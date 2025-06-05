Крипторинок у травні 2025: грандіозне повернення ETH, рекорд BTC та нові тренди

Зростання на криптовалютному ринку почалось у квітні. Навіть попри сильну волатильність через торгівельну політику США. У травні сектор показав зростання на 10,3%. Однак цінові стрибки спричинили суттєві ліквідації. Загалом ліквідовано коротких позицій по Bitcoin (ETH) та Ethereum (BTC) на майже $1 млрд після оголошення торгової угоди між США та Великобританією. Ще $183 млн ліквідовано після призупинення тарифної війни між США та ЄС.

Також протягом травні чисті приплив коштів у Bitcoin-ETF склали $5,2 млрд, що є найвищим показником з листопада 2024 року. Біткоїн досяг нового історичного максимуму (ATH), однак це призвело до масової фіксації прибутків наприкінці місяця. З цієї причини з бірж виведено $962 млн.

Корпоративні запаси BTC зросли, досягнувши 809 100 BTC серед 116 компаній. Сектор DeFi зріс на 19%, перевершивши Bitcoin (11,1%). Сектор ігор та рішень другого рівня (Layer 2) був слабким.

Сектор токенізованих активів реального світу (RWA) зріс на понад 260% у 2025 році, досягнувши $23 млрд. Там домінують приватні кредити (58%) та боргові зобов’язання Скарбниці США, на які припадає 58% та 34% ринку відповідно. Детальніше — про ці та інші важливі події травня.

Крипторинок зростає

У травні криптовалютний ринок зріс на 10,3%. Волатильність залишалася підвищеною, хоча США та Китай погодилися знизити тарифи до 30%. Але відносини між цими країнами напружені та ситуація може різко змінитись.

Основні криптоактиви показали сильні прирости протягом місяця. Bitcoin досяг нового історичного максимуму у $111 тис. завдяки інституційним впровадженням та використання його як довгострокового стратегічного активу та макрохеджу. Наприклад, Twenty One Capital придбав додаткові 4812,2 BTC (загальний обсяг таким чином досяг 37 230 BTC) на майже пів мільярда доларів.

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Ethereum також зафіксував сильне відновлення ціни, на яке вже мало хто сподівався: 43,9% протягом травня завдяки успішному оновленню Pectra. Додатково на ціну вплинуло оголошення Sharplink про Ethereum-скарбничку.

Найкращі токени травня: ТОП 10

HYPE виріс на 78,5% на фоні анонсів щодо нового ейрдропу та значними викупами токенів, фінансованими комісіями від транзакцій, згенерованими від високопрофільних угод. Дохід платформи перевищив Ethereum та Solana. Відкритий інтерес досяг історичного максимуму в $10,1 млрд доларів, з 24-годинним обсягом торгів перевищив $18,9 млрд. Таким чином, Hyperliquid увійшов у п’ятірку гравців на глобальному ринку деривативів серед провідних криптовалютних бірж.

виріс на 78,5% на фоні анонсів щодо нового ейрдропу та значними викупами токенів, фінансованими комісіями від транзакцій, згенерованими від високопрофільних угод. Дохід платформи перевищив Ethereum та Solana. Відкритий інтерес досяг історичного максимуму в $10,1 млрд доларів, з 24-годинним обсягом торгів перевищив $18,9 млрд. Таким чином, Hyperliquid увійшов у п’ятірку гравців на глобальному ринку деривативів серед провідних криптовалютних бірж. ETH підскочив на 43,9% після оновлення Pectra, що відновило впевненість в довгостроковому потенціалі Ethereum.

підскочив на 43,9% після оновлення Pectra, що відновило впевненість в довгостроковому потенціалі Ethereum. DOGE подорожчав на 12,9% після подачі 21Shares заявки на спотовий DOGE ETF. Додатково, на це вплинуло зростання активних адрес на 528%.

подорожчав на 12,9% після подачі 21Shares заявки на спотовий DOGE ETF. Додатково, на це вплинуло зростання активних адрес на 528%. BTC зріс на 11,1% та досяг нового історичного максимуму у розмірі $111 970. Цьому сприяло також те, що американські штати Нью-Гемпшир та Аризона схвалили Bitcoin-резерви, поки Техас лише наближається до цього рішення.

зріс на 11,1% та досяг нового історичного максимуму у розмірі $111 970. Цьому сприяло також те, що американські штати Нью-Гемпшир та Аризона схвалили Bitcoin-резерви, поки Техас лише наближається до цього рішення. BNB зріс на 10,1%. Цьому сприяв запуск стейблкоїна USD1, оскільки з понад $2 млрд (99% його пропозиції) відкарбовані на BNB Chain.

зріс на 10,1%. Цьому сприяв запуск стейблкоїна USD1, оскільки з понад $2 млрд (99% його пропозиції) відкарбовані на BNB Chain. SOL виріс на 9,3% після того, як Sol Strategies подала заявку на емісію акцій на суму 1 млрд доларів, а DeFi Dev додала до своєї скарбнички ліквідний пакет акцій SOL.

виріс на 9,3% після того, як Sol Strategies подала заявку на емісію акцій на суму 1 млрд доларів, а DeFi Dev додала до своєї скарбнички ліквідний пакет акцій SOL. TRX підскочив на 9,2% завдяки карбуванню Tether додаткового $1 млрд USDT в мережі Tron/Після цього пропозиція USDT Tron перевищила ETH.

підскочив на 9,2% завдяки карбуванню Tether додаткового $1 млрд USDT в мережі Tron/Після цього пропозиція USDT Tron перевищила ETH. ADA та XRP показали скромні прирости 0,6% та 0,5% відповідно.

показали скромні прирости 0,6% та 0,5% відповідно. SUI знизився на 4,6% у травні, після зламу протоколу Cetus, що призвело до втрати приблизно $1,1 млн серед користувачів. Порушення безпеки викликало занепокоєння серед спільноти, хоча втрати й повністю компенсують.

Децентралізовані фінанси (DeFi)

Загальна заблокована вартість (TVL) DeFi зросла на 21,4% (MoM) в тому числі й завдяки відновленню інтересу до Ethereum та рішень другого рівня Layer 2 на його основі. Різке збільшення TVL було значною мірою спричинене мережею Base, яка досягла нових максимумів в кількості адрес, транзакцій та загальній вартості.

Серед DeFi-екосистем невеликий приріст також відбувся у Tron, тоді як BNB Chain, Solana та Arbitrum пішли в мінус.

Ринок стейблкоїнів зріс на 4,5% через регуляторні зміни та впровадження у платіжні платформи, такі як PayPal. Наприклад емітент USDC Circle готується до IPO. Хоча ринкова капіталізація USDC знизилася: частка ринку впала з 26,2% до 24,3%, тоді як USDT зміцнив своє лідерство.

Що там з NFT?

Раптово. Але продажів NFT збільшився на 22,5%. Продажі NFT на базі Ethereum знизився на 20,9%, хоча ця блокчейн-мережа й лідирує. Polygon, що зайняв друге місце в продажах NFT завдяки розширенню RWA-платформи Courtyard, яка токенізує колекційні картки у вигляді NFT. На базі Bitcoin зростання продажів NFT склало 14,4% завдяки колекції Ordinals та BRC-20 NFT.

Найпопулярнішими NFT колекціями були Guild of Guardians на Immutable (+40%), а також Doodles та Good Vibes Club на Ethereum.

Травень — місяць зростання американських Bitcoin-ETF та біткоїна у корпоративних скарбницях

Американські спотові Bitcoin ETF мали значні чисті притоки капіталу у розмірі $ 5,25 млрд. Це найвищий показник з листопада 2024 року. Однак протягом останніх двох торгових днів місяця комбінований чистий відтік склав $962 млн, що позначило найбільше дводенне зниження з кінця лютого.

Позитивні кроки щодо регулювання цифрових активів по всій Європі, Гонконгу та США, разом з підбадьорливими американськими економічними даними, стимулювали стійкі притоки з середини травня. Особливо сильний сплеск підштовхнув біткоїн до нового історичного максимуму (ATH).

Найбільших відтоків капіталу зазнали Grayscale (GBTC) та ARK (ARKB) Invest. Водночас IBIT від BlackRock домінував, отримавши фактично 100% від загального обсягу — шляхом чистого відтоку від конкурентів.

Корпоративні BTC-скарбниці продовжують розширюватися. Вже 116 публічних компаній разом тримають 809,1 тис. BTC, у порівнянні з 312,2 тис. рік тому. Лише з початку квітня було додано майже 100 тис. BTC понад 25 компаніями. Середня купівля цього року перевищила 40 тис. BTC на місяць. Нові власники включають Trump Media, Nakamoto, GameStop та PSG. Strategy тримає 71,7% загальної кількості корпоративних холдингів BTC.

І хоча біткоїн залишається основним резервним активом, деякі компанії також купують ETH, SOL та XRP.

Bitwise прогнозує, що корпоративні скарбниці перевищать 1 мільйон BTC до 2026 року.

DeFi перевершив усі основні криптосектори у травні

DeFi сектор на 19%, перевершивши приріст Bitcoin у 11,1%. На противагу, сектори Gaming та Layer 2 (L2) показували втрати навіть коли біткоїн побив новий рекорд.

Сектор мемкоїнів зріс на 9,3%, а токени бірж — на 7,9%.

Токени, пов’язані зі штучним інтелектом (ШІ) мали 4,7% зростання, тоді як токенізовані активи реального світу (RWA) зросли на 3,6%.

Стейблкоїни зафіксували скромне зростання на 2,2%, відповідне їх профілю низької волатильності. Загальна ринкова вартість перевищила $250 млрд. Це був 20-й місяць зростання поспіль.

Токенізовані RWA продовжують робити нові максимуми

Сектор токенізованих активів реального світу(RWA) переживає зростання: загальна ринкова капіталізація збільшилася на 6,5%. У першій половині 2025 року ринок підскочив з $8,6 млрд доларів до понад $23 млрд (+260%).

Токенізовані приватні кредити наразі лідирують (58% частки), за ними слідують токенізовані боргові зобов’язання Скарбниці США (34%).

Ключовим гравцем став Tradable. Це ZKSync Era-нативний протокол, запущений у січні 2025 року, який швидко випередив конкурентів та досяг $2 млрд токенізованих активів. Інтеграція між токенізованими RWA та DeFi-протоколами продовжує зростати.

Фонд BUIDL від BlackRock – найбільший токенізований скарбничий фонд на $2,9 млрд нещодавно запустив свою першу пряму DeFi-інтеграцію через Euler Finance. Це дозволило кредитування та позики через платформу Euler.

Джерело: Binance