить скорость около 2 МБ/с.

В начале видео Джордан рассказывает о некоторых предпосылках этого эксперимента. В частности, он объяснил, почему не использовал известные навыки повторения попугаев. По его мнению, именно певчие птицы имеют одни из самых развитых вокальных способностей в животном мире, поэтому они были лучшим выбором. Особенностью певчих птиц является орган сиринкс, расположенный на стыке трахеи и бронхов. Он настраивается независимо управляемыми группами мышц для контроля тона и скорости звука, что обеспечивает чрезвычайную вокальную гибкость. Благодаря двусторонней структуре сиринкса возможно даже воспроизведение сложных акустических эффектов.

Подопытный скворец рано покинул гнездо и был найден на обочине дороги еще малышом. Считается, что раннее оставление гнезда связано со стрессом от нахождения рядом с оживленной железнодорожной колеей. Молодые певчие птицы усваивают свои песни путем подражания, поэтому их можно рассматривать как «чистые полотна» для сохранения звуков. Этот особый скворец, выращенный людьми, оказался еще более восприимчивым к воспроизведению чужеродных аудиоформ — звуки затворов камер, удаленная человеческая речь и тому подобное.

Примерно на 17-й минуте видео Джордан начинает попытку сохранить рисунок с простым изображением птицы в памяти скворца с помощью звука и смартфона. Экспериментатор поместил рисунок в спектральный синтезатор и преобразовал его в форму волны. Таким образом он смог эффективно передать изображение скворцу.

Флешка з птаха: ютубер перевів дані у звук, а шпак зміг їх відтворити
воссозданный по форме звуковой волны рисунок / Benn Jordan

Исследователь провел сессию воспроизведения звуков скворца и записи его песен после этого. Когда он вернулся домой и просмотрел «много гигабайт» аудиозаписи сессии, его внимание привлекла характерная форма волны. Увеличение масштаба помогло обнаружить изображение птицы, расположенное намного позже времени, когда он воспроизводил образец спектрограммы со своего смартфона скворца. Это могло означать лишь одно — изображение птицы было воспроизведено самой птицей.

Далее Бенн Джордан углубляется в технические детали относительно аудио- и графических файлов, а затем предлагает приблизительные математические расчеты. По его словам, птица успешно изучила и имитировала звук в том же диапазоне частот, в котором она его слышала, и эффективно передала около 176 КБ несжатой информации.

«Гипотетически, если бы это был протокол передачи звуковых файлов, использующий коэффициент сжатия данных 10:1, это почти 2 МБ информации в секунду. Хотя здесь есть много оговорок и ограничений, тот факт, что вы можете установить динамик в своем дворе и, возможно, сохранить любое количество данных в записях поющих птиц, — это безумие».

Эксперимент удивительный, даже поры его относительной простоты. Как шутит Марк Тайсон из Tom’s Hardware, запуск Doom на страусе уже не за горами.

Популярные новости

Вирусную измену с концерта Coldplay превратили в видеоигру
Биотехнологическая компания BioSig потратит $1,1 млрд на токенизацию и создание золотой казны
Разработчик заплатил $600 за сервис вайбкодинга, а тот проигнорировал инструкции и удалил все рабочие данные
Ютуберу «светит» трехлетнее заключение за обзоры портативных консолей для ретро-игр
В Индии ограничат кондиционеры температурой 20°C для экономии электроэнергии
«Лучший фильм 2025 года»: новый детектив ужасов «Орудия» оценили как шедевр, вроде «Сияния» и «Психо»
Режиссер новой «Обители зла» не видел ни одного фильма из франшизы: «Это не мое, другое дело — игры»
Ученые печатают раковые опухоли на 3D-принтере, чтобы исследовать онкологию
Управляемый ИИ робот-хирург провел сложную операцию без участия человека
В Британии родились дети от трех родителей — они избавлены от генетических болезней
«Супермен» Джеймса Ганна превзошел «Человека из стали» по сборам в первые выходные
«Все думают, что я шучу»: режиссер «Супермена» Джеймс Ганн назвал лучший фильм всех времен — комедия с 99% на Rotten Tomatoes
Первые кадры Sci-Fi сериала Pluribus от создателя «Во все тяжкие». Релиз — 7 ноября на Apple TV+
Intel Nova Lake-AX — 28 ядер процессора, 48 ядер GPU Xe3, но может не выйти
Cисадмин-новичок в 2000-х «положил» сайт Amazon на 3 часа из-за одной опечатки
Honda показала Super EV Concept — компактный городской электрокроссовер
Годовой отчет Ubisoft: «Монетизация в премиальных играх делает игровой опыт интереснее»
Сериал «Уэнсдей» досрочно продлили на 3-й сезон — первый постер
Ксеноморфы возвращаются: показали новый трейлер Alien: Rogue Incursion для ПК и PS5
«Переосмысление кремния»: ученые научились управлять электронами как волной
FX Super One — минивэн будущего от Faraday Future с ИИ, массажем и экраном на радиаторе
Що думаєте про цю статтю?
Голосів:
Файно є
Файно є
Йой, най буде!
Йой, най буде!
Трясця!
Трясця!
Ну такої...
Ну такої...
Бісить, аж тіпає!
Бісить, аж тіпає!
Loading comments...

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить