З 13 червня OKX припинить підтримку продуктів USDC

OKX, одна з найпопулярніших в Україні криптобірж, оголосила про припинення підтримки торгівлі USDC, яка пов’язана з продуктами Earn з 13 червня. Після цієї дати залишки в USDC на акаунтах користувачів OKX Earn автоматично конвертують в USDT 1:1. Залишки активів у безпечному режимі Earn також будуть конвертовані. Торгівля і депозити в USDC будуть недоступні. Усі угоди з USDC будуть автоматично закриті.

Також біржа вилучить з сервісу конвертації 11 торгових пар, що не відповідають критеріям лістингу. Зміни стосуються:

ZERO/USDT, ZERO/USD, PRQ/USDT, PRQ/USD, IQ/USD, IQ/USD, ARTY/USDT, ARTY/USD, SAMO/USDT, SAMO/USD, USDT/USDC.

У OKX відзначили, що пара USDC/USDT залишиться доступною для торгівлі.

В усіх інших випадках система автоматично скасує відкриті ордери. Процедура скасування може зайняти 1–3 робочих дні. Також призупинено операції з внесення депозитів зазначених вище криптовалют: ZERO, PRQ, IQ, ARTY та SAMO з 28 травня.

Виведення криптовалют ZERO, PRQ, IQ, ARTY та SAMO припиниться з 4 вересня 2025 року.

У звіті про резерви OKX за квітень 2025 року зазначалося про зниження запасів USDC на 8,04% (приблизно на $100 млн). Зазначимо, що нещодавно цей стейблкоїн втрачав прив’язку до долара через злам протоколу Cetus на блокчейні SUI.

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Джерело: OKX