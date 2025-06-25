У Ethereum — новий історичний рекорд

Блокчейн Ethereum обробив 24,69 млн трансакцій за місяць. Це новий історичний максимум. Рішення другого рівня (L2), блоби та ширше прийняття активно рухають екосистему вперед.

На думку аналітика Леона Вайдманна це не просто випадковий сплеск, а ознака того, що Ethereum закріплює свою позицію як основа децентралізованих фінансів, NFT, проєктів другого рівня та багато чого іншого.

Він підкреслив, що навіть під час бичачого ринку 2021 року місячна активність не досягала таких рівнів.

Згідно з даними DeFiLlama, загальна пропозиція стейблкоїнів за останні 30 днів зросла на $5,671 млрд, при чому понад половина ($3,366 млрд) припадає на стейблкоїни на блокчейні Ethereum. Загальна пропозиція стейблкоїнів зараз перевищує $251 млрд, з часткою ринку USDT у 62,21% ринку.

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Нещодавно 38 корпоративних гравців накопичили понад 1,19 млн монет на суму $3 млрд. Таким чином, обсяг Ethereum (ETH) у стратегічних резервах цих компаній сягнув майже 1% від загальної кількості криптовалюти в обігу.

Джерело: Leon Waidmann