Nintendo Switch 2 vs Steam Deck OLED. Битва портативних консолей

З виходом першого Switch, Nintendo повернула моду на портативні консолі. При чому настільки сильно, що за 7 років продала більше ніж 150 мільйонів консолей. Не бувалий успіх, чи не так? Інші виробники подивилися на відкриття забутого ринку та задумались про створення своїх “портативок”.

Першим вийшла компанія Valve з Steam Deck запропонувавши власну оболонку SteamOS на базі ArchLinux. Геймери та ентузіасти, які не дуже хотіли втрачати свою колекцію ігор, почали розвивати платформу. Через кілька років вийшла оновлена версія Steam Deck OLED з новим якіснішим 90 Гц дисплеєм та збільшеною батареєю.

Nintendo не пасла задніх кілька місяців тому випустивши нове покоління Switch 2. Нове “залізо” з технологією DLSS стало значно потужнішим за перше покоління. Збільшили розміри консолі заради кращої ергономіки. 120 Гц FullHD екран повинен показувати плавне зображення в іграх. Зробили магнітні джойкони заради більшої зручності.

Напрошувалася єдина битва за потенційних покупців. Сьогодні порівняємо дві найулюбленіші портативні консолі геймерів по всьому світу: Nintendo Switch 2 та Steam Deck OLED.

Технічні характеристики Nintendo Switch 2 та Steam Deck OLED

Nintendo Switch 2 Steam Deck OLED Процесор 8-ядерний ARM Cortex‑A78C AMD APU, Zen2, 4 ядра / 8 потоків, 2.4-3.5 ГГц Відеокарта NVIDIA Ampere 8 RDNA 2 CU, до 1,6 ГГц ОЗП 12 ГБ LPDDR5X 16 ГБ LPDDR5 ПЗП 256 ГБ UFS 3.1 512 ГБ NVME SSD Екран 7,9 дюйма LCD (279 ppi), 120 Гц, HDR10, VRR, 97,6% P3, 400 ніт 7,4 дюйма OLED (204 ppi), 90 Гц, HDR, 110% P3, 1000 ніт Безпровідні інтерфейси Wi-Fi 6, Bluetooth Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3 Провідні інтерфейси 2 x USB 3.2 Type-C, 1 x аудіороз’єм 3,5 мм 1 x USB 3 gen2 Type-C, 1 x аудіороз’єм 3,5 мм Провідні інтерфейси док-станції 2 x USB 2.0, 1 x HDMI 2.1, Gigabit Ethernet Можна придбати окремо Батарея 5,220 мА*г (19,74 Вт*год) 50 Вт*год Блок живлення та кабель

60 Вт, 1,3 м 45 Вт, 2,5 м Операційна система Nintendo OS SteamOS Розміри 272 x 116 x 13,9 мм 298 x 117 x 49 мм Вага 534 г 640 г

Дивлячись на характеристики кожна з консолей має свої переваги. Switch 2 перш за все виділяється збільшеним дисплеєм, його частотою та роздільною здатністю. Steam Deck бере якістю OLED матриці.

ITC.ua у Telegram: нас читає навіть ChatGPT ПІДПИСАТИСЯ

Корпуси двох консолей мають пластиковий корпус. Також на них майже не видно сліди користування. Єдиний елемент, який відразу збирає відбитки пальців — глянцева поверхня дисплея. Краще придбати плівку для мінімального захисту.

Кількість вбудованої памʼяті важлива для користувачів: чим більше памʼяті, тим більше ігор поміститься. Deck пропонує 512 ГБ чи 1 ТБ. Switch 2 має 256 ГБ, що більше ніж у Switch 1 (64 ГБ), але не виглядає killer-особливістю. Можна використовувати фізичні картриджі, проте далеко не на всіх із них буде встановлена гра.

Основною перевагою Switch 2 виявляються значно менші розміри, порівняно з Deck. Знявши обидва Joy-Con здається, що перед нами не консоль, а звичайний маленький планшет. Вага також менша на 100 грамів, що повинно дати перевагу над важчим супротивником. Чи насправді, це так порівняємо у наступному розділі.

Комплектації в обох консолей суттєво відрізняються. Deck постачається з міцною темною сумкою для зберігання та зарядним пристроєм, тоді як комплект Switch 2 виглядає різноманітніше: два аксесуари для обох Joy-Con, блок живлення, HDMI кабель, док-станція для підключення до ТВ/монітора.

Дизайн та ергономіка

Портативні консолі — окремий вид електроніки для геймерів. Саме вони основні покупці. Тільки для кожного з них зручність у користуванні буде різною, тому виробники мають “вгадувати” бажання покупців. Як бачите, Nintendo та Valve пішли різними шляхами.

Nintendo Switch 2 продовжує ідею свого попередника — тонкий та зручний пристрій для носіння з собою. Розміри консолі складають 272x116x13.9 мм. Так, вона стала значно більше, але дивлячись на інші портативні пристрої все ще здається не дуже великою. Без джойконів, консоль нагадує товстуватий по сучасним міркам планшет.

Steam Deck OLED показав зовсім інший дизайн — ідея розширення звичного консольного геймпада. Загалом, Valve вирішила збільшити перший Switch для розміщення достатньої продуктивності начиння, акумулятора, замінити Joy-Con значно зручнішим хватом для геймпадів. Плюс додали задні клавіші як у Pro-контролерів та два тачпади для зручності в стратегіях або користуванні в ОС.

Вага Switch 2 становить 534 грам. В руках вона не відчувається важкою, на відміну від 640 грамів у Steam Deck OLED та розмірами 298х117х49 мм. По першім відчуттям, обидві консолі здаються дещо важкими з причини різного хвату руками. Беремо Deck в руки, відчуємо тяжкість в руках, але без відчуття центральної частини. У Switch 2 ситуація протилежна: два Joy-Con легкі самі по собі, однак “планшет” тягне вниз. Простими словами — точка сили тяжіння у них різна, тому до кожної потрібно звикати. Дітям точно краще підійде Nintendo Switch 2.

Система вентиляції в консолях складається з одного вентилятора та мідної трубки. Береться повітря для кожної з них у різному місці: Switch 2 на нижньому торці, а Steam Deck OLED — на задній частині. Обидва рішення покривають різні сценарії забору повітря. Розміщення на торці дозволить без проблем класти консоль на ліжко. Проблема виникне, якщо покласти консоль вертикально завдяки вбудованій підставці. Тоді тканиною можна закрити отвори для взяття повітря. Розташування забору повітря на задній частині — не дуже добре рішення. Проте Steam Deck OLED має гарну висоту завдяки бічним тримачам для рук, тому проблеми з охолодженням бути не повинно.

На верхній частині розташовані елементи управління консолями та отвори для виводу тепла. Невелику увагу при користуванні виникають у момент натискання клавіші Сон. Switch 2 вона знаходиться біля регулювання гучності, тому можете випадково натиснути одну з них. У Steam Deck натискаєш на роз’єм USB, без зміни хвату пальцями не дотягтись до неї.

Два джойкони можна обʼєднати в єдину конструкцію, що нагадує геймпад. Насолодитися такою конструкцією дуже важко. Долоні хапаються за зручну для них нижчу частину, але елементи управління знаходяться вище і необхідно зайвий раз тягнутись великим пальцем. Краще просто тримати їх в окремих руках, допоможуть в цьому комплектні насадки з ремінцями.

Джойкони ховають в собі секрет — повноцінну компʼютерну мишу в кожній руці. Цей варіант підійде як для правшів, так і лівшів. Насадки використовувати не обовʼязково, проте деяку зручність вони дають. Застосування миші замість стіків приносить велике задоволення в шутерах. Тачпади в Steam Deck OLED круті та мають чудову вібрацію, але проти навіть незручної миші їм не встояти у повноцінній боротьбі в грі.

У Fortnite відразу видно гравців з мишами. Такий собі легальний чіт проти гравців з першим Switch.

До якості стіків чи клавіш у Steam Deck OLED важко причепитися: все добре зроблено та майже не люфтить. Стіки повторюють звичний багатьом геймпад Xbox/Windows. Так, знадобиться деякий час для адаптації. Проте якщо був чи маєте цей геймпад, ви звикнете швидко.

Чого не скажеш про обидва Joy-Con. По-перше, RZ та LZ — це клавіші, а не звичні тригери. Вони відповідають за звичний ЛКМ в режимі миші. По-друге, RZ, LZ, R, L дуже люфтили, хоча всі інші клавіші ні. По-третє, звичне розташування клавіш на геймпадах у Switch 2 змінено. Це добре видно на фото. Тому майбутнім користувачам доведеться довго звикати, якщо паралельно грають на інших платформах.

Поговоримо про док-станцію. Необхідна вона це для підтримки 4К телевізорів чи моніторів. Вона дозволяє розблокувати від 10 Вт продуктивності. Головний її мінус — вона дуже марка ззовні (пластик), так і всередині (глянець). В охолоджені консолі участі не бере, бо вбудований вентилятор охолоджує лише внутрішнє начиння станції. Вставляйте свою консоль правильно в спеціальні пази (навіть так не стоїть “намертво”) та обережно, всередині немає гумових демпферів чи інших мʼяких матеріалів для захисту дисплея від подряпин.

Можливості операційних систем

На Steam Deck OLED встановлено операційну систему SteamOS на базі ArchLinux. Система умовно ділиться на два середовища: аналог Steam Big Picture та повноцінний Десктопний режим. В першому ви встановлюєте, запускаєте офіційно куплені ігри та спілкуєтесь з друзями завдяки платформі Steam. Десктопний режим дозволяє повноцінно користуватися Linux: встановлювати програми (офісні, редагування фото чи відео, повноцінні браузери та інші) та модифікації, читати та записувати файли з зовнішніх дисків чи “флешок”, запускати емулятори інших консолей чи ігри з інших платформ (Epic чи GoG). У висновку отримаємо повноцінний ПК, який менше та легше ноутбука.

Встановлення Windows через Dual Boot проблемою бути не повинно. Valve пропонує встановити всі необхідні Драйвери.

У Nintendo Switch 2 встановлюється власна пропрієтарна ОС. Створена вона перш за все для запуску ігор (картридж, онлайн магазин), спілкування між гравцями та захисту платформи від злому. Спробували підʼєднати мишу та клавіатуру через USB-хаб — не працюють. Навіть у грі Apex Legends вони не запрацювали, хоча гра є на ПК. Система підходить для однієї простої дії: увімкнув Switch 2 та запустив потрібну гру. Більшого вимагати не варто.

Youtube, Crunchroll поки не працюють на Switch 2. Навіть через два місяці після релізу.

Скриншоти, запис гри та їх передача. Під час гри можуть відбуватися певні випадкові події, які користувач захоче зафільмувати. Розберемо це питання на обох платформах.

У Steam Deck OLED для створення скриншотів необхідно натискати клавіші Steam + R1. Існує два підходи до запису, які потрібно самостійно вибирати в Налаштуваннях:

Фоновий запис — автоматичний запис гри та зберігання останніх 120 хв геймплею;

Запис на вимогу — натиснули та почав записуватися абсолютно весь ігровий процес. Запис геймплею здійснюється завдяки Steam + A. Для зупинки натиснути знову.

Подивитися відзняті матеріали можна у вкладці Мультимедія, після чого можна відправити скриншоти та записи (до 60 сек) на стаціонарний ПК чи смартфон завдяки застосунку Steam. Якщо є бажання “залити” відео на Youtube чи іншу соцмережу необхідно перейти в Режим робочого стола, відкрити Steam, знайти клавіші Вигляд — Записи та знімки екрана та експортувати у будь-яку теку (наприклад, Video).

У Nintendo Switch 2 можна робити скриншоти та запис кліпів останніх 30 сек геймплею. Для цього передбачена окрема клавіша Кружечок на синьому Joy-Con. Нічого складного: натиснув один раз зберігається знімок екрана або тримає 2-3 сек — кліп. Для перегляду відзнятих матеріалів використовується вбудований Альбом, де можете переглядати, видаляти та відправляти на смартфон із застосунком Nintendo Switch App (iOS / Android) чи карти памʼяті.

Використання Nintendo Switch App для передачі геймплею має певні обмеження: до 100 завантажених файлів та зберігання протягом 30 днів. Майте на увазі, що з самого Switch 2 вони не видаляються. Кліпи Fortnite та Daemon x Machina: Titanic Scion консоль записала в 1080р 30 FPS.

Nintendo Switch App не доступна для встановлення на iOS/Android пристрої, якщо ви маєте акаунт з України. Доведеться тимчасово “переїхати” у Європу чи США.

Ігри Nintendo Switch 2 та Steam Deck OLED

Один із найважливіших розділів для геймерів. Потрібно зрозуміти, у що саме ви хочете грати. Якщо бажаєте грати в ігри Nintendo, тоді Nintendo Switch 2 ваш вибір. Емуляція цією консолі навряд буде найближчим часом. Якщо Mario, Pokemon, Tamagotchi, Kirby, Animal Crossing, Bayonetta чи інші японські бренди вас не цікавлять — Steam Deck OLED.

Наступне питання міститься в наступному — чи граєте ви у мультиплеєрні ігри не від самої Valve: Fortnite, PUBG, Apex Legends та інші? Деякі з ігор можна завантажити у Nintendo eShop (PUBG та Call of Duty немає), однак античіти більшості онлайн ігор не будуть працювати на SteamOS. Хоча це виглядає мінусом, але заборони встановити Windows на Steam Deck OLED немає. Саме тоді зникає цей “недолік”.

Встановлення Windows вирішує ще одну проблему SteamOS — існують певні проблеми із запуском ігор. Наприклад, Silent Hill 2 Remake бажано запускати в режимі DirectX 11 (команда запуску -dx11), а не у DirectX 12 (-dx12). Hades при першому запуску запропонує вибрати DirectX чи Vulkan (вибираємо саме його). У відомій Clair Obscur: Expedition 33 без розблокування графічних налаштувань гра виглядатиме жахливо та неправильно працюватиме світло. В Killer is Dead доведеться правити файли конфігурацій заради виправлення багів з відео та розблокування 60 фпс. Зі звичайними консолями таких проблем немає.

Принцип консолей “Купи та Грай” добре працює саме на Nintendo Switch 2. На Steam Deck OLED потрібно “пошаманити”.

А що з цінами на ігри? У Nintendo все стабільно та досить дорого. Регіональних цін вважай немає, регіон Україна тим більше. Ціни на старі оновлені ігри для Switch 2 становлять 70 доларів чи євро (від 2900 гривень). Купівля картриджів особливо не рятує оскільки ціни на них у нас близько 4000 гривень. Пропонуємо розглянути певні ціни та порівняти. Знижки на ігри від Nintendo зазвичай становлять до 30%, навіть на старі ігри. Якщо це хітові ігри, як The Legend of Zelda: Breath of the Wild необхідно буде додати кошти на оновлену версію для Switch 2. Або відразу заплатити 70 доларів/євро.

Nintendo Switch 2 Steam Deck OLED Cyberpunk 2077 Ultimate Edition 2900 гривень (70 доларів) 1930 гривень Hogwarts Legacy Deluxe (версія для Switch 2) 2900 гривень (70 доларів) 1850 гривень S.T.A.L.K.E.R.: Legends of Zone (версія для Switch 1) 1660 гривень (40 доларів) 930 гривень Crysis Remastered Trilogy (Switch 1) 2070 гривень (50 доларів) 680 гривень Hades (Switch 1) 1035 гривень (25 доларів) 515 гривень BioShock: The Collection (Switch 1) 2070 гривень (50 доларів) 770 гривень Furi (Switch 1) 830 гривень (20 доларів) 415 гривень Batman: Arkham Trilogy (Switch 1) 2480 гривень (60 доларів) 749 гривень Nier: Automata (Switch 1) 1660 гривень (40 доларів) 466 гривень

Чого поки не може запропонувати Nintendo у своїй консолі — нові чи популярні ігри від потужніших “братів”. А саме: новий Silent Hill f (оновлена друга частина відсутня також), Resident Evil 9, Battlefield 6, MGS Delta: Snake Eater, Clair Obscur: Expedition 33, Forza Horizon 5, Alan Wake 2, Helldivers 2, Gears of War: Reloaded. Рімейків Resident Evil у Nintendo вважай немає. Всі вони запускаються через Cloud. Цей список можна довго продовжувати. Зі Steam Deck OLED користувач має всі шанси в них пограти.

Подивимось на певні ігри та як саме вони йдуть на Nintendo Switch 2. Та виберемо ще одну, яка запускається на обох консолях.

Fortnite завантажується через Nintendo eShop окремою версією для Switch 2. Гра важить близько 30 ГБ. Це означає, що текстури та моделі ще з першого Switch. Гра чудово виглядає на дисплеї в 1080р 60 fps. Споживає як в портативному, так і з док станцією 10-13 Вт. Краще грати з мишкою в Joy-Con, тому в налаштуваннях увімкніть підтримку цього режиму.

Fortnite для обох Switch та інших платформ відрізняється. При перенесенні чи синхронізації даних можуть бути проблеми.

Apex Legends важить солідні 80 ГБ у версії для Switch 2 (30 ГБ для Switch 1). Гра споживає 10 Вт у портативі та 20 Вт у док станції. Через це отримаємо більшу температуру та підвищений шум вентилятора консолі (60-63 децибели). Існує певний ефект розмитості навколишнього середовища, коли гравець бачить іншого персонажа в грі. Також доступно увімкнути режим миші.

Демо Daemon x Machina: Titanic Scion (20 ГБ) порівняємо на обох консолях одночасно. Гра виходить на обидві платформи, через це цікаво спробувати знайти різницю в різних аспектах. Графіку забезпечує Unreal Engine 4.

Почнемо зі Nintendo Switch 2. Гра йде у 1080р 30 fps з DLSS. Виглядає достатньо добре для портативного режиму. А ось з док станцією на телевізорі хотілося б мати кращу картинку. Причина досить проста — споживає консоль у цій грі 8-11 Вт. Можна грати й на стіках, оскільки додано захват цілі.

З Steam Deck OLED виникли перша проблема при запуску. Необхідно написати у параметри запуску -dx12 інакше гра не запускається та видає помилку UE. В цій грі бачимо недолік малої роздільної здатності екрана: висока пікселізація, текст та клавіші прочитати дуже важко. При цьому маємо 720р 30 fps на 10 Вт. Тому доведеться налаштувати графіку.

В грі на Deck можна виставити ліміт з 30 fps до 60 fps. Зображення стає значно плавніше, платимо за це додатковими 5 Вт (з базових 10 до 15).

Найпростіше, що можна зробити — збільшити якість рендерингу. Тому під TSR Max виберемо Quality. Або взагалі виберемо Native та поставимо значення 80, 90 чи 100. На жаль, гра чи ігровий двигун не сильно пристосовані під роздільну здатність 720р. Через це зображення без апскейлерів виглядає наче з графічними артефактами. Тому залишаємо TSR Max заради згладжування “квадратів” та зменшення споживання системи.

Уважні читачі можуть побачити відразу два моменти, які відрізняються для обох консолей: дальність видимості та якість текстур. Для версії гри на Switch 2 вони відчутно нижчі, ніж для Steam Deck й компʼютерів загалом.

Звук динаміків та шум

У обох консолей стоять досить добрі динаміки. Їхнього рівня буде достатньо для невибагливого меломана чи для простої гри в Hades. Загалом різниця в тому, що у Steam Deck OLED динаміки гучніше при обох варіантах гучності.

Nintendo Switch 2 Steam Deck OLED Динаміки: 50% гучності 69-73 дБ 68-74 дБ Динаміки: 100% гучності 80-83 дБ 80-87 дБ Шум (10 Вт, Портативний режим) до 40 дБ до 40 дБ Шум (20 Вт, Док станція) 60-64 дБ 55 дБ

З шумом ситуація майже однакова у них обох. Nintendo Switch 2 споживає в handheld режимі до 10 Вт, тому вентилятора не чутно. І тільки з док станцією в складній грі буде споживати 20 Вт, через що рівень підніметься вище 60 децибелів. У звʼязку з тим, що Steam Deck OLED “сам собі станція”, рівень шуму трішки нижче, ніж у конкурента. Детальніше в таблиці вище.

Автономність та енергоспоживання

У Steam Deck OLED стоїть акумулятор на 50 Вт*год, тоді як у Nintendo Switch 2 — 19,74 Вт*год. Малий розмір пристрою являє собою дуже просте пояснення такого обʼєму акумулятора. Інженерам Nintendo довелося зменшувати апетити своєї консолі, щоб якось отримати понад дві з половиною години роботи у портативному режимі.

Nintendo Switch 2 Steam Deck OLED Заряджання 1-100% 2 год 1 хв 1-95%: 1 год 55 хв;

1-100%: 2 год 30 хв; Споживання від розетки під час заряджання та гри до 22 Вт до 49,9 Вт

Під час першого запуску та налаштувань консолі Nintendo було помічено швидке падіння заряду батареї. Але це можна було пояснити невидимими процесами чи завантаженням ігор по WiFi. Тільки через кілька днів ситуація не змінилась, консоль споживала 8 Вт в “простої” та 10 Вт в іграх. Іншою теорією було увімкнення 120 Гц дисплея в інтерфейсі ОС. Ось тільки анімації відтворювалися на рівні 60 Гц. Самостійно так і не вдалося дізнатися причини.

На відміну від Steam Deck OLED, консоль може завантажувати ігри під час Сну. Через деякий час вимикається для збереження рівня батареї.

У Steam Deck з енергоспоживанням досить просто — їх контролює покупець консолі. Не потрібні 90 Гц? Ставите 60 Гц. Споживає багато? Ручне управління TDP та частотою вбудованої відеокарти. Як у системі SteamOS, так в іграх. До того ж для кожної з них можна задати окремий профіль з необхідними налаштуваннями.

Nintendo Switch 2 Steam Deck OLED Fortnite (режим миші, 10 Вт) 2 год 31 хв — Daemon x Machina: Titanic Scion (стандартні налаштування) 3 год 7 хв 4 год 40 хв Daemon x Machina: Titanic Scion (TSR Max Quality, 30 фпс) — 4 год 13 хв Daemon x Machina: Titanic Scion (TSR Max Quality, 60 фпс) — 2 год 30 хв

Різниця між акумуляторами відчутна. Простий приклад з демо Daemon x Machina: Titanic Scion з 50% яскравості, увімкнені WiFi та Bluetooth. На обох консолях споживання дорівнює 10 Вт. Switch 2 проживає три години, то на Deck (значення графіки за замовчуванням) отримуємо результат майже в 5 годин. Такі результати будуть в усіх 2D іграх (Hades). У старих 3D (F.E.A.R., Prince of Persia, 8-9 Вт) отримаємо близько 6 годин роботи від батареї.

Загалом, акумулятора Nintendo Switch 2 достатньо для коротких поїздок. Потрібно більше? Steam Deck OLED. В інших випадках допоможе якісний павербанк.

Порівняння ціни консолей

Ціна Steam Deck OLED 512 ГБ починається від 25728 гривень. При бажанні мати 1 ТБ памʼяті з матовим дисплеєм необхідно заплатити від 29699 гривень. За цю ціну отримуємо дещо велику по розмірах, але повноцінну ігрову платформу з можливостями не тільки грати в ігри.

Вартість Nintendo Switch 2 складає від 22099 гривень. При цьому, на сайті Click.ua можна придбати за 22199 гривень. За комплект з грою Mario Kart World доведеться віддати 22599 гривень. Це явно вигідніше, ніж купувати гру окремо. Ціни на консоль виглядають поміркованими, оскільки ігри розкривають функціональні можливості консолі.

Висновок

Дві консолі належать до різних світів. Nintendo Switch 2 продовжує розширювати тренди, яке задало першого покоління Switch — грай будь-де, але платиш велику ціною ігор. Водночас отримуєш ігри із затягуючим чи унікальним геймплеєм для всієї сімʼї, який більше майже ніде не отримаєш. Switch 2 скоріш являє собою пристроєм, який доповнює вашу колекцію ігор ексклюзивами, ніж замінником традиційних ПК чи великих консолей.

Steam Deck OLED представляє абсолютно інше — ігри, в які ти грав усе життя на звичайних компʼютерах чи ноутбуках. Так, вона не зовсім зручна для постійних подорожей. Проте має кілька безпосередніх плюсів та мінусів, які нівелюються одним фактором — ваша бібліотека ігор в Steam, яку ви накопичували роками, фізично у ваших руках. Steam Deck OLED може бути ким завгодно у руках користувача. Це як приваблює, так може і відштовхнути.

Інші сучасні “портативні монстри” мають краще внутрішнє начиння за обидва герої огляду, але вони мають свій плюс та мінус: краща продуктивність ціною малого життя від акумулятора. На додачу, ціни у них вищі. Саме тому Steam Deck OLED та Nintendo Switch 2 являться фаворитами серед користувацьких портативних консолей.

Дякуємо магазину Click.ua за надану для матеріалу портативну консоль Nintendo Switch 2.