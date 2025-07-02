«Бізон» та «Койот»: що відомо про броньовані машини LAV II, які Канада поставить Україні

Уряд Канади планує збільшити військову підтримку України. Зокрема в новий пакет військової допомоги увійдуть броньовані машини сімейства LAV II — «Бізон» та «Койот». Розповідаємо, що про них відомо.

Історія легких броньованих машин LAV

Чимало великих виробників бронетехніки створюють виробничі потужності в низці різних країн. Американська компанія General Dynamics Land Systems не є винятком і має великий завод у Канаді, відомий як GDLS-Canada, що зосереджений на виробництві та розробці колісних машин для міжнародного ринку.

У 1974 році канадські військові оголосили програму закупівель легких транспортних засобів. Випускати їх мали на потужностях GDLS-Canada, а за зразок було вирішено взяти сімейство швейцарських броньованих бойових машин Piranha. Ліцензійні канадські «Піраньї» з колісною формулою 6×6 отримали кодове позначення LAV I (Light Armoured Vehicle), чи в перекладі «легка броньована машина».

За декілька років канадські інженери презентували вдосконалену лінійку броньованих машин LAV II з колісною формулою 8×8. Попри деяку схожість зі швейцарськими Piranha, вони є оригінальною розробкою GDLS і у 1983 році надійшли на озброєння корпусу морської піхоти США, де отримали назву LAV-25.

Конструктивно це восьмиколісний бронетранспортер-амфібія вагою 12,8 тонни, екіпажем з трьох людей, десантним відділенням на 6 місць і легким бронюванням, що може захистити від стрілецьких куль. Він має розташовану зверху башту з автоматичною гарматою калібру 25 мм і двома кулеметами, дизель потужністю 275 к. с. і може розганятися до швидкості 100 км/год.

Загалом понад 750 машин LAV-25 різних модифікацій (протитанкова, інженерна, штабна, ремонтна тощо) брали участь у вторгненні США до Панами, війнах у Перській затоці та Іраку. Згодом досвід їхнього бойового використання став основою для створення канадського бронетранспортера LAV II «Бізон» і розвідувальної машини LAV II «Койот».

Третє покоління сімейства легких броньованих машин компанії GDLS-C — LAV III — було представлене у 1999 році, брало участь в операціях союзників в Афганістані та наразі є основним транспортом в канадській армії. LAV III також послужили прототипом для розробки броньованих бойових машин M1126 Stryker. Їх з 2002 року було побудовано приблизно 4900, включаючи 4466 для армії США. Нагадаємо, що в березні 2023 року адміністрація Президента Байдена передала Україні понад 400 БТР Stryker.

У 2016 році сімейство броньованих автомобілів LAV поповнилося четвертим поколінням, яке отримало індекс LAV 6.0 та абревіатуру ACSV (Armoured Combat Support Vehicle). До його складу входять бойові машини та машини бойової підтримки, які отримали чимало оновлень. Партію з 39 «Супербізонів» LAV 6 Канада передала Україні в червні 2022 року, а у квітні 2024 року з’явилися повідомлення про ще 50 броньованих машин ACSV у рамках чергового пакету військової допомоги.

Бронетранспортер LAV II Bison

«Бізон» — восьмиколісна броньована машина на базі LAV II, яка у 1990 році була розроблена для транспортування піхотного відділення канадської армії. Від базової LAV-25 її відрізняють відсутність башти, пандус замість дверей у задній частині корпусу, збільшена висота та місткість десантного відділення (8 місць замість 6).

Система кріплення на рейках у вантажно-пасажирському відсіку дозволяє швидко адаптувати бронетранспортер до різноманітних завдань. У канадських збройних силах він отримав цілу низку модифікацій: машина швидкої допомоги, машина радіоелектронної боротьби, мобільна ремонтна майстерня, машина хімічної розвідки та платформа для 81 мм міномета.

У 2016 році модернізація до LAV 6.0 Super Bison отримала покращений двигун потужністю 450 к.с., торсіонну підвіску, сучасніше рульове управління та додаткову броню, здатну захистити від куль калібром 14.5 мм з боків корпусу та снарядів калібру 30 мм у лобовій проєкції. Базовий захист бронетранспортера забезпечує поворотний 7,62 мм кулемет.

Згідно з релізом виробника, ці модернізації дозволили значно покращити живучість, мобільність та летальність машини. Підвищення живучості включає перехід на корпус з V-подібною нижньою частиною, яка забезпечує ефективний захист від мін та саморобних вибухових пристроїв, а також сидіння з поглинанням енергії на всіх місцях екіпажу.

Технічні характеристики бронетранспортера LAV II Bison

Екіпаж 2 особи Десант 8 осіб Довжина 6,45 м Ширина 2,5 м Висота 2,21 м Вага 12,39 т Максимальна швидкість на суші 100 км/год Максимальна швидкість на воді 9,7 км/год Запас ходу 650 км Двигун дизельний Detroit Diesel

6V53T з турбонаддувом Потужність 275 к.с. Трансмісія 5-ступенева Allison MT653 Максимальний кут підйому 60% Вертикальна перепона 0,5 м Траншея 2 м Озброєння 7,62 мм кулемет Введено в експлуатацію 1990

Розвідувальна машина LAV II Coyote

LAV II Coyote — броньована розвідувальна машина, створена компанією General Dynamics Land Systems Canada. Канадські збройні сили замовили 203 машини у 1993 році для заміни розвідувальної машини Lynx, і всі вони були поставлені та прийняті на озброєння до 1996 року.

«Койот» був розроблений на базі LAV II та має масу 14,4 тонни (проти 17 тонн у LAV III). Маючи форму корпусу, подібну до LAV II, він також має захист від ядерної зброї, автоматичні вогнегасники та центральне опалення для холодної погоди. Корпус захищений бронею товщиною від 8 до 13 мм, але з додатковими броньовими панелями, які забезпечують певний захист від куль більшого калібру.

Силова установка складається з дизельного двигуна Detroit Diesel 6V53T потужністю 275 к. с. з коробкою передач Allison MT653 (5 передніх/1 задня). Максимальна швидкість становить 100 км/год з обмеженням (120 км/год без регулювання), що забезпечує запас ходу 660 км. Маневровість забезпечується радіусом повороту 15,5 м та здатністю перетинати траншею шириною 2 м, долати ухил 60% або їхати по бічному схилу 30%.

Озброєння розташоване у двомісній башті та складається з 25-мм автоматичної гармати M242 (210 пострілів), спареної з нею 7,62 мм кулеметної установки C6 та ще однієї 7,62 мм кулеметної установки, встановленої на башті. Крім того, на башті встановлено вісім 76-мм димових та осколкових гранатометів. Всі перископи екіпажа мають 3 рівні лазерного захисту, а 7 перископів командирської башточки забезпечують повний огляд на 360°.

Головною особливістю «Койотів» є потужне обладнання для дистанційного спостереження та розвідки. Датчики, встановлені на 10 метровій щоглі та триногах, за оптимальних умов здатні виявляти транспортні засоби на відстані до 24 км та особовий склад на відстані до 20 км. Обладнання для спостереження розміщене в задньому відсіку машини та складається з радіолокаційної станції, пристрою нічного спостереження великої дальності (NODLR) та тепловізійної камери.

Технічні характеристики бойової розвідувальної машини LAV II Coyote