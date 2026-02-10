Перший погляд на Xiaomi YU7: електромобіль із маркетплейсу

Коли тобі видають китайський електромобіль, який коштує під два мільйони гривень і ще й продається на тому ж сайті, де ти вчора брала павербанк та капсули для кавомашини, мимоволі виникає запитання: це вже майбутнє чи ми остаточно втрачаємо розум?





Продаж електромобілів через інтернет – це не зовсім новина. Першим таким експериментом став Citroën Ami, який можна було просто замовити онлайн з доставлянням додому. Проте ця ідея так і не набула масової популярності, адже споживачам формат виявився не до кінця зрозумілим. Саме тому рішення “Алло” запустити онлайн-продажі автомобілів виглядає доволі несподіваним і водночас сміливим, адже йдеться вже не про авто за 5 тисяч євро, а про моделі вартістю близько 35 тисяч. До того ж це автомобілі, які поки що практично не знайомі українському ринку, не кажучи вже про готовність сервісної інфраструктури до їх обслуговування.

Більш того в “Алло” стверджують, що офіційно завозять в Україну електромобілі Xiaomi з усіма дозволами від бренду, бо маркетплейс вже давно виступає офіційним партнером Xiaomi з цілою екосистемою гаджетів. Схоже ці девайси трохи підросли та збільшились в ціні. До всього на сайті з’явилась окрема категорія “Електромобілі” в розділі, ніби це просто трохи видозмінені смартфони. І так, там в переліку є не тільки китайці, що викликає купу питань, на які поки що ніхто не готовий відповідати. Тож логіка “береш пилосос й додаєш до кошика автівку” виглядає вже не такою абсурдною.

Спочатку з’явились седани Xiaomi SU7, а потім в меню додали й кросовер YU7. Причому одразу у трьох версіях: Standard, Pro та Max. Ціни виглядають якось не тверезо, хоча після інфляції у нас це вже поняття розмите:





SU7 Base – від 1 379 875 грн

SU7 PRO – від 1 574 676 грн

SU7 Max – від 2 353 999 грн

SU7 Ultra – від 3 280 575 грн

YU7 Pro – від 1 844 999 грн

YU7 Max – від 2 566 999 грн.

На всі авто дають гарантію 2 роки або 50 тис. км, як на звичайний смартфон, тільки замінити “екран” тут буде дещо дорожче, а по часу значно довше. Представники стверджують, що навіть мають домовленості з сервісами, які будуть обслуговувати ці автівки під час гарантійного терміну. Поки що такий процес в нашій країні не відпрацьований тож питання залишається відкритим і тільки першопрохідці зможуть розказати нам, як воно насправді працює.

Знайомі незнайомці

Щоб там не розповідали скептики, як я, все ж таки в автомобільній індустрії вже давненько чути про Xiaomi та їх технології. Компанія зараз виглядає як “той самий бренд зі смартфонами”, який раптом увімкнув режим боса і за пару років вистрілив у топ гравців електромобільного ринку. Їхній автопроєкт з нуля до сотень тисяч проданих машин пройшов шлях, на який іншим автовиробникам колись потрібні були десятиріччя.

Першим серійним авто став електричний Xiaomi SU7 – повнорозмірний чотиридверний “фастбек”. Його вперше показали 28 грудня 2023 року, а повноцінний запуск із прийомом замовлень відбувся 28 березня 2024‑го в Пекіні. Така ставка саме на трендовий тип седана пояснювалась дуже просто, бо в Китаї вважається, що кросовери – це виключно сімейні автівки, а бренд спочатку робив ставку на молодіжну аудиторію.

Дизайн і техніка були спрямовані на відверту конкуренцію з Tesla, але з власними фішками: дуже низький коефіцієнт аеродинамічного опору (до 0,195), заявлений хід понад 800 км і 800‑вольтова платформа зі швидкою зарядкою. SU7 став першою реальною демонстрацією того, що Xiaomi не просто “грає в EV”, а заходить у сегмент із продуктом, який може напряму конкурувати з преміальними електроседанами.

Другою моделлю став кросовер Xiaomi YU7, який дебютував 22 травня 2025 року. Це електричний SUV, побудований на тій самій філософії: великий запас ходу, потужні мотори, 800 В архітектура, люксовий інтер’єр із гігантським дисплеєм. Разом SU7 і YU7 сформували базове портфоліо, на якому Xiaomi почала вже серйозно нарощувати продажі.

В Україні пропонують всі версії електромобілів від бренду, навіть топову Ultra. І знайомитись з ними можна через сайт та записатись на тест-драйв на декількох локаціях Києва, а також в Дніпрі. А поки що нам запропонували проїхатись лише на кросовері бренду.

Смартфон виріс до кросовера

Що ж собою представляє Xiaomi YU7? Якщо подумати, то за габаритами він зовсім не “мілашка для міста”, а повноцінний сімейний корабель: майже 5 метрів у довжину, 1 996 мм – завширшки, 1 608 мм – заввишки, з колісною базою 3 метри. Ці цифри ставлять його десь між відомими європейськими SUV, як Tesla Model Y, Hyundai Ioniq 5, Kia EV6 або Volkswagen ID.4.

У Китаї SU7 Standard має батарею 73,6 кВт*год та 299 к.с., з запасом ходу до 700 км. Версія Pro вже пропонує батарею 94,3 кВт*год теж на 299 к.с., але вона буде здатна проїхати вже до 800 км, а Max пропонує 690 к.с. і батарею на 101 кВт*год, що також може просуватись до 800 км. Правда всі показники за досить “мʼякими” стандартами. Тож для Європи аналітики одразу обрізали ці цифри та очікуваний WLTP буде десь на 25% нижчим: приблизно 525 км для базової версії та до 600 км для Pro/Max.

Xiaomi YU7 ділить із седаном SU7 платформу, електроніку та підхід: велика батарея, потужні електромотори, наголос на дальності ходу і швидкій зарядці з 800‑вольтовою архітектурою, яка дозволяє зарядити авто з 10 до 80% за менш ніж 20 хвилин. Але YU7 має вищий кузов, більший опір повітря й масу, тож він логічно трохи більше споживатиме енергії і буде дорожчий, але практичніший.

Коротке знайомство та розкритий потенціал

Перший виїзд на Xiaomi YU7 змушує відкласти весь скепсис кудись у бардачок. Коли тобі, доручають тест-драйв малознайомого китайського кросовера Xiaomi YU7 на зимових дорогах Києва, ти спочатку думаєш: “Ну ок, дві години по снігу й льоду і подивимося, чи витримає цей смартфон на колесах наші реалії, чи буде скрипіти та розвалиться, як дешевий дрон”.





І знаєте, він взяв і витримав, ще й із легкістю. Мороз міцнішає, сніг валить, асфальту не видно за льодовими корками, а YU7 у топовій Max-версії з двомоторною системою на 690 к.с. (860 Нм) просто м’яко ковзає по слизькому, не скидаючи драйву. Може він і не керується, як Porsche, і навіть далекий від Ionic 5 за відчуттями самої автівки, але китаєць виявився більш чітким та контрольованим ніж Tesla Model Y. Хоча американка зі своїм AWD з двома моторами чіпляє асфальт зубами значно краще в складних умовах, хоч і їде не так м’яко.

Пневмопідвіска YU7 ковтає все і здається ти просто пливеш, а не їдеш. Змінив налаштування, підняв кузов повище та поребрики вже не так лякають, бо габарити відчути вдається не одразу. На поворотах, де звичайний кросовер почав би “хитатись”, активна підвіска впевнено тримає кузов ніби магнітна левітація. Це дійсно перевершує всіх конкурентів сегменту і точно демонструє люксову стабільність, якою не володіє VW ID.4 або та ж Tesla.

Керування радує не менше: м’яке й агресивне одночасно, але педаль газу настільки чутлива, що в місті рушаєш плавно, а як сильніше натиснеш, сотні конячок прокидаються миттєво, плюс рекуперація в трьох режимах, включно з one-pedal driving, де авто стопориться без гальм. Це завжди зручно для пробок, але в слизьку погоду вимагає звички. В порівнянні з Tesla, де рекуперація ідеально калібрована і не скидає тебе вперед, тут все ж таки не вистачає лагідності в налаштуваннях, однак можна ту рекуперацію взагалі вимкнути.

Взимку при -15 C і середній швидкості 60 км/год бортовий комп’ютер показує витрату енергії в районі 23 кВт*год на 100 км, що цілком адекватно для такого звіра, але гірше за Ioniq 5 (20 кВт*год у місті), і трохи більше, ніж у Model Y (22-23 кВт*год). Погодьтесь, фізика ніколи не пробачає 2,2 тонни ваги.





А тиша в салоні царює наче в старому Maybach: подвійні склопакети глушать гул шин і вітру, кондиціонер шепоче, а не гуде, що сьогодні є показником якості та уваги до комфорту. Але головне він відпрацьовує відмінно, тримаючи задану температуру на правильному рівні та підтримує тепло та комфорт, не зжираючи весь запас ходу. Чи є в ньому система теплового насоса для мене залишилось невідомим, але за відчуттями вона там таки реалізована.

В комплектації Xiaomi YU7 багато асистентів, відмінні камери, матричне світло, як звичайно заведено у китайців. Тільки в випадку Xiaomi є одне велике але… Щоб воно все запрацювало та машина почала їхати, так як обіцяє виробник, вам буде потрібно здати їй екзамен на керування та паркування. Так, дійсно. Вона не допустить вас до плюшок в у вигляді адаптивного круїза або автоматичного паркінга без перевірки. Отакі реалії…





Доступний люкс

Всередині Xiaomi YU7 поводиться як типовий гаджетомобіль: якісні та приємні на дотик матеріали, величезний 1,1‑метровий дисплей HyperVision з трьох Mini‑LED екранів, плюс крісла, спинки яких можна відкинути аж до 135 градусів. Це вже не салон, а бізнес‑лаундж, тільки без безплатного Prosecco (поки що). Тут використовують багато переробленого матеріалу, шкіру Наппа та алькантару. Око відпочиває на м’яких формах, обережних кольорах та мінімалізмі. Тільки якщо вдивитись тут схованок значно більше ніж на перший погляд, тож всі дрібниці з легкістю сховаються і не будуть влаштовувати візуальний шум.

Крісла мають широкий діапазон налаштувань та оснащені підігрівами, вентиляцією, масажем, гарною боковою підтримкою і навіть з функцією гравітації: коли крісло розкладається в найкомфортніший ліжак з підримкою для ніг, масажем і ти з насолодою дивишся крізь велику панораму на зоряне небо. Я б там годинами сиділа й не хотіла б вилазити. Плюс непогана акустика та відповідно створена атмосфера з підсвіткою. В такі моменти “скепсис тихо виходить з авто” і ти розумієш до якого рівня сьогодні дійшли автівки, які з легкістю перетворюються на люксову кімнату сенсорної депривації, де легко зануритись в астрал, медитацію, релакс і всі ці модні слова… тож всі стереотипи легко стираються.

Загальний вау-ефект створює мультимедіа на гігантському HyperVision-дисплеї, що здається краща за Tesla чи BMW 7-ї за графікою, з бездротовим CarPlay, зарядкою та lossless-музикою. Однак, схоже на цьому вся логіка закінчується, бо в кулуарах програмного забезпечення, що поки має китайсько-англійську мову, можна блукати годинами так і не знайшовши необхідну функцію. Наприклад, відрегулювати дзеркала або кермо можна лише через монітор, як і відчинити бардачок.





Проєкційний дисплей Xiaomi YU7 налаштовується теж через меню і це досить логічно, бо вивести всю необхідну інформацію з бортового комп’ютера на передні екрани можна з легкістю і більше не відволікатись на монітор під час їзди. Правда клімат весь теж в мультимедіа, але з окремими клавішами швидкого регулювання температури. Такий сучасний тренд з гіганськими екранами, явно пішов від Tesla і орієнтований скоріше на сучасну молодь.

Спілкуватись Xiaomi з вами буде теж китайською. Однак представники “Алло” кажуть, що це виключно тимчасова фішка і всю мультимедіа скоро переведуть на англійську мову. До того часу в меню краще зайвий раз не лізти.

Звикати доведеться і до відмикання автівки, яке тут не дистанційне, а відбувається за допомогою NFC-картки. З середини відкрити двері можна лише кнопкою. Добре, що хоч додаткову червону клавішу аварійного відкриття машини передбачили. Тож, якщо вона розрядиться, або щось трапиться, ви не станете в’язнями супертехнологій. Ручки зовні хоч і сховані в рівень з кузовом, але провалюються в середину, а не висуваються, як в Tesla. Тож змерзнути може, але відкрити буде точно легше.





Великий павербанк

Електромобіль Xiaomi YU7 може живити будинок, якщо запастись додатковим кабелем. Функція, яка сьогодні рятує багатьох власників електромобілів з такими можливостями. А батарея на 101 кВт*год здатна підтримувати енергонезалежність досить довгий час залежно від використання кількості приладів.

Якщо прикинути, що YU7 через V2L може віддавати до 6,6 кВт потужності, цього вистачить для більшості побутових навантажень (освітлення, холодильник, інтернет, пральна машина, варильна поверхня, бойлер). Але якщо в домі електрокотел на 10-12 кВт, усе доведеться або обмежувати, або вмикати по черзі. Тож залежно від опалення, будинок на 120 кв.м машина може живити або два дні, або тиждень.

Не забудьте також, що зарядний пристрій також китайського стандарту GB/T без шансів переходу на європейський роз’єм. Як мінімум це ви можете зробити самі, або закупити перехідники.

Місткість та простір

Салон Xiaomi YU7 з легкістю розмістить сім’ю з п’яти осіб без ефекту стискання. Більш того позаду навіть кращий огляд, більше місця, наявні підігріви трьох місць та окремий мініпланшет для керування кліматом, музикою і навіть атмосферою в салоні. Підлокітник же не просто опускається в зручну підставку, а має плавний притягувач і окрему нішу для маленького планшета. Є тут стильні крючки для одягу та повітряні виходи в середніх стійках.





Простору тут точно більше ніж у будь-яких конкурентів, як мінімум в ціновому діапазоні. З місцем явно краще, ніж у компактнішому EV6, а багажник Xiaomi YU7 швидко та легко ковтає валізки й самокат у свої 678 л, що більше за ID.4 на 100 л. І хоча тут є електронне керування багажником, функції відкриття без рук не передбачено. Зате можна кнопкою нахилити спинки дивану на необхідний рівень для зручного завантаження.

Є і багажник на 140 літрів попереду, в який легко входять кабелі та дрібниці. Відкрити ж капот можна лише з кнопки на кузові під дзеркалом водія. В багажнику ж ніяких запасок не передбачено, тож берегти ці 19-дюймові колеса доведеться ретельно. Під підлогою поміститься може лише ремкомплект в ніші та аптечка.

Висновки та позиціювання

В Україні досить великий вибір електромобілів, особливо з Китаю. І не дивно, що зʼявляються нові пропозиції. Xiaomi з цінником 1,7-2,5 млн грн за YU7 знаходиться поруч із добре укомплектованими моделями європейських брендів, але з меншими запасом ходу та простором. І тут починається цікаве: Xiaomi дає більше технологій, більшу батарею, рекордні показники динаміки та “вау‑ефект” від салону, тоді як європейці все ще продають імідж, перевірену репутацію та дилерську мережу.





На користь Xiaomi скажу, що кожен може замовити персоналізований електромобіль. В конфігураторі підібрати колір кузова під відтінок улюбленого лаку для нігтів, а оздоблення салону таке, яке буде краще пасувати вашому відтінку шкіри. Такий діапазон персоналізації сьогодні пропонують лише преміальні бренди з цінником в рази вищим. А тут є всі шанси придбати автівку, яка поки що на старті створення репутації, але через деякий час може швидко піднятись до відповідного рівня та подорожчати в три рази.

Як автомобільна журналістка, я вже бачила десятки електромобілів, які обіцяли “революцію” і тихо зникали з новин через рік-два, вважаю, що Xiaomi YU7, на відміну від багатьох, виглядає як серйозний гравець: з продуманою технікою, великими інвестиціями й дуже амбітним дизайном і технологіями. І частково це буде залежати від того, як “Алло” зможе викликати довіру у споживачів та знайти свого покупця, готового піти на ризик.

Досить важко зробити однозначні висновки з тест-драйву автівки, де можна проїхати всього лише декілька кілометрів і то не виїжджаючи на загальні дороги. Це більше схоже на мацання гаджету в магазині, де можна лише камеру перевірити, відгук екрана, а на інше закрити очі і повірити виробнику та заявленим характеристикам.

Особисто моє враження від керування залишилось дивне та дезорієнтаційне. Внутрішньо ти готуєшся до компромісів, всередині – шукаєш, до чого причепитися, а на ходу раптом ловиш себе на думці, що сперечаєшся вже не з машиною, а зі своїми стереотипами. Так, є питання до довгострокової надійності на наших дорогах і до вартості потенційного ремонту після закінчення гарантії. Але сухі факти про рекорди та відгуки з ринків, де люди катаються на YU7 щодня, кажуть, що це вже не “експериментальний” продукт, а повноцінний гравець.





І якщо чесно, найбільш сюрреалістичний момент не тоді, коли ти натискаєш акселератор і відчуваєш, як 2‑тонний кросовер тихо вистрілює вперед. Цим вже нікого не здивуєш. Найдивніше – коли ти закриваєш ноутбук після написання цього огляду, відкриваєш сайт “Алло” просто перевірити комплектацію і ловиш себе на тому, що не так вже він і багато коштує за такий комплект. Скепсис, кажете? Він ще є, але сидить десь на другому ряді поряд з “вірою в краще”, пристебнутий і дивиться в панорамний дах, а позаду лежать запаковані в багажник дитячий візок, електросамокат і три сумки “на всяк випадок”.

ПЛЮСИ: технологічність, інноваційність, комфорт, динаміка, запас ходу.

МІНУСИ: питання надійності та сервісного обслуговування, ремонтопригодність батареї та складових, термін служби, китайське меню та розʼєм.

Технічні характеристики Xiaomi YU7 Max