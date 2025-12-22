КриптоРіздво-2025: популярні мемкоїни та гра “Таємний Санта” на Ethereum

Depositphotos

Різдвяні мемкоїни на новорічні свята традиційно стрімко набирають обертів. Santacoin, Rizzmas і Santa домінують у святковому криптосегменті, демонструючи високу волатильність, зростаючий хайп і змішані настрої інвесторів. Їх доповнює нещодавно запущена криптогра “Таємний Санта”.

Різдво та Новий рік — час радості, нескінченних сімейних святкувань та подарунків. Але паралельно з цим у центр уваги виходять і тематичні криптотокени. Водночас далеко не всі з них варто розглядати як інвестиційні можливості. Ми проаналізували різдвяні мемкоїни та один протокол на основі популярної різдвяної забави, які водночас можуть дати шанс на заробіток і стати застереженням.

Santacoin (SANTA)

SANTA став одним із найкращих різдвяних мемкоїнів за останні тижні, піднявшись на 30% — до $0.0002210. Це свідчить про зростання інтересу інвесторів до сезонних активів. Торгові обсяги також різко збільшилися на великих біржах, підтримуючи короткостроковий бичачий імпульс Santacoin.

Однак інвестори SANTA мають пам’ятати про ризики. Попри зростання уваги, найбільші 10 утримувачів контролюють близько 22% загальної пропозиції при всього 3 800 гаманцях. Така концентрація створює підвищену волатильність: один великий продаж може спричинити різке падіння ціни, потенційно нижче $0.0001000.

Rizzmas (RIZZMAS)

RIZZMAS — наразі найбільший різдвяний мемкоїн у світі — восени відзначився падінням на 30%. Нині він зростає та торгується на рівні $0.00001011 і залишається вкрай волатильним через нестійкі ринкові настрої. Індикатор Chaikin Money Flow (CMF) демонструє зменшення відтоку коштів, що сигналізує про поступове повернення інтересу інвесторів. Для відновлення висхідного руху потрібні сильніші припливи капіталу.

Втім, ризики зниження також значні. Якщо інвестори вирішать фіксувати короткостроковий прибуток, RIZZMAS може опуститися нижче рівня підтримки $0.00000901. Подальший тиск продавців здатний знизити ціну, повністю перекресливши бичачий сценарій і посиливши ведмежі настрої.

Santa (SANTA)

Ще один токен із тим самим тікером — SANTA — зараз торгується на рівні $0.00008679. Восени за тиждень він теж впав на 48%, але стабільно відновлюється. Це відображає ширшу ринкову невизначеність, хоча інвестори все ще сподіваються на можливий відскок напередодні свят.

Попри 13 300 власників, майже 28% загальної пропозиції SANTA було викуплено пакетно, що створює ризики для ліквідності. Така концентрація може штучно завищувати вартість і робить токен вразливим до глибоких корекцій. Якщо тиск продавців посилиться, ціна може впасти нижче $0.00005870, що збільшить ризики для короткострокових інвесторів.

“Таємний Санта” (ZKSS)

Крім, різдвяних токенів, цього року криптосфера порадувала користувачів цілою платформою за мотивами новорічної гри. У мережі Ethereum представили новий приватний протокол “Таємний Санта” від Distributed Lab, який дозволяє проводити популярну різдвяну гру прямо в блокчейні — анонімно, без адміністратора і без ризику маніпуляцій. Розробка з’явилася на тлі зростання уваги до приватності після численних зламів, витоків даних і втрат коштів у криптосекторі.

Протокол ZK Secret Santa (ZKSS) створив керівник напряму Solidity у Distributed Lab та автор проєкту Circom Witchcraft Артем Чистяков. Про роботу він повідомив на форумі Ethereum Research, а початковий технічний опис опублікував у науковій статті на arXiv. За словами автора, метою було показати, як за допомогою криптографії можна реалізувати “справжнього Таємного Санту” в ончейні — так, щоб ніхто не знав, хто кому дарує подарунок, і водночас щоб правила гри неможливо було порушити.

В чому “фішка” ZKSS?

Головна особливість ZKSS — використання доказів із нульовим розголошенням. Вони дозволяють приховати адреси учасників, гарантувати, що жоден гравець не отримає подарунок сам від себе, і водночас дають смартконтракту змогу перевіряти коректність усього процесу. У протоколі немає централізованого організатора, якому потрібно довіряти, — усі правила виконуються автоматично.

Розробники виходили з трьох ключових проблем Ethereum: відсутності приватності, нестачі надійної випадковості та ризику “подвійної участі”, коли один користувач може впливати на результат кілька разів. Для цього ZKSS поєднує кілька інструментів: транзакційний ретранслятор, який приховує, хто саме надсилає транзакцію; нуліфікатори, що не дозволяють одному учаснику діяти повторно; а також розріджені дерева Меркла для перевірки, що всі гравці належать до початкового списку.

Як грати у “Таємного Санту”

Гра складається з кількох етапів. Спочатку учасники один раз реєструють свої Ethereum-адреси в смартконтракті. Далі кожен фіксує криптографічний підпис — цей крок потрібен через недетермінізм алгоритму ECDSA, який у минулому вже ставав джерелом вразливостей. Після цього гравці анонімно додають у систему випадкові значення, використовуючи докази з нульовим розголошенням. На фінальному етапі визначається одержувач подарунка, причому смартконтракт перевіряє, що він не збігається з відправником. Для передачі реальної адреси доставки використовується RSA-шифрування з ключами довжиною 2048 біт.

Звичайно, смартконтракт несе в собі і деякі потенційні ризики. Зокрема, без фіксації підписів протокол можна було б атакувати й заблокувати гру. Можна згадати також про фронтранінг — спробу перехопити транзакцію в мемпулі, — але автори зазначають, що така атака має обмежений ефект і не ламає всю систему.

Поява ZK Secret Santa добре вписується в ширший контекст: у 2024-2025 роках Ethereum регулярно стикається з наслідками зламів та витоків приватних ключів. Втім, протокол стає швидшим. На цьому тлі інтерес до ZK-технологій різко зростає. Розробники й аналітики дедалі частіше говорять про приватність не як про “функцію для ентузіастів”, а як про необхідну умову масового використання блокчейну — навіть у таких простих і святкових сценаріях, як “Таємний Санта”.

