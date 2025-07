Що відомо про «розумні» авіабомби AASM Hammer, які Франція передає Україні

Як повідомляє Le Parisien, у 2025 році Франція значно збільшить виробництво «розумних» керованих бомб AASM Hammer. Розповідаємо що відомо про цю високоточну зброю, яку активно використовують повітряні сили України.

AASM Hammer — це комплект додаткового обладнання, який розроблений французькою компанією Safran Electronics & Defense і перетворює звичайні авіаційні бомби на високоточні керовані боєприпаси зі збільшеною до 70 км дальністю. Сам виробник називає його «всепогодною інтелектуальною зброєю класу «повітря-поверхня».

Французький «молот» сумісний з різними стандартними корпусами бомб (125, 250, 500 та 1000 кг). За принципом дії він подібний до американських боєприпасів JDAM, але на відміну від них має більшу автономність та меншу чутливість до засобів радіоелектронної боротьби.

Модернізація бомб здійснюється шляхом приєднання до їхнього корпусу (на схемі вище) головки наведення (Combined Mode Guidance Kit) та комплекту збільшення дальності (Augmented Range Extension Kit). За інформацією виробника, останній може бути пасивним і активним. В останньому випадку на задній частині встановлюється реактивний двигун.

Нагадаємо, що раніше ми писали про комплект лазерного наведення APKWS, який подібним чином робить високоточними звичайні некеровані ракети калібру 70 мм.

Абревіатура AASM у назві розшифровується, як Armement Air Sol Modulaire, чи в перекладі «Модульне озброєння класу „повітря-земля“. Слово модульне означає, що залежно від цілі та оперативного завдання кілька типів бомб можна оснастити різними блоками наведення.

До їхнього числа входять стандартні блоки наведення для широкого спектра цілей з інерціальним (INS) чи супутниковим (GPS) наведенням, інфрачервоні головки наведення (IR) для захищених цілей в умовах придушення сигналу та лазерні головки (Laser) поти рухомих цілей.

Все це дозволяє використовувати Hammer навіть в умовах активної протидії РЕБ, коли інші керовані боєприпаси втрачають свою ефективність. Ще одною особливістю французьких бомб, яка відрізняє їх від американських JDAM і російських КАБ (корегованих авіаційних бомб), є наявність власного двигуна.

Додаткове джерело тяги дозволяє „молотам“ летіти на заявлену дальність 60-70 км, навіть якщо їх запустили з малої висоти. Таким чином пілоти не змушені наближатися до лінії фронту на великій висоті, де більше шансів потрапити під вогонь ворожої ППО.

На Паризькому авіасалоні у Ле Бурже, який проходив у червні 2025 року, Safran представила поліпшені моделі своїх бомб AASM Hammer зі збільшеною дальністю. Нові комплекти отримали індекс XLR і згідно з офіційною інформацією забезпечують дальність польоту до 150-200 км.

Наразі точно невідомо яким чином французькі інженери отримали цей показник, але ймовірно, що XLR отримали інший двигун. На це можуть натякати повітрозабірники, які з’явилися у задній частині модернізованих боєприпасів і не потрібні для твердопаливного двигуна старих AASM.

У січні 2024 року міністр збройних сил Франції Себастьян Лекорню заявив, що адаптація керованих авіабомб AASM до українських літаків Су-24 та МіГ-29 дозволить завдавати точних дистанційних ударів по тилах російської армії — про це зокрема повідомив портал Opex360.

Ukrainian MiG-29 Fulcrum fighter jets firing French-made AASM “Hammer” guided bombs.

The AASM is a precision-guided bomb kit that can be integrated with various bomb sizes, including 250 kg, 500 kg, and 1000 kg variants. pic.twitter.com/pG9kJTR91y

— Clash Report (@clashreport) June 27, 2024