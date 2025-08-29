Google Nano Banana змінює ШІ-генерацію зображень: поєднання елементів без спотворення та багатокрокове редагування

Просто селфі Білі Айліш з Майклом Джексоном / Google Nano Banana, TechSpot

Днями Google представив значне оновлення творчих можливостей ШІ з Gemini 2.5 Flash, також відомого як Nano Banana. Генератор вже посів перше місце в рейтингу LMArena та отримує захопливі відгуки.

Nano Banana розроблений для розв’язання однієї з найбільших проблем штучного інтелекту: узгодженості. Google не просто намагається забезпечити точне редагування та результат через багатоетапне налаштування та безперешкодне змішування. Компанія прагне створити культурний прорив та вивести створення високоякісних зображень в маси.

Gemini 2.5 Flash доступний у застосунку та для розробників через платформи Gemini API, Google AI Studio та Vertex AI. За відгуками, Nano Banana дійсно якісно впорався з узгодженням різних елементів у результаті редагування.

I tested how Nano Banana can turn a single base image into a full cinematic sequence.

The consistency across scenes is flawless, no need to rebuild everything from scratch frame by frame.

This changes everything for storytelling speed and tone. Workflow? 10x faster.@Hailuo_AI x… pic.twitter.com/tpBTwZmmU8 — DStudioproject (@D_studioproject) August 26, 2025

“Я перевірив, як Nano Banana може перетворити одне базове зображення на повноцінну кінематографічну послідовність. Узгодженість між сценами бездоганна, немає потреби перебудовувати все з нуля кадр за кадром. Це змінює все для швидкості та тону розповіді історій. Робочий процес? У 10 разів швидший”, — пише @D_studioproject в X.

Якщо потрібно відредагувати дрібні деталі зображення, зазвичай штучний інтелект змінює всю картинку, що надзвичайно дратує. Google відкрито пишається покращенням цієї можливості: користувачі можуть, наприклад, завантажити фотографію людини та спробувати одягнути її у різне вбрання, змінити зачіску або помістити в інше оточення без жахливого спотворення.

“Чудові новини для жінок! Просто вставте селфі та фотографію вбрання, яке ви хочете одягнути, у систему штучного інтелекту, і він створить ваше зображення вас у цьому вбранні в природних умовах, у приміщенні чи на вулиці, з неймовірною точністю. Можливість була й раніше, але це змінює правила гри”, — розповідає @8co28 у коментарі до цього неймовірного зображення.

Офіційний акаунт Google Gemini App також наводить кілька прикладів, з наголосом саме на поєднання зображень. Наприклад, як оцей космонавт, котрий грає у баскетбол на закинутому майданчику у джунглях.

Blend concepts together. This new model unleashes creative possibilities by letting you merge two or more ideas or images into one. You can combine textures, subjects, and environments and more. Now, that’s a slam dunk. pic.twitter.com/zjgBV1JQmp — Google Gemini App (@GeminiApp) August 26, 2025

Програма також підтримує багатокрокове редагування, яке дозволяє отримувати та переглядати результат поступово. Можна, наприклад, один за одним додавати елементи інтер’єру у кімнату, знову ж, без змін та спотворення решти зображення. Ще одна цікава можливість — змішування стилів. Стиль з одного зображення можна застосувати до об’єкта на іншому.

Створення реалістичних зображень чи відео як ніколи порушує питання підробки. Окрім звичайного водяного знаку, Gemini 2.5 Flash ставить невидимий цифровий водяний знак SynthID, який можна виявити навіть якщо зображення було змінено.

Свого часу можливості ChatGPT зі створення зображень допомогли суттєво збільшити кількість користувачів застосунку, головним чином завдяки величезній навалі зображень у стилі Studio Ghibli. Ймовірно, Google Nano Banana дасть схожий ефект.

Джерело: TechSpot