Bitwise: до 2026 року на біткоїн-фонди витратять $426,9 млрд

Попит з боку інвесторів, в тому числі й великих публічних компаній та держав, що відкривають біткоїн-резерви, криптофонди, біржові фонди (ETF) викличе значні притоки капіталу до BTC в найближчі роки. За даними компанії з управління криптовалютними індексними фондами Bitwise, вливання коштів до Bitcoin можуть досягти $120 млрд до кінця 2025 року, та ще додатково $300 млрд у 2026 році. Все тому, що біткоїн все частіше розглядається як захист від інфляції та девальвації фіатних (традиційних) валют.

У своєму нещодавньому звіті щодо Bitcoin у 2025/2026, Bitwise підкреслив, що американські спотові Bitcoin ETF зареєстрували $36,2 млрд чистих притоків коштів у 2024 році, перевершивши ранній успіх SPDR Gold Shares (GLD), який революціонізував інвестування в золото. Bitcoin ETF досягли $125 млрд активів під управлінням (AUM) протягом 12 місяців — у 20 разів швидше, ніж GLD. З такими темпами біткоїн значно перевершить золото, з потенційним потроєнням грошових вливань до $100 млрд щорічно до 2027 року.

Окрім ETF та компаній з управління багатством, привабливість біткоїна як резервного активу зростає серед громадських, приватних компаній та держав. Компанії з BTC на балансі наразі мають близько 1,146,128 BTC вартістю $125 млрд, що становить 5,8% від загальної пропозиції BTC.

Суверенні держави загалом володіють 529,705 BTC ($57,8 млрд). Ось трійка лідерів: США має 207,189 BTC, Китай має 194,000 BTC, Велика Британія має 61,000 BTC.

Старший інвестиційний стратег Bitwise Хуан Леон, провідний дослідник UXTO Гійом Жірар та аналітик-дослідник Вілл Оуенс окреслили три сценарії: ведмежий, базовий та бичачий.

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При ведмежому сценарії країни перерозподілили лише 1% своїх золотих резервів до біткоїна, стимулюючи притоки $32,3 млрд (323,000 BTC або 1,54% пропозиції). Кілька штатів США створять BTC-резерви на 10%, додавши $6,5 млрд, тоді як платформи управління багатством триматимуть 0,1% BTC (на $60 млрд). Публічні компанії внесуть ще $58,9 млрд.

Базовий сценарій передбачає 5% перерозподіл серед держав, генеруючи $161,7 млрд (1,617,000 BTC або 7,7% пропозиції). США витратять на це до 30% золото-валютних резервів ($19,6 млрд), платформи управління багатством направлять на біткоїн 0,5% ($300 млрд), а публічні компанії подвоять свої вливання до $117,8 млрд.

У бичачому сценарії 10% золота країна переллють у біткоїн, що простимулює приток $323,4 млрд (3,234,000 BTC або 15,38% загальної пропозиції монет). Прийняття штатами США зросте до 70% ($45,8 млрд), платформи управління багатством розподіляють 1% ($600 млрд), а публічні компанії — до $235,6 мільярда. Разом ці фінансові вливання можуть перевищити $426,9 млрд (4,269,000 BTC).

Джерело: Bitwise