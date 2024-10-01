Это случилось, Doom запустили на видеокарте. Без процессора и остального

Похоже, энтузиастам надоело играть в Doom на вибраторах, тракторах и бактериях. Один из них запустил игру на видеокарте — на одной только видеокарте.

Проект под названием doomgpu на GitHub запускает Doom только на видеокарте в среде Linux, с использованием интерфейса doomgeneric и библиотеки LLVM C для GPU. Игра протестирована на AMD Radeon RX 6950 XT, проект также должен работать на видеокартах NVIDIA:

«Эта реализация работает как на NVIDIA, так и на AMDGPU. Чтобы использовать реализацию NVIDIA, выполните те же шаги, но с загрузчиком nvptx и создайте цель».

Итак, вам потребуется Linux, GPU с поддержкой ROCm, установка ROCm или ROCR-Runtime, библиотеки SDL2 и сборка LLVM из основной ветки. Используя компилятор clang, jhuber6 успешно создал и запустил Doom с однопоточной игровой логикой на своей Radeon RX 6950 XT. Использовалась Linux Arch Linux с версией ядра 6.10.5. Однако официально указанным требованием является Linux в целом, поэтому все, вероятно, будет хорошо работать на любом стандартном дистрибутиве, ориентированном на x86.

Пока писалась новость, автор добавил видео на YouTube. Кажется, игра работает быстро и без проблем.

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Источник: Tom’s Hardware