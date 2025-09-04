Банан замовляли? Перевіряємо можливості Gemini 2.5 Flash Image Nano Banana

На минулому тижні Google представив оновлений генератор зображень Gemini 2.5 Flash Nano Banana. Веб-застосунок дозволяє покрокове перетворення зображень користувачів, тим самим замінюючи Adobe Photoshop для непрофесійних користувачів. Сьогодні перевіримо його можливості в різних сценаріях з прикладами запитів для читачів.

Видалення тексту, вирізання об’єкта та обʼєднання зображень

Для прикладу візьмемо два постери: S.T.A.L.K.E.R. 2 та нової Metal Gear Solid Delta: Snake Eater. Ідея полягає в тому, щоб показати поступовий процес обʼєднання двох зображень та навчитись користуватись Nano Banana на базовому рівні.

Для початку розберемося з надписами в обох постерів. Завантажуємо постер (знак +) з MGS Delta та просимо прибрати надписи. В наступному повідомлені завантажуємо вже S.T.A.L.K.E.R. 2 та повторюємо запит. Nano Banana успішно справляється з цими завданнями.

ШІ вже знає, що у нас є два зображення. Кажемо обʼєднати їх у певній послідовності — зроблено успішно. Те, що може зробити будь-хто у Paint виконано.

Тільки цей результат нас не влаштовує. Перевіряємо, чи виділить ШІ сталкера від заднього фону та вставить його до Снейка. Nano Banana бере своє попередньо відредаговане зображення без тексту (ми не просили) та вставляє персонажа в середині лівої частини. Знак дельти посередині залишається. Виглядає добре. Чи ні?

Розуміємо, що сталкер виглядає дещо меншим, ніж голова Снейка. Спробуймо збільшити сталкера чи зменшити голову Снейка. Ось і знайшли те, з чим ШІ не впоралось.

Спробували зробити навпаки чи зробити однаковими по розмірах — ШІ щось робить, але загальної різниці не помітно. Кого саме він бачить для нашого кращого розуміння доводить, що з розумінням контексту все добре. Завдання не зроблено?

Спробуймо ще раз. Тільки слово “збільшити” замінимо на “розширити”. Воно краще підходить, оскільки при самостійному редагуванні будемо саме розширювати сталкера та вирізати його певні частини, які будуть поза кадром. В цей раз Nano Banana значно краще.

Змінюємо обличчя

Знову використаємо постер Metal Gear Solid Delta: Snake Eater вже з вирізаним текстом. Для експерименту візьмемо одного з героїв бойовиків — Арнольда Шварценеггера. “Залізний Арні” більше схожий на Ентоні Старра, але згодиться.

А тепер спробуймо замінимо Арні на класичного Рембо. На додачу замінимо чорну повʼязку на червону для більшої автентичності. Результат хороший, проте Сільвестр Сталлоне не схожий.

Просимо додати та об’єднати двох героїв бойовиків в одне зображення. ШІ чомусь не бере Арнольда з попереднього зображення (як було вказано), а малює нового. Причому, новий відчутно краще. Загалом, результатом можна бути цілком задоволеним.

Сценарій імітації створення постера

Під час роботи над оглядом чи статтею часто необхідно робити певні постери чи фотографії. Розберемо кілька варіантів, які особисто застосовую та подивимось, як Nano Banana справиться з ними. Для таких задач зазвичай роблю так: вмикаю консоль, переводжу в режим десктопу, в браузері шукаю необхідне зображення та відкриваю його, фотографую та редагую в одному із графічних редакторів. Зробимо щось подібне не чіпаючи Deck та без фізичної зйомки.

Беремо одне з попередніх фото та шукаємо зображення для постера. Пошук можна зробити як на смартфоні, так і на компʼютері. Запити на них також. В одній з майбутніх статей буде як раз згадуваний MGS Delta.

Виглядає непогано, проте для антуражу треба змінити задній фон. Оскільки частина гри йде в джунглях, замінимо фон на траву. ШІ додав газон. Не проблема, просимо змінити на значно вищу траву. На цей раз добре.

Виглядає пристойно, але відчувається певна пустота. Додамо випадковий камінь та слід собаки. Nano Banana правильно зрозуміла задане розташування обʼєктів. До каменю претензій не має, але форма сліду занадто штучна. Додамо ще деталей та отримаємо добрячий постер.

Не вистачає маленької деталі — логотипу ITC.ua. Візьмемо вже готовий та попросимо додати в потрібний нам кут. З другої спроби результат оптимальний.

Проблеми при користуванні

Найочевиднішою проблемою з користуванням ШІ являється не розуміння того, що саме хоче користувач. На додачу, він чи вона може неправильно формувати запити. В прикладі “збільшенні сталкеру” Nano Banana не міг зрозуміти, що саме від нього хочуть. Виходом із ситуації стала зміна фрази: збільшити -> розширити. В майбутніх ситуаціях намагайтеся більш доступніше казати ШІ, що саме ви бажаєте.

Про цензуру також не варто забувати

Найчастіша технічна проблема — немає зображення. Наприклад, ви завантажуєте фотографію, довго розписуєте необхідні дії для обробки. Після цього ШІ відповідає “Зображення готове”, але його немає в повідомленні. Ви просите його показати й тут два варіанти подій: не показує чи показує. Це явний баг, вирішується фразою “Додай тег зображення”. Оскільки його вже створено, довго чекати не треба.

Здається ШІ шуткує над нами.

Новий інструмент Nano Banana (Google Gemini 2.5 Flash Image) дозволяє досить зручно у текстовому вигляді редагувати та доповнювати оригінальні зображення. Для справжніх професіоналів вона може виглядати як іграшка, проте для звичайних людей — справжній Скарб. Так, проблеми існують. Але скарби не завжди лежать на видному місці.