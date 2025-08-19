Огляд Nintendo Switch 2: сучасне оновлення перевіреної формули

Вісім років тому Nintendo Switch змінила уявлення про портативний геймінґ, запропонувавши унікальне поєднання домашньої та портативної консолі. З моменту виходу у 2017 році вона стала третім за популярністю ігровим пристроєм в історії — поступившись лише PlayStation 2 та Nintendo DS. Понад 152 мільйони проданих консолей пояснюють, чому вперше у своїй історії Nintendo вирішила випустити пряму наступницю з номером у назві, а не зовсім новий продукт. У багатьох аспектах Nintendo Switch 2 виглядає як безпечне продовження вже перевіреної формули. Чи вдалося компанії зберегти ту саму «магію» першої моделі та водночас відповісти на виклики сучасного ринку?

Nintendo Switch 2 Від 22 204 грн. Плюси: Великий дисплей в 1080p; чудовий звук; якісна збірка та матеріали; збільшені Joy-Con з новим сценарієм використання; продуктивність на рівні PS4 та Xbox One; зворотна сумісність ігор. Купити в Click.ua Мінуси: Автономність суттєва гірша, ніж у першої Switch; LCD-екран, хоч і якісний, але поступається OLED; вартість на рівні сучасного покоління консолей; скромна стартова лінійка ігор. Купити в Click.ua 8 /10 Оцінка

Технічні характеристики Nintendo Switch 2

Процесор 8-ядерний ARM Cortex‑A78C Відеокарта NVIDIA Ampere (1.72 TFLOPS в портативному режимі; 3.09 TFLOPS в док-станції) ОЗП 12 ГБ LPDDR5X ПЗП 256 GB UFS 3.1 Екран 7,9 дюйма LCD (279 ppi) Безпровідні інтерфейси Wi-Fi 6 Bluetooth Провідні інтерфейси консолі 2 x USB 3.2 Type-C 1 x аудіороз’єм 3,5 мм Провідні інтерфейси док-станції 2 x USB 2.0 1 x HDMI 2.1 Gigabit Ethernet Батарея 5,220 мАг OS Nintendo Switch Розміри 272 x 116 x 13.9 мм Вага 534 г

Комплектація Nintendo Switch 2

У коробці Nintendo Switch 2 — сама консоль, пара Joy-Con 2, ремінці для них, док-станція, кабелі HDMI та USB-C, адаптер живлення, а також базова інструкція користувача. HDMI-кабель, правда, виявився досить коротким — це варто врахувати при підключенні до телевізора. Крім того, як і раніше, у комплекті є ґрип-тримач для Joy-Con 2, яка фіксує контролери у формі геймпада.

Всі елементи акуратно запаковані в прозору плівку. Загалом комплектація відповідає традиціям Nintendo, але, якщо ви хочете отримати максимальний комфорт та функціональність, варто одразу врахувати додаткові витрати на аксесуари: геймпад Nintendo Switch Pro 2, додаткові Joy-Con для кооперативних ігор у великій компанії, окрему камеру і, захисний чохол та плівку для екрана. Всього цього в комплекті, звісно, немає.

Дизайн Nintendo Switch 2

Joy-Con стали дещо більшими та важчими, але завдяки новому магнітному кріпленню їх зручно знімати та ставити — для цього достатньо натиснути відповідні кнопки з внутрішнього боку. Контролери тримаються досить міцно, що виключає випадкові відриви навіть від неакуратного поводження.

Також у нових Joy-Con є режим миші. Для його активації потрібно від’єднати Joy-Con і покласти його на плоску поверхню — він одразу перетворюється на мишу, а на екрані з’явиться курсор, який працює так само як на ПК. У цьому режимі можна керувати інтерфейсом і грати у певні ігри, які його підтримують. Перехід між режимами відбувається плавно, а рухи точно відображаються на екрані. Однак саме від розробників залежить, наскільки цікаво вони зможуть застосувати новий метод керування.

Розташування основних кнопок та стіків практично не змінилося, але їхній тактильний відгук став приємнішим. Зверху консоль отримала другий USB-C-порт, тож під час заряджання грати стало зручніше.

Док-станція отримала оновлений вигляд із більш плавними формами, що полегшує вставляння консолі. Тепер вона оснащена додатковими USB-портами та більш надійною задньою кришкою.

Екран Nintendo Switch 2

Зовні Nintendo Switch 2 — знайома концепція, але збільшена в масштабі. Екран збільшений до 7,9 дюйма із роздільністю 1920×1080 та широкою колірною гамою з підтримкою HDR. Співвідношення сторін екрана — 16:9, щільність пікселів — 279 ppi. Підтримка частоти оновлення до 120 Гц у портативному режимі робить рух плавнішим і дає трохи більше часу на реакцію, особливо в динамічних іграх.

Хоч OLED замінили на LCD, візуально це майже непомітно при грі в приміщенні. А от на яскравому сонці LCD вже сильно поступається попереднику з OLED, адже максимальна яскравість дисплея ту становить приблизно 400 ніт, чого достатньо для комфортної гри в приміщенні, але цього вже замало для прямих сонячних променів.

LCD-панель не здатна відтворювати ідеально глибокі чорні відтінки, як це робив OLED, тож темні сцени виглядають більше сірими, а контрастність нижча. Проте збільшена діагональ, вища чіткість та широка колірна гамма роблять зображення більш насиченим і деталізованим.

Бажання дочекатися неминучої OLED-версії через два-три роки виглядає цілком виправданим.

Звук

Nintendo Switch 2 отримала суттєве оновлення звуку завдяки спеціально розробленій системі просторового аудіо, яку підтримують динаміки, розташовані як у верхній, так і в нижній частині консолі. Теоретично це дозволяє створити більш об’ємне та насичене звучання навіть без підключення навушників, що особливо помітно під час портативної гри.

Найбільше вражає те, що для такого компактного пристрою звук вийшов неочікувано чистим і збалансованим. Динаміки позбавлені характерного для першої моделі плоского звучання, а голоси, музика й ефекти звучать чітко та виразно.

Інтерфейс

Інтерфейс Nintendo Switch 2 залишився майже без змін порівняно з попередником. Іконки тепер мають заокруглені краї, що надає їм більш сучасного та акуратного вигляду, проте загальна структура меню і розташування опцій залишилися майже ідентичними тим, що користувачі бачать вже понад вісім років.

Хоча інтерфейс зручний, швидкий та знайомий, він не вражає новизною чи сміливими дизайнерськими рішеннями. Nintendo обрала безпечний шлях, який дозволяє плавно перейти у нову екосистему без зайвих ускладнень, але водночас залишає відчуття, що можна було б запропонувати щось більш свіже та захопливе.

Продуктивність Nintendo Switch 2

Продуктивність — безперечно головний аргумент на користь Nintendo Switch 2. У портативному режимі консоль здатна запускати ігри в роздільній здатності 1080p при 120 кадрах на секунду, а в док-станції — до 4K при 60fps. Деякі проєкти підтримують технологію масштабування NVIDIA DLSS, що дозволяє підвищити продуктивність без значної втрати якості зображення. Є і підтримка змінної частоти оновлення (VRR), завдяки якій зменшуються ривки та розриви кадрів — щоправда, працює вона лише на вбудованому дисплеї.

Завдяки новому чипу Nvidia Tegra T239 та поєднанню енергоефективної архітектури з сучасними графічними технологіями, Switch 2 за потужністю відповідає рівню консолей минулого покоління, а в деяких оптимізованих проєктах — навіть перевершує їх у портативному форматі. Це відкрило двері для значно вимогливіших проєктів, зокрема Cyberpunk 2077 разом із доповненням Phantom Liberty. Так, він тут виглядає не так добре, як на потужному ПК чи PS5, але графіка цілком пристойна. До того ж гра видає стабільні 40+ FPS в портативному режимі.

Якщо вже сьогодні на Switch 2 з’являються повноцінні AAA-проєкти, є всі підстави очікувати, що з часом їхня кількість лише зростатиме.

Приємним покращенням став і оновлений досвід використання eShop: тепер він працює плавно, сторінки завантажуються швидко. Завдяки новому процесору і швидкісному накопичувачу час запуску ігор та завантаження помітно скоротився. До цього додається збільшений обсяг внутрішньої пам’яті — 256 ГБ із можливістю розширення до 2 ТБ за допомогою карт пам’яті microSD Express.

Автономність Nintendo Switch 2

Автономність Nintendo Switch 2 стала однією з найбільш дискусійних рис нової консолі. У найвимогливіших сценаріях — наприклад, під час Breath of the Wild: NS2 Edition чи Cyberpunk 2077 — батарея тримається близько 2,5 години. У легших проєктах, на кшталт The Legend of Zelda: Link’s Awakening, консоль протримається без зарядки близько чотири години, що все одно не дотягує до рівня автономності OLED-версії першого Switch. І це при тому, що тестувався абсолютно новий пристрій, тож із часом ці показники, ймовірно, знизяться.

Хоча результат кращий, ніж у потужних, але ненажерливих портативних консолей на кшталт Asus ROG Ally, крок назад у порівнянні з попереднім поколінням Switch розчаровує.

При цьому зменшення яскравості екрана суттєво не продовжує час автономності. Час заряджання теж далекий від того, що хотілося б: як верхній, так і нижній USB-C порти повністю заряджають батарею за трохи більше ніж 2 години, тож у випадку з вимогливими іграми консоль може заряджатися майже стільки ж, скільки працює.

А що по іграх?

Однією з приємних особливостей Switch 2 є можливість безболісно перенести весь свій профіль зі старої консолі. Це можна зробити, просто розмістивши пристрої поруч, підключивши їх до зарядки та слідуючи простій інструкції на екрані. Щоправда, опцію перенесення вашого профілю на нову консоль пропонують лише раз під час першого запуску. Потім такої можливості не буде.

Майже вся бібліотека ігор з першої Switch є доступною за зворотною сумісністю і на новій консолі. Тож навіть без жодної нової покупки власники попередньої Switch матимуть, у що грати, адже отрима­ють доступ до своєї бібліотеки. Частина старих проєктів отримала покращення — наприклад, Breath of the Wild і Tears of the Kingdom тепер доступні у спеціальних версіях для Switch 2 з підвищеною роздільною здатністю, стабільними 60 FPS і швидшим завантаженням. Для власників копій цих ігор для першої Switch апґрейд обійдеться в 10$. Слід зазначити, що й оригінальні версії цих ігор показують кращий результат на Switch 2, пропонуючи плавнішу картинку, відсутність просідання кадрів та швидше завантаження.

Головною грою на старті є Mario Kart World — новий масштабний погляд на серію з мультиплеєром на 24 гравців та відкритим світом, де можна вільно кататися. Другий важливий реліз — Donkey Kong Bananza, 3D-платформер, у якому ви руйнуєте все на своєму шляху, збираючи банани у яскравих підземних світах.

Також є Nintendo Switch 2 Welcome Tour — технодемка, яка демонструє всі можливості нової консолі. І хоча за логікою ця гра мала б бути доступною усім покупцям Switch 2, але натомість продається окремо за $10.

Досвід використання

Нова консоль Nintendo відчувається як доросла версія оригінального Switch — з якіснішою збіркою та сучасним дизайном. Особливо вражає екран: 7,9 дюйма з роздільною здатністю 1080p та підтримкою HDR, що дає кращу картинку порівняно з першою моделлю. Також помітно покращилися динаміки консолі та вібрація у Joy-Con контролерах — відчуття занурення в ігри стало більш насиченим.

Магнітне приєднання нових Joy-Con — маленький, але надзвичайно зручний апґрейд. Від’єднувати і знову приєднувати контролери тепер дуже легко, а сам магніт тримає їх надійно. При цьому консоль виглядає й відчувається в руках досить дорогою, зі збіркою високої якості, що додає відчуття преміальності. Плюс, на відміну від оригіналу, Joy-Con тепер мають унікальну функцію — режим миші, що відкриває нові можливості для ігор.

Switch 2 став трохи більшим і важчим, ніж оригінал — це відчувається під час тривалих ігрових сесій у портативному режимі. Велика частина проблеми полягає в тому, що передні краї корпусу та контролерів тепер гострі й різкі замість плавно заокруглених, як у попередника. Через це Joy-Con неприємно врізаються в долоні під час тримання, викликаючи дискомфорт при тривалій грі. Тому в плані ергономіки друге покоління Switch суттєво програє попередньому.

Ціни та конкуренти

Ціна Nintendo Switch 2 стартує від 22 200 гривень. У магазинах, які пропонують гарантію на два роки, ціна складає 25 000 гривень. Враховуючи те, що перше покоління консолі з OLED-екраном зараз можна взяти за 11 000 гривень, Switch 2 відлякує своїм цінником. До того ж на ринку портативних консолей останніми роками з’явилось багато достойних конкурентів.

Наприклад, той же Steam Deck, який за своєю потужністю не сильно програє новій консолі Nintendo, можна придбати за 18 400 гривень, отримавши OLED-екран та доступ до усієї вашої бібліотеки Steam. Потужніша в портативному режимі Asus ROG Ally коштує від 29 600 гривень і працює на Windows 11, даючи більше сценаріїв використання. Справжній монстр продуктивності Lenovo Legion Go обійдеться від 31 000 гривень.

8 /10 Оцінка ITC.ua Автономність 7 У вимогливих іграх акумулятора вистачить на 2,5 години. Екран 8 Великий FullHD-екран з насиченими кольорами і підтримкою HDR та 120 Гц, але яскравість і контрастність поступається попереднику з OLED. Дизайн, ергономіка 7.5 Знайома форма стала більшою, але гострі краї Joy-Con 2 можуть викликати дискомфорт при довгій грі. Якість збирання, матеріали 10 Консоль зібрана якісно, без люфтів, матеріали приємні на дотик. У руках Switch 2 відчувається як преміум-девайс. Програмне забезпечення 8 Інтерфейс залишився майже змін, що позбавляє відчуття новизни. Працює все швидко і плавно. Ігрова продуктивність 8 Краща графіка та вищий FPS з підтримкою нових технологій на кшталт VRR. За потужністю консоль наздогнала PS4 та Xbox One, а в деяких сценаріях навіть перевершила їх. Ціна 6 Дорожча за попередницю. За ціну Switch 2 (≈23 000 грн) можна придбати потужну домашню консоль. Звук 9 Динаміки гучні, звук чистий. Ефект просторового аудіо покращує ефект занурення в гру.

Висновок: Nintendo Switch 2 виправляє чимало недоліків першої моделі 2017 року, пропонуючи зручніші й надійніші Joy-Con, графіку і продуктивність, актуальну для 2025 року та збільшений екран. Чи можна назвати її ідеальною? Не зовсім. Автономність залишає бажати кращого, а її ціна далеко не така доступна, як у попереднього покоління. Але, навіть не будучи революцією рівня оригінальної Switch, нова модель залишається найбільш унікальною та універсальною портативною консоллю без прямих конкурентів — з уже доступними цікавими проєктами й ще більш амбітними релізами попереду. Вона не перевинаходить формулу, але Nintendo зуміла зберегти магію оригіналу та впевнено перенести її в епоху сучасного геймінґу. Купити в Click.ua

Висловлюємо подяку магазину Click.ua за надану на огляд портативну консоль Nintendo Switch 2.