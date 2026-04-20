Пів мільйона гривень за комп’ютер. Ця цифра звучить як вартість б/в автомобіля, проте перед нами готова збірка EVOLVE Lightning Powered_by MSI, де кожен компонент відібраний з верхівки актуальних каталогів: флагманський процесор AMD Ryzen 9 9950X3D, відеокарта MSI GeForce RTX 5090 LIGHTNING Z із 32 ГБ GDDR7, материнська плата MSI MEG X870E GODLIKE X EDITION та 128 ГБ оперативної пам’яті DDR5. Чи виправдовує такий ПК свій цінник, і кому він взагалі потрібний? Розбираємося на практиці.

EVOLVE Lightning Powered_by MSI 499 999 грн. Плюси: ексклюзивна та флагманська MSI GeForce RTX 5090 LIGHTNING Z; величезний запас робочої продуктивності; тиха система охолодження відеокарти; преміальна материнська плата MSI MEG X870E GODLIKE X EDITION ; блок живлення на 1600 Вт із солідним запасом для розгону; ефектний зовнішній вигляд. Купити в Telemart.ua Мінуси: ціна при мінімальній ігровій перевазі зі звичайними RTX 5090; Ryzen 9 9950X3D поступається в іграх молодшим Ryzen 7 9800X3D / 9850X3D; Windows 11 Home постачається без активації. Купити в Telemart.ua 9 /10 Оцінка

Технічні характеристики EVOLVE Lightning Powered_by MSI

Процесор AMD Ryzen 9 9950X3D (16 ядер / 32 потоки, 4.3–5.7 ГГц, 128 МБ L3) Відеокарта MSI GeForce RTX 5090 LIGHTNING Z 32768MB (GDDR7) Материнська плата MSI MEG X870E GODLIKE X EDITION Оперативна пам’ять Kingston FURY Beast RGB 128 ГБ DDR5-5600 Накопичувач Kingston FURY Renegade G5 3D NAND TLC 2 ТБ (NVMe PCIe) Система охолодження MSI MPG CoreLiquid P13 360 Black (рідинна, ARGB) Блок живлення MSI MEG 1600W PCIE5 (Ai1600T PCIE5) Корпус MEG MAESTRO 700L PZ Бездротові інтерфейси Wi-Fi 7 (802.11be), Bluetooth 5.4 ОС Windows 11 Home (неактивована тестова версія) Колір Чорний

Збірка побудована виключно на компонентах MSI та Kingston. З погляду сумісності та цілісності програмного управління, такий підхід дозволяє не розпорошувати увагу майбутнього щасливчика у спробі збалансувати систему, підлаштовуючи все під себе.

Комусь блок живлення на 1600 Вт може здатися надлишковим, але з огляду на піковий апетит MSI GeForce RTX 5090 LIGHTNING Z 32768MB такий запас виглядає цілком виправданим. Тому можна не хвилюватися за те, що БЖ працює “на форсажі”.

Все начиння зібране “під капотом” великого E-ATX корпусу MEG MAESTRO 700L PZ. Ваги показали, що EVOLVE Lightning Powered_by MSI важить добрих 32 кілограми! Тому починаючи з етапу зважування — він вже абсолютний рекордсмен.





Зовнішній вигляд EVOLVE Lightning Powered_by MS I

Збірка розміщена у фактурному корпусі MSI MEG Maestro 700L PZ. Цей масивний алюмінієвий mid-tower із габаритами 470 × 474 × 300 мм виконаний у чорному кольорі. Солідність в цьому випадку цілком корелює з чималою вагою.

Головна його візуальна особливість полягає у суцільному вигнутому склі з загартованого скла, яке охоплює фронтальну та бокову частини. Завдяки цьому внутрішні компоненти збірки повністю проглядаються, що й не дивно, адже тут є чим милуватися.

Глянцева поверхня скла схильна до відблисків. Тому це варто враховувати при виборі місця для розташування ПК. Мені дуже імпонує текстура самого корпусу, хоча чорного кольору я намагаюсь уникати. Тут вже чистий суб’єктивізм.

Панель вводу/виводу розташована на верхній частині та включає кнопки живлення і перезавантаження, комбінований аудіороз’єм, два порти USB-A та один USB-C.

Загалом в збірці встановлено 10 вентиляторів. Три з них є частиною СРО відеокарти, ще три — в рамках системи охолодження MPG CoreLiquid P13 360 Black.

Повітря потрапляє в корпус знизу за допомогою знову ж таки трьох вентиляторів і видувається відповідно через СРО та задню “вертушку”, зверху якої красується табличка: “Evolve LimitedPart”. Не забули й про оснащені сітчасті фільтри.





Задня частина приховує продуману систему кабель-менеджменту. За невеликою бічною панеллю відкривається солідний простір. Там же й ховається спеціальний вентиляторний хаб, що входить в комплект постачання з материнською платою.

В MSI MEG X870E GODLIKE X EDITION кабельні з’єднання виконані у бічному форматі, тому вони не приховані від очей й помітні з усіх сторін панорамного скла. Хоча навіть при великій кількості підключень збірка зберігає охайний вигляд. До того ж кабелі чорного кольору зазвичай “розчиняються” в неоні вентиляторів та трьох дисплеїв всередині ПК.

Саме вони в першу чергу привертають увагу та створюють “вау-ефект”. На материнській платі присутній ефектний та інформативний Dashboard III. До того ж система рідинного охолодження також може похвалитися вбудованим екраном. Ну і вишенька на торті — восьмидюймовий дисплей самої MSI GeForce RTX 5090 LIGHTNING Z, на який майбутні власники постійно кидатимуть оком.





Великий радіатор материнської плати прикрашає фірмовий дракон MSI на глянцевій дзеркальній поверхні. Кожен примірник корпусу має індивідуальну табличку з виробничим номером на задній панелі: нам дістався номер 2417.

Компоненти та інтерфейси EVOLVE Lightning Powered_by MSI

Основою збірки слугує MSI MEG X870E GODLIKE X EDITION, яка сама по собі коштує понад 60 000 гривень і випускається лімітованим тиражем у 1000 примірників. Вона нещодавно вже попадала в приціл нашого редакційного огляду, але зі слабкішою конфігурацією.

Три кілограми чистої ваги та E-ATX формат одразу натякають, що перед нами “вітрина технологій”. Силова підсистема налічує 27 фаз (24+2+1) з технологією Duet Rail Power System.





Два масивних радіатори з’єднані тепловими трубками та утримують температуру VRM в межах 45-50 °C навіть після годинного стрес-тесту в AIDA64. Тож доступний “запас міцності” дозволяє впевнено працювати з Ryzen 9 9950X3D, залишаючи простір для оверклокінгу.

Тип DDR5 Обсяг одного модуля 64 ГБ Форм-фактор DIMM Частота 5.6 ГГц CAS Latency (CL) CL36 Схема таймінгів 36-38-38 XMP Підтримка профілю XMP 3.0 AMD EXPO Підтримка профілю AMD EXPO Напруга живлення 1.25 В Підсвічування RGB (ASUS Aura Sync, RGB Fusion 2.0, MSI Mystic Light Sync, ASROCK-Polychrome Sync) Габарити 133.35 × 42.23 × 7.11 мм

Чотири слоти DIMM підтримують до 256 ГБ DDR5 із максимальною частотою 9000 MT/s в режимі розгону, але в нашому випадку стоїть дві планки Kingston FURY Beast RGB загальним обсягом 128 ГБ, що працюють у двоканальному режимі на частоті 5600 МГц.

Цього достатньо, щоб покрити потреби як професійних сценаріїв, так і отримати величезний запас на роки вперед для ігрових забаганок. Материнська плата пропонує функцію Memory Boost та готові пресети таймінгів у BIOS. В тестах я використовував “EXPO 2”.





Для накопичувачів передбачено п’ять слотів M.2 безпосередньо на платі (два з яких працюють через лінії процесора на швидкості PCIe Gen 5). В EVOLVE Lightning Powered_by MSI стоїть швидкісний Kingston FURY Renegade G5 3D NAND TLC обсягом 2 Тб. Він схований під фірмовий радіатор з підсвіткою.

Як ми пам’ятаємо з огляду MSI MEG X870E GODLIKE X EDITION, в комплект до неї постачалась карта розширення M.2 Xpander-Z Slider Gen 5, яка додає ще два роз’єми PCIe 5.0. Але враховуючи вертикальне розміщення MSI GeForce RTX 5090 LIGHTNING Z 32768MB, місця для неї в збірці не знайшлось.





Всі три повнорозмірні слоти PCIe також перекриті відеокартою, яка встановлена в спеціальну рамку з райзером та “застрахована” від провисання завдяки масивній ніжкці. Таким чином в нашому випадку конструкція MSI Steel Armor II з підсиленням слоту для роботи з важкими відеокартами несе рудиментарну функцію.

Задня інтерфейсна панель містить:





2 × USB4 Type-C (40 Гбіт/с) із підтримкою Thunderbolt 4

5 × USB 3.2 Gen 2 Type-C (10 Гбіт/с)

8 × USB 3.2 Gen 2 Type-A (10 Гбіт/с)

Два контролери Ethernet: Realtek RTL8126 (5 Гбіт/с) та Marvell Aquantia AQC113CS (10 Гбіт/с)

Wi-Fi 7 на базі MediaTek MT7927

Аудіосистема 7.1 на Realtek ALC4082

Кнопки USB BIOS Flashback, Clear CMOS та Smart Button

Програмне забезпечення та BIOS

UEFI BIOS під назвою CLICK BIOS X (місткістю 64 МБ) розділений на два режими. EZ Mode дозволяє швидко змінити порядок завантаження, активувати профілі AMD EXPO для автоматичного розгону DDR5 або увімкнути Precision Boost Overdrive. Advanced Mode відкриває повний контроль над напругою, частотами, таймінгами пам’яті та профілями охолодження.

Оновити прошивку можна двома способами: через утиліту M-Flash безпосередньо з інтерфейсу BIOS або за допомогою кнопки Flash BIOS на задній панелі.

MSI Center об’єднує моніторинг системних параметрів, оновлення драйверів, управління підсвіткою та регулювання продуктивності в єдиному інтерфейсі. Програма також пропонує автоматичну інсталяцію драйверів, що спрощує початкове налаштування.





Dynamic Dashboard III заслуговує окремої згадки. Дисплей над IO-панеллю відображає температури, частоти, рівень завантаження компонентів, а за бажанням може показувати власні зображення чи еквалайзер. Під час POST-процедури екран виводить діагностичну інформацію, замінюючи класичну LED-індикацію.

Збірка постачається з неактивованою тестовою версією Windows 11 Home, тому ліцензію майбутній покупець активує самостійно.





Для керування MSI GeForce RTX 5090 LIGHTNING Z окрім MSI Center, можна використовувати спеціальний Lightning Hub, що працює у браузері. Я завантажив його з магазину Microsoft Store.

До того ж доступний спеціальний мобільний додаток. Тому налаштувати свою відеокарту тепер можливо навіть зі смартфона.

Робоча продуктивність EVOLVE Lightning Powered_by MSI

AMD Ryzen 9 9950X3D в збірці EVOLVE Lightning Powered_by MSI є одночасно плюсом і мінусом. Для робочої продуктивності — це серйозний аргумент, але в геймінгу доцільніше зупинитись на Ryzen 7 9800 X3D, або Ryzen 7 9850 X3D. Саме їх ми зазвичай використовуємо для тестування комп’ютерних компонентів.

Ryzen 9 9950X3D поєднує 16 ядер Zen 5 із технологією 3D V-Cache. Разом зі 128 ГБ DDR5 ця конфігурація знадобиться для ресурсомістких робочих сценаріїв: рендерингу, компіляції, обробки відео та багатопотокових обчислень.

У CPU-Z процесор набрав 895 балів у single-thread та 17 151 бал у багатопотоці. Браузерний Octane 2.0 Plus зафіксував 140 896 та 1 343 242 бали відповідно. WebXPRT 4 показав 452 бали, а Speedometer зупинився на 42.

GeekBench 6 підтвердив високу робочу продуктивність: 3 404 бали в однопотоковому та 22 577 балів у багатопотоковому режимі. Тест пам’яті AIDA64 із профілем XMP продемонстрував швидкість читання 76 264 МБ/с, запису 77 348 МБ/с та копіювання 69 012 МБ/с при латентності близько 79 наносекунд.

Cinebench R23 видав 2 246 балів у single та 42 724 бали у multi. У практичному рендерингу в програмі D5 Render система впоралася за 103 секунди, а Blender показав результат 16 694 бали. В 3DMark Steel Nomad зафіксовано 15 131 бал, а Time Spy досяг 23 865 балів.

Система споживає близько 142 Вт у спокої та до 1150 Вт під повним навантаженням. В ігрових сценаріях процесор обмежується позначкою 120-125 Вт, за винятком ситуації з компіляцією шейдерів.

Новий “Титан” — MSI GeForce RTX 5090 LIGHTNING Z

Інтерфейс PCI-E Gen 5 x16 Техпроцес 5 нм (TSMC) Графічний процесор GB202 Пропускна здатність пам’яті 1 817 ГБ/с Об’єм VRAM 32 GB GDDR7 Шина пам’яті 512-bit Ядра CUDA 21 760 Тензорні ядра 680 RT-ядра 176 Базова частота 2017 МГц Boost-частота 2730 МГц Роз’єм живлення 2 × 16-pin (12V-2×6) Енергоспоживання (TGP) 800 Вт (OC BIOS) / 1000 Вт (Extreme BIOS) Додатково Рідинне охолодження, 360-мм радіатор, 8″ LCD-дисплей, 33-фазний VRM, подвійний BIOS, USB-C для дисплея Габарити 260 × 150 мм Вага 2955 г (карта) / 4094 г (з радіатором) Займає місця 3 slots

MSI GeForce RTX 5090 LIGHTNING Z належить до найвищої ланки лінійки LIGHTNING, яку компанія розвиває вже майже 15 років. Карта випущена лімітованим тиражем у 1300 примірників. Тестовій збірці EVOLVE Lightning Powered_by MSI дістався індивідуальний номер 0963.

Загалом MSI позиціює LIGHTNING Z на кілька щаблів вище за свій поточний флагман RTX 5090 SUPRIM Liquid SOC. Ця карта напряму конкурує з ASUS ROG Matrix RTX 5090 та GIGABYTE RTX 5090 AORUS Infinity.

Зовнішній вигляд LIGHTNING Z не схожий на жодну іншу відеокарту. Фронтальну частину займає великий 8-дюймовий LCD-дисплей (1280х800) із повноколірною матрицею, який фактично працює як додатковий монітор в операційній системі.

На нього можна вивести відео, сенсорну інформацію, власні зображення або будь-який інший контент через утиліту Lightning Hub. Якість зображення висока, роздільність достатня для комфортного читання показників, хоча на глянцевій поверхні й помітні відблиски.

Вздовж верхньої грані проходить LED-стрічка з ARGB-підсвіткою, яка плавно загинається на задню частину карти та синхронізується з екосистемою MSI Mystic Light.

Відведення тепла реалізовано через інтегровану систему рідинного охолодження “все в одному” з повнорозмірним мідним водоблоком, який контактує не лише з GPU, а й із модулями пам’яті GDDR7 та силовою підсистемою.

Тепло відводиться на 360-мм радіатор із трьома високопродуктивними вентиляторами, які живляться та керуються безпосередньо від відеокарти без додаткових кабелів. Помпа працює постійно, навіть коли вентилятори зупинені у режимі Fan Stop, оскільки при різкому стрибку навантаження до 1000 Вт затримка на запуск мотора могла б спричинити перегрів.

У стандартному режимі 800 Вт рівень шуму складає близько 30 дБА під повним навантаженням, що робить карту однією з найтихіших серед усіх RTX 5090, які бували на наших редакційних оглядах.

Силова підсистема LIGHTNING Z розрахована на екстремальні навантаження. 33-фазний VRM для GPU керується двома контролерами Monolithic Power Systems MP29816, а кожна фаза побудована на DrMOS MP87661 із рейтингом 60 А.

Окремий 7-фазний VRM живить пам’ять. Живлення подається через два 16-контактних роз’єми 12V-2×6, кожен із яких розрахований на 600 Вт. У стандартному режимі (OC BIOS) ліміт потужності складає 800 Вт, перемикач на корпусі активує Extreme BIOS із лімітом 1000 Вт.

Не варто й говорити, що саме продуктивність MSI GeForce RTX 5090 LIGHTNING Z цікавила мене найбільше в збірці, хоча й були сумніви щодо повного розкриття її можливостей процесором AMD Ryzen 9 9950X3D.

Ігрова продуктивність EVOLVE Lightning Powered_by MSI

Ігрові тести проводилися у трьох режимах:

“Режим Rage” з абсолютним Ultra пресетом, класичною растеризацією без апскейлінгу та з Path Tracing, якщо гра його підтримує;

4K з високими налаштуваннями та DLSS Quality й генерацією кадрів;

QuadHD з високими налаштуваннями та DLSS Quality й генерацією кадрів.

У S.T.A.L.K.E.R. 2 збірка видала 83 FPS у режимі чистої растеризації, 198 FPS у 4K із DLSS + FG та 293 FPS у QuadHD. Indiana Jones and the Great Circle продемонстрував 65, 467 та 511 FPS відповідно, чого більш ніж достатньо навіть для найвимогливіших налаштуваннь.

Doom: The Dark Ages відомий своєю ультимативною вимогливістю до заліза, працював на 35 FPS у чистій растеризації. Поки що ніяка відеокарта сучасності не здатна підкорити максимальний пресет Ultranightmare з трасуванням шляху без допомоги апскейлерів.

Якщо не гнатися за рекордами, то 326 FPS у 4K за допомогою нейротехнологій — гідний результат, не кажучи вже про 451 FPS у QuadHD.

Clair Obscur: Expedition 33 видала 64 FPS без апскейлінгу та 315 FPS у 4K із DLSS + FG на високих налаштуваннях.

Counter-Strike 2 на низьких налаштуваннях у FullHD досяг 796 FPS, що робить цю збірку мрією грошовитих кіберспортсменів. Я до них не належу і зазвичай не відрізняю 180 Гц від більших величин.

EVOLVE Lightning Powered_by MSI проти “Вибору редакції” — ПК 2025 року

Щоб зрозуміти, за що саме доплачує покупець збірки за 500 000 грн, ми порівняли її з потужним, але значно доступнішим сетом на базі Ryzen 7 9800X3D та MSI GeForce RTX 5090 32G SUPRIM SOC. Саме вони зайняли своє місце в “ПК 2025 року”, який став вибором редакції в попередніх річних підсумках.

Робочі бенчмарки демонструють очікувану перевагу старшого процесора в багатопотокових сценаріях. У CPU-Z multi-thread різниця майже двократна: 17 151 проти 8 227 балів, а в Cinebench R23 multi — 42 724 та 22 306 балів відповідно. Octane 2.0 Plus у багатопотоковому режимі також логічно надає перевагу 32-потоковому AMD Ryzen 9 9950X3D: 1 343 242 проти 838 632 балів.

Бенчмарк Ryzen 9 9950X3D + MSI GeForce RTX 5090 LIGHTNING Z Ryzen 7 9800X3D + MSI GeForce RTX 5090 32G SUPRIM SOC CPU-Z Single: 895 Multi: 17 151 Single: 810 Multi: 8 227 Octane 2.0 Plus Single: 140 896 Multi: 1 343 242 Single: 132 807 Multi: 838 632 WebXPRT 4 452 436 GeekBench 6 Single: 3 404 Multi: 22 577 Single: 3 256 Multi: 18 023 Cinebench R23 Single: 2 246 Multi: 42 724 Single: 2 046 Multi: 22 306 D5 Render (сек.) 103 107 Blender 16 694 15 155 3DMark Steel Nomad 15 131 14 647 3DMark Time Spy 23 865 22 318

Однопотокова продуктивність відрізняється значно менше (в межах 5–10%): 895 проти 810 балів у CPU-Z, 2 246 проти 2 046 у Cinebench R23, 3 404 проти 3 256 у GeekBench 6.

У D5 Render EVOLVE Lightning Powered_by MSI виконав завдання за 103 секунди проти 107 у порівнюваного сету. Конкретно в цьому випадку навіть багатопотоковість і швидкість MSI GeForce RTX 5090 LIGHTNING Z 32768MB не дають розраховувати на суттєвий відрив. Ще один доказ того, що “груба” продуктивність не завжди масштабується.

В блендері MSI GeForce RTX 5090 LIGHTNING Z 32768MB Blender набрала 16 694 проти 15 155 балів зі “звичайною” MSI GeForce RTX 5090 32G SUPRIM SOC. 3DMark Time Spy також на стороні “блискавки”, як і Steel Nomad.

В іграх різниця між збірками коливалася у діапазоні 5-10%. І хоча RTX 5090 LIGHTNING Z із заводським розгоном та Ryzen 9 9950X3D послідовно випереджають зв’язку 9800X3D + RTX 5090 SUPRIM SOC, я все ж таки особисто для себе краще б обрав 9800X3D.

У S.T.A.L.K.E.R. 2 при 4K із DLSS перевага склала близько 5%. Clair Obscur: Expedition 33 показав більший розрив — близько 8%. Forza Horizon 5 продемонструвала десятивідсоткову різницю. Майже так само, як і Silent Hill f зі своїми 9,5%: 162 проти 148 FPS у 3840х2160.

У режимі чистої растеризації без DLSS зазвичай помітно найбільшу різницю, а ось DLSS та генерація кадрів розмивають тонкі грані коштовних флагманів.

Температури, енергоспоживання та шум

Температура VRM материнської плати не перевищувала 45 °C навіть при одночасному завантаженні CPU та GPU. Тому, маючи 1600-ватний блок живлення, можна розраховувати на солідний запас для розгону.

Тим, хто не бажає заглиблюватись у ручне налаштування частот та напруг, стане у пригоді технологія PBO від AMD. Вона автоматично керує лімітами потужності процесорів Ryzen, динамічно підбираючи оптимальні параметри розгону.

При геймінгу система працювала стабільно та передбачувано. Процесор споживав не більше 220 Вт під повним навантаженням.

Максимальне енергоспоживання MSI GeForce RTX 5090 LIGHTNING Z:

Furmark — 866 Вт;

3D Mark Time Spy — 860 Вт;

S.T.A.L.K.E.R. 2 — 580 Вт;

The Elder Scrolls IV: Oblivion — 710 Вт;

Indiana Jones and the Great Circle — 680 Вт;

Clair Obscur: Expedition 33 — 490 Вт;

Doom: The Dark Ages — 720 Вт;

Cyberpunk 2077 — 680 Вт.

Енергометр реєстрував короткочасні піки до 1150 Вт у моменти максимального навантаження EVOLVE Lightning Powered_by MSI. Саме тому блок живлення MSI MEG 1600W PCIE5 є цілком виправданим компонентом для збірки такого рівня, залишаючи запас для розгону. У режимі простою система загалом потребувала 152 Вт.

Досвід користування

Попри ультимативність компонентів, досвід використання збірки залишив після себе подвійні враження. З одного боку, перед нами вершина технологій, яка дозволяє побачити максимум у всіх сучасних іграх та прикладному програмному забезпеченні. Водночас згадується славнозвісний принцип Паретто, який підходить і в цьому випадку.

На певному етапі затрачені кошти та ресурси вже не відіграють суттєвого впливу на кінцевий результат. Це особливо помітно у порівнянні зі звичайною топовою системою, яку ми обрали в підсумках 2025 року.

З усім тим MSI GeForce RTX 5090 LIGHTNING Z — чудове поєднання продуктивності та візуальної краси. Її вбудований дисплей справді знаходить своє місце у примхливих сценаріях ентузіастів, починаючи від візуалізації показників системи та завершуючи функцією додаткового дисплея.

Це той випадок, коли тільки всередині системного блока у нас 2 додаткових дисплеї, плюс дашборд на материнській платі.

Чи хотів би я собі саме таку конфігурацію? Напевно, що ні. По-перше, якщо не використовуєш комп’ютер для якихось серйозних задач з рендерингу чи компіляції, то якоїсь прикладної потреби в Ryzen 9 9950X3D не бачу.

Ryzen 7 9850X3D, який працює в моєму ПК, зміг би “витиснути” більше FPS з RTX 5090 Lightning Z. Хоча для робочої станції 32-потоковий процесор виглядає доцільніше.

Для чистого геймінгу збірка з 2025 року на Ryzen 7 9800X3D із RTX 5090 SUPRIM SOC забезпечує 90% продуктивності EVOLVE Lightning Powered_by MSI. Різниця в кадрах зазвичай не перевищує 10%. А ось ціна за них — майже 20% більша. Але ж чого не зробиш заради ультимативності?

9 /10 Оцінка ITC.ua Дизайн, ергономіка 9.5 Суцільна панорамна панель, знімна секційна задня стінка, ефектна підсвітка, два дисплеї та дашборд всередині корпусу. Якість збирання, матеріали 9.5 Якісний cable-managment, корпус з анодованого алюмінію, преміальні компоненти. Робоча продуктивність 9.5 Майже ультимативна робоча продуктивність завдяки Ryzen 9 9950X3D, 128 Gb DDR5. Ігрова продуктивність 9.5 Чудова ігрова продуктивність, хоча дещо обмежена особливостями компонування Ryzen 9 9950X3D. Енергоефективність, шум 9 Можливо підлаштувати систему як завгодно для балансу між продуктивністю, шумом та нагрівом. Ціна 7 Фанатам ігрової продуктивності доцільніше поміркувати над звичайними топовими рішеннями.