Найцікавіші нові ігри травня 2025

Після розгонистого квітня з його ремастерами, великими дебютами на нових платформах і неочікуваними сюрпризами, травень зустрічає гравців більш виважено. Це місяць, де блокбастери сусідять із нішевими проектами, а довгоочікувані сиквели виходять пліч-о-пліч із цікавими експериментами інді-сцени. На особливу увагу заслуговує повернення класики в новому форматі — Age of Empires II на PlayStation, сюрреалістичний Among Us 3D, а також масштабне DLC для Elden Ring. І так, цього місяця не обійдеться без ААА-гри в серії DOOM.

Age of Empires II: Definitive Edition

Жанр: Real-time strategy

Дата: 6 травня

Платформи: PS5

Ще десять років тому поява стратегічної класики RTS на консолях здавалася фантастикою. Та останніми роками це перестає бути рідкістю. У травні PlayStation 5 отримує повноцінну версію Age of Empires II: Definitive Edition. Ця адаптація включає усі доповнення, покращений AI, графічні оновлення та повну підтримку геймпада. За словами розробників, інтерфейс було серйозно перероблено під потреби ґеймпада, тож керування юнітами та будівництвом має бути інтуїтивним.

Гра обіцяє добре працювати на PS5, дозволяючи навіть у портативному режимі (через Remote Play) запускати масштабні битви із сотнями юнітів. Якщо ви виросли на стратегіях 90-х, це чудова нагода знову зануритися у знайому атмосферу.

Among Us 3D

Жанр: Party, Social deduction

Дата: 6 травня

Платформи: PC

Знайома формула соціальної дедукції в Among Us отримує новий вимір — цього разу буквально. Among Us 3D переносить гру у повноцінний 3D-світ із видом від третьої особи, новою анімацією та суттєво переробленими картами. Візуальні оновлення не знищують дух оригіналу, але додають більше драйву, напруги й можливостей для інтерактивності.

Особливий акцент зроблено на атмосфері: саботажі тепер виглядають більш ефектно, а переслідування можуть розгортатися в коридорах з реалістичним освітленням. Системні вимоги залишаються невисокими, тож грати можна навіть на середньому «залізі».

Spirit of the North 2

Жанр: Adventure, Indie, Puzzle, Casual

Дата: 8 травня

Платформи: PC, PS5, PS4, Xbox Series X|S

Продовження тепло сприйнятої пригодницької гри про лисицю та її провідника — це ще один приклад неквапного, атмосферного ігрового досвіду. У Spirit of the North 2 гравець знову досліджує мальовничі засніжені ландшафти, розгадує екологічні головоломки та взаємодіє з фауною північного світу.

Розробники з Infuse Studio обіцяють збільшений відкритий світ, нові здібності головної героїні та глибшу оповідь без єдиного промовленого слова. Якщо вам бракує ігор на кшталт Journey або The First Tree, варто звернути увагу.

Revenge of the Savage Planet

Жанр: Adventure, Platform

Дата: 8 травня

Платформи: PC, PS5, PS4, Xbox Series X|S

Псевдосиквел до Journey to the Savage Planet вирізняється ще більшим акцентом на абсурдному гуморі, кольоровому хаосі та божевільних експериментах з екосистемою інопланетної планети. Тут гравці знову вивчають дивовижне середовище, сканують істот, крафтять інструменти та знаходять пригоди там, де їх не чекали.

Цього разу автори суттєво оновили бойову систему та додали більше сюжетного контенту, але загальний тон залишився легким і з гумором. Ідеальна гра для тих, хто хоче весело провести час без зайвого пафосу.

DOOM: The Dark Ages

Жанр: FPS

Дата: 15 травня

Платформи: PC, PS5, Xbox Series X|S

DOOM повертається у незвичному антуражі — темному фентезі з відсиланнями до середньовіччя. DOOM: The Dark Ages переносить гравців у похмурий світ, де броня більше нагадує обладунки лицаря, а вороги — персонажів із гравюр XVI століття. Але не дайте себе обманути стилістикою: це все ще той самий ультрадинамічний DOOM майже без пауз на дихання.

У фокусі — нові механіки ближнього бою, а також можливість використовувати середньовічну зброю з DOOM-стилізацією.

RoadCraft

Жанр: Vehicle simulation

Дата: 20 травня

Платформи: PC, PS5, Xbox Series X|S

Симулятор будівельної техніки, де гравець очолює компанію, що спеціалізується на відновленні інфраструктури після стихійних лих. У грі доступно 40 видів важкої техніки, яку можна використовувати для оцінки пошкоджень, прибирання завалів, транспортування матеріалів, ремонту доріг і мостів. Завали можна переробляти на будматеріали, а технікою керувати вручну або автоматизувати процеси, прокладаючи маршрути для підвищення ефективності. У стартовій версії — вісім карт і підтримка кооперативу до чотирьох гравців.

Deliver At All Costs

Жанр: Action-adventure

Дата: 22 травня

Платформи: PC, PS5, Xbox Series X|S

Уявіть суміш Death Stranding і Overcooked, де ви виконуєте доставку за будь-яку ціну — на човні, в повітрі, на квадроциклі чи пішки. Deliver At All Costs — це кооперативна аркада, яка грається легко, але швидко перетворюється на хаос через нестабільні мости, бурі та шалених замовників.

У грі доступний як одиночний режим, так і локальний/онлайн кооп. Основна фішка — динамічні погодні умови, що серйозно впливають на маршрут. Ідеально для компанії друзів, які не бояться випадати з треку заради сміху.

Elden Ring: Nightreign

Жанр: Action RPG, Roguelike

Дата: 30 травня

Платформи: PC, PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One

Nightreign — це самостійне масштабне доповнення до Elden Ring, яке обіцяє не тільки нових босі та локацій, а й нову сюжетну гілку з власним фіналом.

Доповнення переносить гравців у процедурно згенерований регіон Лімвельд — змінену версію знайомого з оригіналу Лімгрейву. Хоча гра підтримує соло-режим, її задумано як кооператив для трьох гравців, які мають три ігрові дні, щоб підготуватися до фінального боса.

F1 25

Жанр: Racing

Дата: 30 травня

Платформи: PC, PS5, Xbox Series X|S

Щорічне оновлення серії перегонів від Codemasters цьогоріч акцентується на новому кар’єрному режимі, адаптованому до реального календаря Формули-1. Також у F1 25 очікується поглиблена взаємодія з командою: гравець впливає на розвиток боліду, вибір стратегій і навіть PR-кампанії.

Візуально гру оновили незначно, але фізика та система ушкоджень зазнали суттєвого покращення. Для шанувальників жанру — must-play, для всіх інших — ще одна причина придивитися до перегонів.

Kingdom Come: Deliverance II — Brushes with Death (DLC)

Жанр: Action RPG

Дата: середина травня

Платформи: PC, PS5, Xbox Series X|S

У травні Kingdom Come: Deliverance 2 отримає своє перше велике доповнення під назвою Brushes with Death. DLC додасть до гри нового ключового персонажа — художника, чиє минуле сповнене таємниць. Крім нових квестів, гравці в ролі Генрі зможуть кастомізувати свої щити завдяки функції розпису — вибираючи стилі, візерунки та кольори. Ця можливість буде доступна лише в рамках доповнення, адже для старту сюжетної лінії потрібно буде звернутися до майстра Войти.

Разом із Brushes with Death розробники з Warhorse Studios випустять і безкоштовне оновлення 1.3, яке додасть до гри кінну стрільбу з лука, мініігри з перегонами на конях і покращення ігрового балансу — зокрема, у районі Куттенберга. Це лише початок великої дорожньої карти післярелізного контенту: попереду ще два масштабні DLC, а також низка безкоштовних оновлень, включно з можливістю зміни зачіски для Генрі.