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Military Tech Статті 24.07.2025 comment views icon

Що відомо про «розумні» авіабомби AASM Hammer, які Франція передає Україні

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Микола Ладуба

Автор статей

Що відомо про «розумні» авіабомби AASM Hammer, які Франція передає Україні

Як повідомляє Le Parisien, у 2025 році Франція значно збільшить виробництво «розумних» керованих бомб AASM Hammer. Розповідаємо що відомо про цю високоточну зброю, яку активно використовують повітряні сили України.

Що таке AASM Hammer

AASM Hammer — це комплект додаткового обладнання, який розроблений французькою компанією Safran Electronics & Defense і перетворює звичайні авіаційні бомби на високоточні керовані боєприпаси зі збільшеною до 70 км дальністю. Сам виробник називає його «всепогодною інтелектуальною зброєю класу «повітря-поверхня».

AASM Hammer

Французький «молот» сумісний з різними стандартними корпусами бомб (125, 250, 500 та 1000 кг). За принципом дії він подібний до американських боєприпасів JDAM, але на відміну від них має більшу автономність та меншу чутливість до засобів радіоелектронної боротьби.

Конструктивна схема керованих авіабомб сімейства AASM Hammer / Фото: Safran

Модернізація бомб здійснюється шляхом приєднання до їхнього корпусу (на схемі вище) головки наведення (Combined Mode Guidance Kit) та комплекту збільшення дальності (Augmented Range Extension Kit). За інформацією виробника, останній може бути пасивним і активним. В останньому випадку на задній частині встановлюється реактивний двигун.

Нагадаємо, що раніше ми писали про комплект лазерного наведення APKWS, який подібним чином робить високоточними звичайні некеровані ракети калібру 70 мм.

Особливості французького «молота»

Абревіатура AASM у назві розшифровується, як Armement Air Sol Modulaire, чи в перекладі «Модульне озброєння класу „повітря-земля“. Слово модульне означає, що залежно від цілі та оперативного завдання кілька типів бомб можна оснастити різними блоками наведення.

Керована бомба AASM Hammer і різні головки наведення до неї / Фото: Safran

До їхнього числа входять стандартні блоки наведення для широкого спектра цілей з інерціальним (INS) чи супутниковим (GPS) наведенням, інфрачервоні головки наведення (IR) для захищених цілей в умовах придушення сигналу та лазерні головки (Laser) поти рухомих цілей.

Бомби AASM Hammer 250 перед завантаженням в літаки Dassault Rafale

Все це дозволяє використовувати Hammer навіть в умовах активної протидії РЕБ, коли інші керовані боєприпаси втрачають свою ефективність. Ще одною особливістю французьких бомб, яка відрізняє їх від американських JDAM і російських КАБ (корегованих авіаційних бомб), є наявність власного двигуна.

Сімейство керованих авіаційних бомб AASM Hammer

Додаткове джерело тяги дозволяє „молотам“ летіти на заявлену дальність 60-70 км, навіть якщо їх запустили з малої висоти. Таким чином пілоти не змушені наближатися до лінії фронту на великій висоті, де більше шансів потрапити під вогонь ворожої ППО.

Які нові можливості додає модифікація AASM Hammer XLR

На Паризькому авіасалоні у Ле Бурже, який проходив у червні 2025 року, Safran представила поліпшені моделі своїх бомб AASM Hammer зі збільшеною дальністю. Нові комплекти отримали індекс XLR і згідно з офіційною інформацією забезпечують дальність польоту до 150-200 км.

AASM Hammer XLR 250 кг

Наразі точно невідомо яким чином французькі інженери отримали цей показник, але ймовірно, що XLR отримали інший двигун. На це можуть натякати повітрозабірники, які з’явилися у задній частині модернізованих боєприпасів і не потрібні для твердопаливного двигуна старих AASM.

Застосування AASM Hammer в Україні

У січні 2024 року міністр збройних сил Франції Себастьян Лекорню заявив, що адаптація керованих авіабомб AASM до українських літаків Су-24 та МіГ-29 дозволить завдавати точних дистанційних ударів по тилах російської армії — про це зокрема повідомив портал Opex360.

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Вже за два місяці по тому (3 березня 2024 року) повітряні сили ЗСУ використали AASM-250, щоб знищити російських окупантів на Авдіївському коксохімічному заводі. А в червні того ж року на плівку потрапив удар українських МіГ-29 бомбами AASM по скупченню російських військових на Білгородському напрямку.

AASM Hammer під крилом українського Су-25

Завдяки різкому маневру з набором висоти та твердопаливному ракетному прискорювачу бомби його вдалося здійснити без потрапляння у зону ураження ППО. На відео видно, що після скидання AASM Hammer пілот розвертається та знижується до мінімальної висоти. Водночас боєприпас вмикає власний двигун, набирає висоту та з неї по навісній траєкторії летить у ціль.

Технічні характеристики AASM Hammer

Країна виробник Франція
Рік прийняття
на озброєння		 2007
Дальність дії 70+ км
Ймовірне кругове
відхилення		 ~ 10 м
Наведення
інерційне/GPS
інерційне/GPS/теплове
інерційне/GPS/лазерне
Вага бойової
частини		 125 кг
250 кг
500 кг
1000 кг
Платформи Mirage 2000D
Mirage F1
Tejas
F-16
Dassault Rafale
Міг-29
Су-24М
Су-25
Су-27

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