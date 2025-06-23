Біткоїн впав нижче $100 тис. — подальше зниження призведе до ліквідацій на мільярди

Біткоїн опустився нижче $100 тис. вперше з травня після того, як президент США Дональд Трамп заявив, що завдано ударів по трьох основних ядерних об’єктах Ірану. Це викликало тривогу на ринку протягом вихідних. Біткоїн впав на 3,8% — до $98,904, Ethereum знизився до приблизно $2,157. Натомість більше уваги тепер прикуто до ринку нафти та золота.

Загальна ліквідація криптопозицій за останні 24 години перевищила $1 млрд: було закрито довгих позицій на $915 млн і коротких — на $109 млн.

Аналітики прогнозують $15 млрд, якщо BTC зросте на 10%. Та $2 млрд, якщо BTC впаде на 10%.

Минулого тижня ізраїльські хактивісти Gonjeshke Darande зламали криптовалютну біржу Ірану під назвою Nobitex та вивели звідти $90 млн. Ці активи потім знищили.