З 13 червня OKX припинить підтримку продуктів USDC

OKX, одна з найпопулярніших в Україні криптобірж, оголосила про припинення підтримки торгівлі USDC, яка пов’язана з продуктами Earn з 13 червня. Після цієї дати залишки в USDC на акаунтах користувачів OKX Earn автоматично конвертують в USDT 1:1. Залишки активів у безпечному режимі Earn також будуть конвертовані. Торгівля і депозити в USDC будуть недоступні. Усі угоди з USDC будуть автоматично закриті.
Також біржа вилучить з сервісу конвертації 11 торгових пар, що не відповідають критеріям лістингу. Зміни стосуються:
- ZERO/USDT,
- ZERO/USD,
- PRQ/USDT,
- PRQ/USD,
- IQ/USD,
- IQ/USD,
- ARTY/USDT,
- ARTY/USD,
- SAMO/USDT,
- SAMO/USD,
- USDT/USDC.
У OKX відзначили, що пара USDC/USDT залишиться доступною для торгівлі.
В усіх інших випадках система автоматично скасує відкриті ордери. Процедура скасування може зайняти 1–3 робочих дні. Також призупинено операції з внесення депозитів зазначених вище криптовалют: ZERO, PRQ, IQ, ARTY та SAMO з 28 травня.
Виведення криптовалют ZERO, PRQ, IQ, ARTY та SAMO припиниться з 4 вересня 2025 року.
У звіті про резерви OKX за квітень 2025 року зазначалося про зниження запасів USDC на 8,04% (приблизно на $100 млн). Зазначимо, що нещодавно цей стейблкоїн втрачав прив’язку до долара через злам протоколу Cetus на блокчейні SUI.
Джерело: OKX
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