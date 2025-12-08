Огляд системи рідинного охолодження MSI MPG CORELIQUID P13 360 White: крижане “око Саурона” для ПК ентузіастів

У більшості продуктивних процесорів сьогодення є зворотна сторона медалі — суттєвий нагрів. Якщо ви власник одного з топових й “гарячих” CPU, то прийнятної альтернативи системам рідинного охолодження не існує. Однак справжнім ПК ентузіастам та комп’ютерним естетам окрім помірних температур й тиші хочеться ще чогось особливого. На допомогу їм приходить ефектна СРО — MSI MPG CORELIQUID P13 360 White, яка цього разу потрапила під прискіпливе око редакційного огляду.

MSI MPG CORELIQUID P13 360 White Від 9009 грн. Плюси: LCD-екран; дизайн; технологія Streamline; легко охолоджує Ryzen 7 9800X3D. Купити в Telemart.ua Мінуси: Windows 11 "плутається" з робочими столами у режимі додаткового дисплея. Купити в Telemart.ua 9.2 /10 Оцінка

Технічні характеристики MSI MPG CORELIQUID P13 360 White

Система рідинного охолодження MSI MPG CORELIQUID P13 360 White належить до преміальної серії MPG, розробленої для геймерів, які цінують високу продуктивність та ефектний дизайн. Трисекційна система рідинного охолодження з 360-мм радіатором підходить для широкого спектра платформ, включаючи найновіші сокети Intel і AMD.

Виробник MSI Модель MSI MPG CORELIQUID P13 360 White Підтримка сокетів Intel: LGA1851, LGA1700; AMD: AM5, AM4 Матеріал основи блоку CPU Мідь з мікроканалами (крок 0,1 мм) Помпа 3400 ± 340 об/хв Рівень шуму помпи 20 дБА Розміри радіатора 394 x 119.6 x 27.2 мм Матеріал радіатора Алюміній Вентилятори CycloBlade 9 ARGB GEN2, 120 x 120 x 25 мм Швидкість вентиляторів 500–2050 ± 150 об/хв Повітряний потік вентиляторів 64.89 CFM LCD-екран 2.1″ IPS, 480 x 480, 600 ніт Особливості Технологія Streamline, підтримка JAF_1, ARGB GEN2

Тестовий стенд

Конфігурація тестового стенда:

Комплектація та паковання

MSI MPG CORELIQUID P13 360 White постачається в симпатичній та продуманій упаковці, яка одразу натякає на приналежність до вищого цінового сегмента. Ззовні акцентується увага на головній особливості моделі: 2,1-дюймовому LCD-екрані, який перетворює водоблок на справжнє “вікно” вашої системи.

У комплекті є все необхідне для монтажу: гвинти для радіатора, стійка для Intel (LGA1851/1700) і AMD (AM5/AM4), пружинні гвинти, задня пластина та універсальний кронштейн UNI Bracket, який вже попередньо встановлено. Також у комплекті знаходиться тюбик термопасти та декоративна накладка EZ CAP, що приховує монтажні гвинти.

Дизайн та матеріали

Водоблок одразу причаровує своїм дизайном зі сферичною скляною кришкою. Таке виконання створює відчуття мінімалістичної елегантності, а білий колір додає системі футуристичності та чудово вписується у світлі збірки, які набирають популярності серед ентузіастів.

LCD-екран із роздільною здатністю 480 x 480 пікселів та яскравістю 600 ніт підтримує функцію моніторингу в реальному часі, відтворення локального відеоконтенту та YouTube.

Особливістю MSI MPG CORELIQUID P13 360 White стала підтримка режиму розширення дисплея, що дозволяє використовувати цей екран як додатковий монітор для застосунків, повідомлень або анімацій. Така функція рідко зустрічається серед систем рідинного охолодження.

Алюмінієвий радіатор має текстуровану поверхню, яка не збирає відбитків пальців. Трубки довжиною близько 400 мм кожна виготовлені з EPDM-гуми в нейлоновій обплітці. Це забезпечує стійкість до високих і низьких температур, корозії та обіцяє гарну гнучкість і довговічність.

Вентилятори CycloBlade 9 із дев’ятьма лопатями гібридної конструкції створюють повітряний потік силою 64.89 CFM. RGB підсвічування тут на висоті, тому охочим кастомізувати свою систему через комбінацію світлових ефектів відкриваються широкі можливості.

Встановлення та налаштування

Головною інновацією MPG CORELIQUID P13 360 White стала Streamline — новітня технологія прихованого прокладання кабелів від MSI. Вона інтегрує всі кабелі від водоблока безпосередньо під обплетення трубок. Це прийдеться до вподоби не тільки фанатам збірок Project Zero, але й всім іншим власникам корпусів зі скляними панорамними панелями.

Передача живлення та сигналів для LCD-екрана також здійснюється через самі трубки. Таким чином ми отримуємо справді безшовне з’єднання між водоблоком і материнською платою. Цей підхід покращує зовнішній вигляд збірки, зменшує кількість всюдисущих кабелів і значно спрощує процес встановлення.

Монтування MPG CORELIQUID P13 360 White не складе труднощів навіть для новачків. Вентилятори попередньо встановлені й з’єднані послідовно, що спрощує кабель-менеджмент. Універсальний кронштейн UNI Bracket також вже на місці, дозволяючи підтримувати сучасні сокети AMD і Intel без необхідності перемикатися між різними кріпленнями.

Контактна пластина виготовлена з міді, а всередині ефективності тепловідведення сприяють спеціальні мікроканали з кроком 0,1 мм.

Окремої згадки заслуговує декоративна накладка EZ CAP, яка приховує монтажні гвинти та фіналізує акуратний вигляд. Водоблок встановлюється на процесор за допомогою пружинних гвинтів, які закручуються хрест-навхрест для рівномірного тиску.

На сумісних материнських платах MSI із роз’ємом JAF_1 можна під’єднати єдиний кабель для живлення й підсвічування, що значно полегшує організацію кабелів. Це особливо актуально для власників материнських плат серії Project Zero зі зворотним підключенням.

Програмне забезпечення

MSI MPG CORELIQUID P13 White оснащена вбудованим 2,1-дюймовим IPS LCD-екраном, повністю інтегрованим з програмним забезпеченням MSI Center. Користувачам доступні чотири режими:

Моніторинг апаратного забезпечення;

Відео;

Системний годинник;

Розширений дисплей.

Завдяки готовим темам і можливості налаштування користувачі можуть адаптувати екран відповідно до власного стилю та потреб. Режим розширення дисплея дозволяє використовувати цей екран як додатковий монітор. Тому на ньому можна навіть в щось пограти (Just for lools, звісно).

LCD-екран не відображатиме нічого без встановленого MSI Center. Це може трішки збентежити користувачів, які очікують побачити хоча б базове зображення одразу після збірки. Хоча при первинному завантаженні комп’ютера ненадовго проминає фірмова заставка.

Налаштування швидкості вентиляторів і помпи доступне через PWM у BIOS або MSI Center. Підсвічування ARGB GEN2 також налаштовується через цю програму, дозволяючи синхронізувати його з іншими компонентами системи.

Температурний режим та шум

MSI MPG CORELIQUID P13 White показує хороші результати охолодження у своєму класі. Попри відносно невисоке енергоспоживання (до 150 Вт в розгоні) відвести тепло від AMD Ryzen 7 9800X3D не важка задача для систем рідинного охолодження через особливості його компонування. Як мінімум він значно краще в температурному плані, ніж AMD Ryzen 7 7800X3D. У MSI MPG CORELIQUID P13 White не виникло жодних труднощів для його приборкання.

Для кращого розуміння ситуації з температурами додамо до порівняння результати MSI MAG CORELIQUID I360 та масивного баштового кулера be quiet! Dark Rock Pro 5.

Система охолодження Ryzen 7 9800X3D Температура в піку Типова температура в геймінгу Температура в простої MSI MPG CORELIQUID P13 360 82 ℃ (1 160 об/хв) 50-61 ℃ (1 160 об/хв) 37 ℃ (685 об/хв) MSI MAG CORELIQUID I360 88 ℃ 50-65 ℃ 37 ℃ be quiet! Dark Rock Pro 5 92 ℃ 65-67 ℃ 45 ℃

При швидкості вентиляторів 1100 об/хв система демонструє хороші показники серед 360-мм рішень. У такому режимі температура Ryzen 7 9800X3D підвищувалась максимум до 82 градусів за Цельсієм навіть у найскладніших та довготривалих синтетичних тестах на кшталт Cinebench R23.

Рівень шуму помпи на 1000-1200 RPM дуже низький, почути її на загальному фоні системи мені не вдалося. Вентилятори працюють майже безшумно, що оцінять фанати акустичного комфорту. На 70% її обертів шум СРО становить близько 53 дБА.

В іграх, де навантаження на процесор менш інтенсивне, температура не перетинає позначку 50 градусів за Цельсієм при середніх налаштуваннях вентиляторів. Для повсякденних завдань і геймінгу продуктивності охолодження вистачає з запасом.

Досвід використання MSI MPG CORELIQUID P13 White

Будь-який дизайн, яким би гарним він не був, приїдається з часом. Тому давно хотілось додати до свого ПК різноманітності. І MSI MPG CORELIQUID P13 White, як ніхто інший, зміг це візуалізувати.

Якщо ви думаєте, що дисплей на системі рідинного охолодження — це зайва витрата коштів, то ви сильно помиляєтесь. Він справді робить комп’ютер “персональним” та не схожим на інші. Я встановив на заставку другого вбудованого дисплея одне з багатогодинних відео з пейзажами найкращих місць планети. Нерідко ловлю себе на тому, що періодично кидаю оком, що ж там відбувається зараз.

Другий сценарій, який прийшовся мені до вподоби — введення на екран відео чи трансляцій з YouTube. Буває, вмикаю якесь інтерв’ю і коли-не-коли можна подивитися не перемикаючись з основного дисплея, та не забираючи його робочий простір.

Сам дисплей приєднується до внутрішніх пінів роз’єму USB на материнській платі та розпізнається як USB-екран. Він відображається в списку моніторів у стандартних налаштуваннях, як розширений пристрій. Тому якщо там ви його вимкнете, то ніяке зображення не виводитиметься.

Я дуже ціную ПК геймінг в майже абсолютній тиші та зазвичай жертвую градусами Цельсія заради децибелів. Той факт, що нарешті я отримав помірні температури при невисоких обертах стало приємною несподіванкою. В геймінгу, коли CPU не так сильно завантажений, здавалося, що переді мною температури в режимі очікування. І тільки відсотки завантаження відеокарти RX 9070 XT давали зрозуміти, що це не так.

Не обійшлось і без нюансів під час використання. Для виведення зображення вбудований екранчик за замовченням перебуває в стані розширеного дисплея. І хоча він не є головним у системі, іноді траплялися ситуації, коли Windows починала вважати його основним, перекидаючи на нього всі відкриті вікна та ярлики.

Також був момент, коли після під’єднання USB-дисплея злетів драйвер на Gigabyte Radeon RX 9070 XT AORUS ELITE. Прийшлось видалити її з системи у диспетчері пристроїв та натиснути кнопку “оновити конфігурацію”. Після того система заново підхопила відеокарту і більше проблем не спостерігалось.

Такі компоненти, як MSI MAG CORELIQUID A15 360 є “вітриною” ПК-геймінгу, адже саме за такі фішки кастомізації його і люблять. Там де масивна башта закриє собою все вільне місце, наша СРО збереже його, ще й відкриє “вікно у світ” завдяки своєму дисплею.

Ціна та конкуренти

MPG CORELIQUID P13 360 White можна придбати за ціною 9009 гривень. Це доволі цікавий варіант між LCD-оснащеними системами рідинного охолодження.

Серед конкурентів варто згадати Deepcool Mystique 360, який пропонує трішки кращі показники охолодження та гідродинамічні підшипники. Але основна перевага MSI полягає у дизайні, технології Streamline та зручності монтажу, особливо на материнських платах із підтримкою JAF_1.

Asus ROG STRIX LC III 360 ARGB LCD Black за вищу ціну може похвалитися трішки кращим показником повітряного потоку та підтримкою старіших сокетів. Але підшипники типу Sleeve Bearing можуть відлякати деяких покупців.

Якщо ж вам не шкода вільного простору у ПК та хочеться тримати “тумбочку над процесором”, то можете подивитися в бік півторакілограмового баштового титана — Noctua NH-D15 G2.

9.2 /10 Оцінка ITC.ua Дизайн, ергономіка 10 "Легкий" дизайн без зайвих дротів та ефектний дисплей. Продуктивність 9 Легко справляється з розігнаним Ryzen 7 9800X3D на 150 Вт. Ціна 8.5 Ціна відповідає можливостям.