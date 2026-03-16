Топ-10 інвестиційних тем у криптоіндустрії на 2026 рік від Grayscale

Depositphotos

Криптовалюти є активом, який має дуже багато сценаріїв розвитку. Нижче наведено бачення Grayscale щодо 10 ключових інвестиційних тем у криптоіндустрії на 2026 рік, а також двох “хибних орієнтирів”. Для кожної теми вказано найбільш релевантні токени.





Перспективи цифрових активів у 2026 році Grayscale оцінює як позитивні, зумовлені поєднанням макроекономічного попиту на альтернативні засоби збереження вартості та покращенням регуляторної визначеності. Очікується поглиблення зв’язків між блокчейн-фінансами й традиційними фінансами, а також подальший приплив інституційного капіталу. Водночас інституційна ера, ймовірно, підвищить вимоги до якості криптоактивів, чітко відокремлюючи проєкти з реальними сценаріями використання від решти ринку.

1. Ризик знецінення долара стимулює попит на монетарні альтернативи

Криптоактиви: BTC, ETH, ZEC

Економіка США стикається з борговою проблемою, що може чинити тиск на роль долара як засобу збереження вартості. Оскільки долар залишається домінуючою міжнародною валютою, довіра до політики США є ключовою для глобальних потоків капіталу. Частина цифрових активів може розглядатися як альтернативи збереження вартості завдяки широкому впровадженню, децентралізації та обмеженій пропозиції, зокрема Bitcoin і Ethereum.





Пропозиція біткоїна обмежена 21 мільйоном монет і є програмованою; 20-мільйонний біткоїн очікується у березні 2026 року. Прозора грошова політика підвищує привабливість BTC на тлі зростання хвостових ризиків фіатних валют. Zcash (ZEC) — менша децентралізована цифрова валюта з функціями приватності — також може бути релевантною для портфелів, орієнтованих на сценарій знецінення долара.

2. Регуляторна визначеність підтримує впровадження цифрових активів

Криптоактиви: Майже всі

Хочеш знати більше, ніж ChatGPT 5? Підписуйся на ITC.ua у Telegram ПІДПИСАТИСЯ

У 2025 році США зробили суттєвий крок до регуляторної визначеності для криптоактивів. Ключові події включають ухвалення закону GENIUS щодо стейблкоїнів, скасування SAB 121, запровадження стандартів лістингу для крипто-ETP та покращення доступу криптоіндустрії до банківської системи. У 2026 році очікується ухвалення двопартійного законодавства щодо ринкової структури. Палата представників уже ухвалила Clarity Act у липні, після чого Сенат розпочав власний процес.

Законодавство передбачає класифікацію криптоактивів, вимоги до реєстрації та розкриття інформації, а також правила для інсайдерів. Повніша регуляторна база може дозволити фінансовим установам відображати цифрові активи на балансі, здійснювати ончейн-транзакції та формувати капітал в ончейні. Зрив законодавчого процесу розглядається як ризик зниження у 2026 році.

3.: Охоплення стейблкоїнів зросте після ухвалення закону GENIUS

Криптоактиви: ETH, TRX, BNB, SOL, XPL, LINK

2025 рік став проривним для стейблкоїнів: пропозиція в обігу досягла $300 млрд, а середній місячний обсяг транзакцій за шість місяців до листопада становив $1,1 трлн. Ухвалення закону GENIUS сприяло притоку інституційного капіталу.

У 2026 році очікується практичне впровадження: інтеграція у транскордонні платежі, використання як застави на деривативних біржах, поява на корпоративних балансах і застосування в онлайн-платежах. Зростання ринків прогнозів також може стимулювати додатковий попит.Збільшення використання стейблкоїнів має принести вигоду блокчейнам, що фіксують ці транзакції (ETH, TRX, BNB, SOL), а також інфраструктурі та DeFi-застосункам, включно з LINK.

4. Токенізація активів на порозі переломного моменту

Криптоактиви: LINK, ETH, SOL, AVAX, BNB, CC

Сьогодні токенізовані активи мають дуже малий масштаб — лише 0,01% світової ринкової капіталізації акцій і облігацій. Grayscale очікує різке прискорення токенізації завдяки зрілішим блокчейн-технологіям і покращенню регуляторної визначеності. До 2030 року зростання ринку приблизно у 1 000 разів не виглядатиме несподіваним.

Зростання створюватиме цінність для блокчейнів, що обробляють транзакції з токенізованими активами, а також для допоміжних застосунків. Наразі провідними блокчейнами є Ethereum (ETH), BNB Chain (BNB) і Solana (SOL), хоча з часом цей перелік може змінюватися. Chainlink (LINK) має сильні позиції завдяки інфраструктурним технологіям для інтеграції токенізованих активів у фінансові системи.

5. Потреба в приватності зростає разом із масовим впровадженням блокчейн-технологій

Криптоактиви: ZEC, AZTEC, RAIL





Приватність є базовою складовою фінансової системи, тоді як більшість блокчейнів за замовчуванням прозорі. У міру глибшої інтеграції блокчейн-технологій у фінансову систему зростає потреба в розвиненій інфраструктурі приватності, особливо на тлі регуляторного сприяння. Zcash (ZEC) — децентралізована цифрова валюта з функціями приватності — став бенефіціаром цього тренду та різко подорожчав у IV кварталі 2025 року. Інші проєкти включають Aztec (Ethereum Layer 2, орієнтований на приватність) і Railgun — проміжне ПЗ для приватності в DeFi.

Очікується розвиток конфіденційних транзакцій на провідних платформах смартконтрактів, зокрема Ethereum (ERC-7984) і Solana (Confidential Transfers). Це також може вимагати вдосконалення інфраструктури ідентифікації та відповідності вимогам у DeFi.

6. Централізація ШІ вимагає блокчейн-рішень

Криптоактиви: TAO, IP, NEAR, WORLD

Централізація систем штучного інтелекту навколо кількох компаній створює ризики довіри, упередженості та контролю над даними. Криптотехнології пропонують інструменти для зменшення цих ризиків і формують основу децентралізованої інфраструктури ШІ. Платформи на кшталт Bittensor знижують залежність від централізованих моделей; системи Proof of Personhood, зокрема World, відрізняють людей від агентів; Story Protocol забезпечує прозору й відстежувану інтелектуальну власність. Платіжні рішення, такі як X402, дозволяють миттєві мікроплатежі в стейблкоїнах на Base і Solana без комісій.

Разом ці елементи формують інфраструктуру “економіки агентів”, де ідентичність, обчислення, дані та платежі є перевірюваними й програмованими. Хоча сектор залишається раннім, перетин криптотехнологій і ШІ є одним із ключових довгострокових сценаріїв використання.

7. DeFi прискорюється, на чолі з кредитуванням

Криптоактиви: AAVE, MORPHO, MAPLE, KMNO, UNI, AERO, RAY, JUP, HYPE, LINK





У 2025 році DeFi показав суттєве зростання завдяки технологічним покращенням і сприятливішому регуляторному середовищу. Важливими чинниками стали стейблкоїни й токенізовані активи, але найбільший імпульс отримав сегмент кредитування, очолюваний Aave, Morpho та Maple Finance.

Децентралізовані біржі безстрокових ф’ючерсів, зокрема Hyperliquid, демонструють відкритий інтерес і щоденні обсяги, порівнянні з великими централізованими деривативними біржами. Зростання ліквідності та прив’язка до реальних цін посилюють позиціювання DeFi як альтернативи для ончейн-фінансових операцій. Очікується глибша інтеграція DeFi з традиційними фінтех-компаніями. Потенційними бенефіціарами є кредитні платформи (AAVE), децентралізовані біржі (UNI, HYPE), інфраструктура (LINK) і блокчейни з основною DeFi-активністю, зокрема ETH, SOL і BASE.

8. Масове впровадження вимагатиме інфраструктури нового покоління

Криптоактиви: SUI, MON, NEAR, MEGA





Нові блокчейни продовжують розширювати технологічні межі, попри аргументи про надлишковість блокчейн-простору. Приклад Solana показує, що високопродуктивні мережі можуть залишатися недооціненими до моменту масштабного впровадження, хоча не всі сучасні блокчейни повторять цей шлях.

Архітектури нового покоління краще підходять для мікроплатежів для ШІ, ігрових циклів у реальному часі, високочастотної ончейн-торгівлі та систем, заснованих на намірах. У цій групі Grayscale очікує, що Sui вирізнятиметься технологічною перевагою та інтегрованою стратегією розвитку. Інші перспективні проєкти включають Monad (паралелізована EVM), MegaETH (надшвидкий L2 Ethereum) і Near — блокчейн, орієнтований на ШІ з продуктом Intents.





9. Фокус на сталих доходах

Криптоактиви: SOL, ETH, BNB, HYPE, PUMP, TRX

Блокчейни мають вимірювані фундаментальні показники, зокрема користувачів, транзакції, комісії, TVL, розробників і застосунки. Grayscale вважає транзакційні комісії найціннішим індикатором, оскільки ними складніше маніпулювати та легше порівнювати між мережами; їх можна розглядати як “доходи”.

У міру входу інституційних інвесторів фокус зосереджуватиметься на блокчейнах і застосунках із високими або зростаючими доходами від комісій, за винятком біткоїна. Серед платформ смартконтрактів із відносно високими доходами виділяються TRX, SOL, ETH і BNB, а на прикладному рівні — HYPE і PUMP.

10. Інвестори за замовчуванням обиратимуть стейкінг

Криптоактиви: LDO, JTO





У 2025 році у США відбулися дві регуляторні зміни: SEC роз’яснила, що ліквідний стейкінг не є операціями з цінними паперами, а Податкова служба США та Міністерство фінансів дозволили інвестиційним трастам / ETP здійснювати стейкінг цифрових активів.

Ці зміни можуть принести вигоду Lido та Jito — провідним протоколам ліквідного стейкінгу за показником TVL в Ethereum і Solana. Дозвіл на стейкінг через крипто-ETP, імовірно, зробить цю модель стандартною для токенів Proof of Stake, що призведе до зростання частки застейканих токенів і тиску на рівень винагород. Кастодіальний стейкінг через ETP співіснуватиме з ончейн-некостодіальним ліквідним стейкінгом, який зберігає переваги композитності в DeFi.

Хибні орієнтири на 2026 рік

Grayscale виділяє дві теми, які, на її думку, не матимуть суттєвого впливу на крипторинки у 2026 році.





Квантові обчислення

Дослідження постквантової криптографії триватимуть, але короткостроковий вплив на оцінки активів є малоймовірним. Теоретично квантовий комп’ютер може виводити приватні ключі з публічних, що вимагатиме оновлення криптографії в Bitcoin і більшості блокчейнів. Водночас експертні оцінки вказують, що такий комп’ютер навряд чи з’явиться раніше 2030 року, тому у 2026 році ця тема не повинна впливати на ціни.

Скарбниці цифрових активів (DAT)

У 2025 році стратегія утримання цифрових активів на корпоративних балансах набула поширення. За оцінками Grayscale, DAT володіють 3,7% пропозиції BTC, 4,6% ETH і 2,5% SOL. Попит знизився порівняно з піком середини 2025 року, а найбільші DAT торгуються з мультиплікаторами mNAV, близькими до 1,0.

Більшість DAT не використовують значного кредитного плеча, тому вимушені продажі є малоймовірними. Найбільший DAT — Strategy — сформував резервний фонд у доларах США для підтримки виплат дивідендів навіть у разі падіння ціни біткоїна. Очікується, що DAT поводитимуться як закриті фонди та рідко продаватимуть токени.

Висновок

Grayscale бачить позитивні перспективи для цифрових активів у 2026 році, підкріплені макроекономічним тиском на фіатні валюти та подальшим формуванням зрозумілої регуляторної бази. Наступний рік, імовірно, буде присвячений поглибленню інтеграції блокчейн-фінансів із традиційними фінансовими системами, а також притокам інституційного капіталу в регульовані інструменти.





Водночас регуляторна визначеність і зростання ролі інституційних інвесторів підвищуватимуть бар’єри для масового успіху. Криптоактиви без чіткого сценарію використання, сталих доходів або доступу до регульованих торгівельних майданчиків, імовірно, опиняться поза фокусом інституційного капіталу. Закон GENIUS та подальші регуляторні кроки, за оцінкою Grayscale, сформують чіткіший поділ між активами, які здатні інтегруватися в інституційну фінансову систему, і тими, що залишаться на її периферії.