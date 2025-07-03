Чи варто очікувати альтсезону у липні 2025?

Після падіння біткоїна нижче психологічної позначки у $100 тис. почались панічні настрої, оскільки зниження ще на 10% призвело б до ліквідацій позицій на суму понад $2 млрд. Але все пішло проти тренду: наразі BTC зростає і готовий ось-ось побити історичний максимум, встановлений 22 травня 2025 року: $111,970. Якщо це станеться, то ліквідації сягнуть колосальних $15 млрд. Але також це може повернути давно забутий смак сезону альткоїнів. Є надія, що станеться це у липні.

Повторення тренду чи проти течії?

Біткоїн вже багато разів показував, що може рухатись проти тренду. Наприклад, події останніх днів спровокувало те, що трастовий фонд iShares Bitcoin Trust (IBIT) від BlackRock інвестував в BTC $3,85 млрд, що викликало підвищений інтерес з боку традиційних інвесторів. Дані Sosovalue показують, що надходження минулого місяця збільшили загальну вартість активів IBIT до $73 млрд.

Крім того, Botanix Labs представила Spiderchain, рішення для другого рівня для мережі Bitcoin сумісне з віртуальною машиною Ethereum, що дозволяє робити п’ятисекундні транзакції та децентралізовані смартконтракти. Мережа, яка з грудня 2024 року обробила понад 26 мільйонів транзакцій тестових мереж, тепер підтримує такі додатки, як GMX і Dolomite, із середньою комісією на рівні $0,02.

У червні біткоїн-орієнтовані ETF залучили $4,6 млрд. Таким чином сукупне надходження склало приблизно $49 млрд, а чисті активи — $134 млрд.

Все це сприяло тому, що частка ринкової капіталізації біткойна досягла 65%. Це найвищий показник 2025 року. І тому ціна намагається прорвати позначку у $100 тис.

А що ж альткоїни?

Альтсезон (або сезон альткоїнів) — період, коли інші криптовалюти демонструють значне зростання, випереджаючи біткоїн за темпами приросту вартості. Історично такі періоди спостерігалися після значних подій, наприклад, халвінга біткоїна.

Найбільші альтсезони були: у 2017 році через бум ICO, та у 2021 році на тлі розвитку DeFi та популярності NFT. У 2025 році інвестори сподіваються на чергове зростання альткоїнів, зокрема через політичні зміни та ринковий цикл після халвінгу біткоїна у квітні 2024 року.

Цього разу, вважає аналітик під ніком Danny, липневий альтсезон буде дуже схожий на той, що був у 2021 році.

На його думку, після альтсезону 2017 та 2021 років стагнація альткоїнів була спричинена домінуванням BTC. А тепер хвиля глобальних економічних подій принесе свіжу ліквідність в альткоїни. Домінування біткоїна почне зменшуватися, і це буде першою ознакою нового сезону альткоїнів.

Аргументи «за» альтсезон у липні 2025 року також надав трейдер Cryptowzrd. Він підкреслив подібність поточних графіків капіталізації альткоїнів до біткоїна із патернами 2017 та 2021 років.

Слідкуйте за рухами

Традиційно, як головний альткоїн, саме Ethereum є флагманом. Якщо пара ETH/BTC почне зростати, це може стати сильним сигналом для інших альткоїнів. Аналітики вважають, що якщо біткоїн не подолає рівень домінування в 71%, альткоїни отримають шанс на зростання. Останні дані вказують на стабільний інтерес до Ethereum.

Також наприкінці 2024 року та на початку 2025 року мемкоїни, такі як PEPE, FLOKI та TRUMP, показали значне зростання. Часто це було передвісником альтсезону. Ці монети цікавлять дрібних трейдерів, створюючи ефект доміно для інших альткоїнів. Хоча мемкоїни пізніше і посунули ШІ-токени.

З іншого боку, високе домінування біткоїна (65%) говорить про те, що альтсезон ще не скоро. На початку 2025 року частка ринку BTC сягнула чотирирічного максимуму. Це означає, що більша частина капіталу на ринку зосереджена саме в біткоїні. Якщо ця тенденція збережеться й надалі, шанси на альтсезон у липні майже нульові.

Потенційне падіння також прогнозували аналітики VanEck. Вони очікують падіння влітку BTC на 30%, а альткоїнів — до 60%. Відновлення можливе лише восени, коли основні токени відновлять імпульс. Повернути попередні історичні максимуми вдасться не раніше кінця 2025 року.