The Game Awards 2025: всі трейлери та анонси

Control Resonant, презентована на The Game Awards 2025

Вночі 12 грудня минула одна з найбільших ігрових подій — The Game Awards 2025, де обрали “Гру року” та переможців інших категорій, а розробники представили десятки трейлерів і анонсів.

На масштабному шоу серед головних анонсів були Star Wars: Fate of the Old Republic, нова гра у серії Divinity, офіційне повернення Леона С. Кеннеді в Resident Evil: Requiem та одразу дві нові Tomb Raider. Релізів було настільки багато, що легко загубитися серед новин, тож ми зібрали всі ключові моменти в одному місці, аби ви нічого не пропустили.

The Game Awards 2025 — трейлери та анонси

Resident Evil Requiem

Один з головних сюрпризів TGA — перший погляд на Леона С. Кеннеді через 30 років після хаосу в Раккун-Сіті. Він досліджує зруйноване місто, хоча його мотивація залишається загадкою, та рятує Грейс Ешкрофт. Її переслідує новий антагоніст доктор Віктор Гідеон, який виглядає неймовірно спотворено та жахливо, і пов’язаний з давньою трагедією. ФБР розслідує цю справу, яка і приводить Грейс в зруйноване місто, де колись загинула її мати.

Total War: Warhammer 40,000

Студія Creative Assembly та видавець SEGA занурюють гравця у похмуре майбутнє Warhammer 40,000. Це перший проєкт серії у всесвіті 41‑го тисячоліття. Гравців чекає покрокова стратегія, епічні битви та завоювання планет, прокачування флоту і керування ресурсами перед тим, як кинути свою армію у жорстоку битву. Як пише Warhammer Community, на старті буде чотири фракції: Space Marines, Astra Militarum, Orks та Aeldari, кожна зі своїм стилем гри. Армію можна кастомізувати: назва, кольори, герб і навіть тактичні особливості.

Divinity

Larian Studios повертається до своєї фентезійної серії з новою грою під назвою Divinity, яка стане “найбільшою в історії студії”. Так, більшою за Baldur’s Gate 3. У першому погляді на проєкт нам відразу дають підглянути за жахливим ритуалом. Закатовану людину спалюють у величезній плетеній статуї під час веселого масового свята, де зібралися різні раси Рівеллона. Таємнича темна сутність виривається назовні, а зранку на місці з’являється моторошна статуя, створена з тіл присутніх. Нова Divinity не є продовженням гілки Original Sin і не повторює попередні частини серії.

Control Resonant

Якщо ви фанат серії Remedy про світ з паранормальними явищами та Найдавнішим будинком — ваші бажання почуті. Цього року вийшла кооперативна FBC: Firebreak, яка сподобалася не всім, має змішані відгуки і не викликала “вау-ефект”. Тож зараз Remedy анонсувала більш класичне продовження гри 2019 року, яке вийде наступного року.

Нижче присутні спойлери по першої частини

Цього разу все трохи інакше: фокус зміщується з головної героїні Джессі Фейден на її молодшого брата Ділана. Того самого хлопчика, якого вона шукала в першій частині. Його у 10 років забрало Федеральне бюро контролю, а після зараження сутністю The Hiss він опинився в комі. Тепер гравці побачать історію з його боку, коли сутність виривається назовні. Хлопчик буде битися не класичною зброєю, а посиленою своїми надприродними здібностями.

Tomb Raider: Legacy of Atlantis + Catalyst

The Game Awards 2025 порадувала фанатам серії Tomb Raider одразу двома анонсами: рімейком класики 1996 року та новою частиною, яка вийде вперше за 8 років. Обидва проєкти розробляються на Unreal Engine 5 та, ймовірно, видавцем стане Amazon. Якщо перша частина це рімейк і розширення деяких сцен, то друга перенесе Лару Крофт у північну Індію, де зібралися мисливці за скарбами. Всі вони хочуть одного — стати першим, хто розкриє правду, приховану під розколотими землями через міфічний катаклізм.

Трейлер Tomb Raider: Legacy of Atlantis

Трейлер Tomb Raider: Catalyst

Ontos

Якщо ви полюбляєте ігри, які “лоскають нерви”, то наступний анонс для таких збоченців естетів, як ви. Автори Soma та Amnesia представили нову Ontos, яка вийде у 2026 році. Цей sci-fi трилер поставить гравця на місце Адити, яка вирушає до занедбаного місячного готелю Samsara, щоб розкрити таємниці свого минулого і дивне дитяче “диво”. Студія Frictional Games наповнила світ загадками, дивними експериментами і виборами, що змусять гравців сумніватися у своїх моральних цінностях. Самі творці кажуть, що Ontos — духовна спадкоємиця Soma, тільки ще масштабніша і більш особиста.

Star Wars: Fate of the Old Republic

І повертаємося до жанру “наративної RPG”, яка чекала 21 рік після виходу оригінальної KOTOR. Геймдиректор Кейсі Хадсон представив однокористувацьку Star Wars: Fate of the Old Republic, яка стане духовною спадкоємицею серії, а не прямим продовженням. Абсолютно нова історія відкривається для нас трейлером, де зореліт прибуває на засніжену планету і команда з жінкою та дроїдом у стилі HK вирушає до збитого корабля ситхів. Наш головний герой отримує Силу і тепер тільки гравець вирішує його шлях: Світла чи Темряви.

Gang Of Dragon

Автор культової серії Yakuza Тошіхіро Наґоші повернувся до геймдеву зі своєю новою студією Nagoshi Studio. На The Game Awards 2025 ще одним анонсом став пригодницький бойовик у стилі Like a Dragon та GTA, який розгортається у реальному районі Кабукічо, що став прототипом Камурочо. Гравець “приміряє маску” високопоставленого члена корейського синдикату Шіна Чжі‑сона, якого грає відомий азійський актор Ма Дон Сок. Геймерам готують бійки від третьої особи на кулаках, катанах, перестрілки і навіть перегони на спортивних авто прямо посеред міста.

Warlock Dungeons & Dragons

Фанатам D&D приготуватись: Invoke Studios показали свою нову гру — Warlock, натхненну Dungeons & Dragons. Трейлер-тизер знайомить нас з Каатрі (Тріша Хелфер), яка укладає угоду з темним покровителем. Жінка отримала силу, щоб “вирубати” своїх ворогів — від скелетів і вампірів до легендарного біхолдера. Розробники обіцяють відкритий світ, купу культових умінь по типу Eldritch Blast чи Evard’s Black Tentacles, а також темну історію про силу, яка завжди має ціну. Реліз запланований на 2027 рік, а перший геймплей покажуть влітку 2026‑го.

Coven of the Chicken Foot

Ветеран Naughty Dog, який керував розробкою The Last of Us Part 1 та Uncharted 4, представив свій новий проєкт — казковий пригодницький платформер Coven of the Chicken Foot. Ця гра для фанатів спокійного геймплею, коли не треба боротися за виживання з останнім бинтом в інвентарі. Гра розповідає про літню відьму Герту, яка знову береться до роботи після того, як всі підземелля вже пройдені, а монстрів перемогли. Пані мусить навчитися співпрацювати зі своїм дивним, але милим супутником, що реагує на стиль гри та допомагає долати перешкоди. Це не екшн-бойовик, а “жива” книжка‑казка з печерами, лісами й храмами, крізь які мандрують герої.

Orbitals

Цю пригоду на двох треба запам’ятати тим, кому сподобався формат It Takes Two, Split Fiction та Unravel Two. Перший ексклюзив для Switch 2 розповідає про Макі та Омура, які вирушають у міжгалактичну подорож, щоб врятувати свою рідну планету. Студії Shapefarm та Kepler Interactive стилістично наслідують ретро‑аніме минулих десятиліть. Реліз запланований на 2026 рік, і лише для Nintendo Switch 2.

Out of Words

І знову кооп-гра на двох, але тепер для більшої кількості геймерів. Платформер‑адвенчура розкриває історію Курта і Карли, які вперше тримаються за руки й вирушають у дивний світ, створений вручну. Вони стрибають по глиняних хмарочосах, вирішують головоломки і проходять катакомби, де фізика працює проти вас. Гра вийде у 2026 році на Switch 2, PlayStation 5, Xbox Series та ПК.

Forest 3

Одним із несподіваних анонсів став sci-fi виживач, який різко змінює напрямок серії. Творець Джефф Кілі назвав трейлер “чимось абсолютно неочікуваним”, і він не перебільшував. У короткому ролику космічний корабель прямує до Землі, але зазнає аварії. Пілот виходить назовні, але тепер світ населений мутантами, які ніби еволюціонували зі знайомих монстрів. Атмосфера нагадує Death Stranding, але з власним похмурим відтінком. Є натяки на нових ворогів, роботизовану руку героя та сканер для пошуку загроз.

Bradley the Badger

Якщо ви любите ігри, які сміються з самих відеоігор — це для вас. Борсук-маскот Бредлі, колишня зірка вигаданої серії, блукає “незавершеними” світами інших проєктів. Увесь цей екшен‑платформер велика сатира на Bloodborne, Cyberpunk 2077 та The Last of Us… або як подає гра: Badgerborne, Cyberbadger та The Last Badger. Головний герой завдяки набору розробка The Kit змінює середовище й знаходить вихід із абсурдних ситуацій, в якій опинився борсук, коли просто вийшов зі свого будинку.

Інші трейлери та анонси The Game Awards 2025

Нагадаємо, раніше відбулася велика ігрова презентанція PC Gaming Show. На ній показали метроїдванію MIO: Memories in Orbit, виживач RPG Hello Sunshine та десятки інших ігор. Серед них чимало маловідомих.