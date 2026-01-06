Найцікавіші нові ігри січня 2026 року

Січень традиційно вважають “тихим” місяцем для ігрових релізів, але цього разу все не так однозначно. Перший місяць року приносить одразу кілька гучних повернень, масштабні римейки та проєкти, які явно розраховані на довгу дистанцію. Особливо помітна активність навколо Switch 2 — саме сюди заходять як перевірені хіти, так і нові ігри, що мають показати можливості платформи. У добірці нижче зібрали різножанрові релізи від затишних симуляторів і JRPG на десятки годин до складних екшенів і тактичних стратегій. А на десерт маємо незвичний симулятор верхолазництва.

Animal Crossing: New Horizons

Жанр: Social simulation

Дата: 15 січня

Платформи: Switch 2

Animal Crossing: New Horizons — один із найбільш знакових релізів Nintendo останнього десятиліття, і його поява на Switch 2 має радше стратегічне значення. Саме ця гра, яка принесла серії рекордні продажі, у 2020 році стала символом тихого геймінґу, який допомагав пережити карантин.

Версія для Switch 2 робить акцент не на контентних нововведеннях, а на технічному комфорті. Версія для нового покоління обіцяє покращену продуктивність, швидші завантаження та візуальні дрібниці, які раніше впиралися в залізо. Але головне тут не технічні нюанси, а сам формат гри — повільний, рутинний, але напрочуд затягуючий. New Horizons досі працює як антистрес і простір для творчості без жорстких цілей.

Для тих, хто пропустив гру на першому Switch, це ідеальний момент долучитися. А для ветеранів — привід повернутися на знайомий острів і подивитися, як він відчувається на новому залізі.

The Legend of Heroes: Trails Beyond the Horizon

Жанр: JRPG

Дата: 15 січня

Платформи: PC, PS5, PS4, Switch 2, Switch

Trails Beyond the Horizon продовжує одну з найбільш масштабних і послідовних JRPG-саг сучасності. Серія Trails розвивається вже понад 20 років, і Beyond the Horizon позиціюється як важливий етап, що поступово зводить разом події кількох сюжетних арок. Особливість Trails завжди полягала в увазі до дрібниць, тому другорядні персонажі тут мають власні сюжетні лінії, політичні конфлікти еволюціонують, а світ змінюється залежно від подій. Beyond the Horizon продовжує цю традицію, але водночас намагається бути більш доступною для нових гравців.

Ігролад залишається вірним класичній формулі: покрокові бої, акцент на діалогах і повільне, але ґрунтовне розкриття світу. Trails Beyond the Horizon точно гра не для поспіху, а для тих, хто любить жанр і готовий інвестувати десятки годин у складний всесвіт.

MIO: Memories in Orbit

Жанр: Metroidvania

Дата: 20 січня

Платформи: PC, PS5, Xbox Series X|S, Switch 2, Switch

MIO: Memories in Orbit — атмосферна науково-фантастична метроідванія, що робить ставку не на екшн, а на настрій і дослідження. Події гри розгортаються на покинутій орбітальній станції, де гравець поступово відновлює фрагменти спогадів і з’ясовує, що саме сталося. Розробники надихалися роботами Станіслава Лема та візуальною мовою фільмів на кшталт Moon і Solaris. Тут немає нав’язливих пояснень — історія складається поступово, і частина її залишається відкритою для інтерпретацій.

Проєкт привертає увагу візуальним стилем і стриманою подачею сюжету. Тут мінімум прямого пояснення, а замість цього середовище, музика та дрібні деталі працюють разом, створюючи відчуття самотності й втрати. MIO виглядає як гра для тих, хто цінує наративні експерименти та повільний темп.

Final Fantasy VII Remake

Жанр: Action RPG

Дата: 22 січня

Платформи: Xbox Series X|S, Switch 2

Final Fantasy VII Remake продовжує свою експансію на нові платформи, і тепер черга дійшла до Switch 2 та Xbox Series X. Для багатьох це шанс уперше зіграти в сучасну версію культової JRPG поза екосистемою PlayStation. Римейк не просто оновлює оригінал, а переосмислює його: бойова система стала динамічною, сюжет розширився, а персонажі отримали значно більше екранного часу. Саме через це гра свого часу викликала суперечливу реакцію серед фанатів класики.

Втім, навіть з усіма відступами від канону FFVII Remake залишається одним із найяскравіших JRPG останніх років. Її поява на нових платформах однозначно логічний крок, який лише розширює аудиторію франшизи.

Nova Roma

Жанр: Strategy, city builder

Дата: 22 січня

Платформи: PC

Nova Roma — це стратегія про будівництво й управління містом у часи Римської імперії, але з акцентом не лише на розбудову й економіку, а й на соціальні процеси. Гравцеві доведеться балансувати між інтересами різних класів, політикою та виживанням міста. На відміну від класичних містобудівних симуляторів, Nova Roma намагається глибше копати в темах влади, лояльності та наслідків управлінських рішень. Тут важливо не просто зводити будівлі і робити гарний проєкт міста, а розуміти, як це все впливає на суспільство.

Гра виглядає перспективно для любителів історичних стратегій, яким цікаво не просто звести гарне місто, а розуміти логіку історичних процесів.

Highguard

Жанр: Action RPG

Дата: 26 січня

Платформи: PC, PS5, Xbox Series X|S

PVP-шутер у фентезійному сетингу, яку анонсували на Game Awards 2025, – новий проєкт від творців Apex Legends та Titanfall. Розробники обіцяють глибоку систему розвитку персонажа та бої, де важливі позиціювання, таймінги й використання особливих здібностей.

Хоча цей проєкт не те, чого очікували фанати Titanfall, та й виглядає, що час піку популярності командних рейд-шутерів минув, умовна безкоштовність гри може зробити її доступнішою для багатьох.

Core Keeper

Жанр: Sandbox, survival

Дата: 28 січня

Платформи: Switch 2

Core Keeper дістається Switch 2 після успішного запуску на інших платформах. Це піксельна пісочниця з елементами виживання, дослідження підземель і крафту, яка несподівано добре поєднує кооператив і медитативний ігролад.

Гравці досліджують величезний підземний світ, поступово відкриваючи нові біоми, ресурси та босів. Важливу роль відіграє кооперативна гра до вісьмох гравців, але Core Keeper цілком комфортно проходити й наодинці.

Версія для Switch 2 виглядає логічним кроком для гри, яка добре підходить для портативного формату та коротких сесій, і не вимагає великої потужності заліза.

Cairn

Жанр: Indie, simulation, adventure, action, sports

Дата: 29 січня

Платформи: PC, PS5, Xbox Series X|S

Cairn штучно складена купа каменів, найчастіше конічної форми. — незвична пригодницька гра про альпінізм і виживання в горах. Тут немає ворогів у класичному сенсі, тому головним супротивником стає сама природа верхолазництва й власні помилки гравця.

Механіки сходження побудовані на фізиці та плануванні: кожен рух має значення; треба правильно обирати маршрут, балансувати, розподіляти сили, адже ризик зриву великий. Розробники консультувалися з реальними альпіністами, щоб зробити процес максимально правдоподібним.

Cairn виглядає як проєкт для тих, хто цінує експериментальні ігри та незвичні теми. Це повільний, напружений досвід, який апелює до відчуття самотності й концентрації, рідкісного для сучасних ігор.

Code Vein 2

Жанр: Action RPG

Дата: 30 січня

Платформи: PC, PS5, Xbox Series X|S

Code Vein 2 продовжує розвивати формулу аніме-soulslike, зберігаючи гнучку систему класів і напарників. Перша частина отримала змішані відгуки, але знайшла віддану аудиторію. Розробники обіцяють глибші механіки, різноманітніші локації та масштабніший сюжет. При цьому гра зберігає ключову особливість серії — можливість гнучко налаштовувати стиль бою без жорсткої прив’язки до класів.

Code Vein 2 робить ставку на фанатів складних RPG, які хочуть альтернативу класичним проєктам FromSoftware, але з іншим настроєм і подачею.

Front Mission 3 Remake

Жанр: Tactical RPG

Дата: 30 січня

Платформи: PC, PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One

Front Mission 3 Remake — повернення класичної тактичної RPG кінця 90-х у сучасному виконанні. Оригінал запам’ятався складним сюжетом і глибокими покроковими боями з мехами.

Ремейк обіцяє оновлену графіку, покращений інтерфейс і збереження ключових механік, за які серію любили фанати. Збереглася особливість оригіналу — дві повноцінні сюжетні гілки, що пропонують різний погляд на події.