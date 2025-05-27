ТОП 10 компактних кросоверів: найкращі та найнадійніші моделі

Всім хочеться вибрати автомобіль, який з часом не буде доставляти турбот та працюватиме як найдовше. Підкажемо вам десять найкращих та найнадійніших компактних кросоверів. Серед цих моделей ви точно знайдете свого улюбленця.

Цей рейтинг складався не нами, а компанією J.D.Power, яка спеціалізується на дослідженні задоволеності споживачів, оцінки якості продукту, збирає аналітичні дані та є таким собі агрегатором зі збору маркетингових даних та їх обробці. Тут ми надамо адаптований рейтинг під наш український ринок з автівками, які ви зможете знайти, як в салонах, так і на ринках вживаних авто.

Аналізували автівки за задоволеністю власників, які вже користувались цими автівками від трьох місяців до трьох років. Аналітики збирали відгуки та оцінювали за такими якостями, як: загальна якість, надійність, задоволення від водіння, вартістю та практичністю в експлуатації за три роки.

10 – Honda HR-V

Загальна якість: 78

Надійність: 76

Враження від водіння: 78

Амортизація: 84

Цей кросовер з’явився на ринку у 2013 році та вже перейшов в наступне покоління, яке тепер пропонує лише гібридну силову установку. Його особливостями є неймовірна місткість салону, компактні розміри, маневровість, чітке рульове керування, невелика витрата пального.

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Двигун: 1.5 i-MMD Hybrid

Потужність: 106 + 131(EV) к.с.

Коробка: e-CVT

Ціна: від 1 425 700 грн

9 – Hyundai Venue

Загальна якість: 78

Надійність: 77

Враження від водіння: 83

Амортизація: 87

Корейський компакт Hyundai Venue свого часу здивував навіть журналістів. Випустити харизматичну зовнішність в парі зі звичайним досить застарілим атмосферним двигуном — здавалось не дуже практичним рішенням, але виявилось досить вдалим в плані надійності. Такі автівки й складають базу для створення репутації бренду. Venue пропонує цікавий дизайн, стилістику та практичність в користуванні. Дуже цікавий варіант для жителів міста і для тих, хто не любить поспішати.

Двигун: 1.6 MPI

Потужність: 123 к.с.

Коробка: 6AT

Ціна: від 871 200 грн

8 – Jeep Renegade

Загальна якість: 78

Надійність: 85

Враження від водіння: 75

Амортизація: 87

Не дуже популярний у нас кросовер і досить специфічний в поведінці. Один з перших компактів від американського бренду позашляховиків, але побудований на базі Fiat 500L. Однак Jeep Renegade зумів завоювати серця та навіть потрапив до рейтингу надійних автівок.

Зовнішність та дизайн салону тут на любителя, але поведінка та впевненість дозволяє зарахувати його все ж таки до лав компактних позашляховиків. І добре, що стільки власників відгукуються про Jeep Renegade, як про якісний інструмент. На жаль модель було знято з виробництва після 2023 року тож на ринку можна зустріти лише вживані авто.

Двигун: 1.4i MultiAir

Потужність: 140 к.с.

Коробка: 6-DDCT

Ціна: від 465 700 грн на вторинному ринку

7 – Ford Ecosport

Загальна якість: 80

Надійність: 83

Враження від водіння: 75

Амортизація: 81

Вперше цей найменший представник кросоверної лінійки бренду з’явився у 2013 році та встиг завоювати собі репутацію. І навіть попри те, що у нас Ford Ecosport не зайшов споживачам, все ж таки варто на нього звернути увагу на вторинному ринку. Відрізняє його високий кліренс, місткий багажник та практичний салон.

Двигун: 1.0 Ecoboost

Потужність: 125 к.с.

Коробка: 6AT

Ціна: від 415 800 грн (на вторинному ринку)

6 – Subaru XV/Crosstrack

Загальна якість: 81

Надійність: 77

Враження від водіння: 82

Амортизація: 85

В жодному разі не будеш сумніватись в здатності Subaru робити гідні позашляховики, які з легкістю долають бездоріжжя. Тож Subaru XV/Crosstrack не є виключенням і досі радує кожного своїми здібностями. Звичайно і надійність агрегатів не ставиться під сумнів.

Опозитний двигун, варіатор — все, як звичайно. Тільки тут додано ще практичність компактних розмірів. Правда в порівнянні з конкурентами не такий вже Crosstrack і малий. Головне, що досі тримається на ринку і знаходить своїх прихильників.

Двигун: 2.0

Потужність: 156 к.с.

Коробка: CVT

Ціна: від 1 340 100 грн

5 – Mini Countryman

Загальна якість: 82

Надійність: 77

Враження від водіння: 89

Амортизація: 85

Здається, що Mini не змінюється вже десятки років, але дизайнерам якось вдається вносити навіть значні коригування, зберігаючи концептуальну цілісність. І навіть сьогодні, в третьому поколінні, цей малюк, що значно набрав у вазі й в розмірах, залишається впізнаваним та несе в собі незмінну харизму. Відмінна керованість, драйв та впевненість — невіддільні характеристики Mini Countryman.

Двигун: 1.5i MHEV

Потужність: 170 к.с.

Коробка: 7 Steptronic

Ціна: від 1 735 576 грн

4 – Mazda CX-30

Загальна якість: 82

Надійність: 82

Враження від водіння: 87

Амортизація: 75

Кросовери Mazda улюбленці майже всіх ринків. Перевершити дизайн KODO мало хто може навіть сьогодні. А ось особливою надійністю Mazda не хизувалась. Однак задоволення власників здебільшого тримається на високому рівні. Якість виконання, стилістика CX-30 підкорює навіть сьогодні, а на додаток — приємність від керування та володіння японським витвором мистецтва.

Двигун: 2.0 Skyactiv-G

Потужність: 150 к.с.

Коробка: 6AT

Ціна: від 1 205 900 грн

3 – Nissan Qashqai

Загальна якість: 84

Надійність: 85

Враження від водіння: 87

Амортизація: 79

Цей компактний кросовер вважається і досі взірцем для багатьох інших. Якщо враховувати, що саме Nissan Qashqai задав моду на цей сегмент, то цілком зрозуміло, що більшість компактів порівнюють саме з ним. Тим складніше Qashqai утримувати увагу та продовжувати задавати високу планку. Однак він справляється з задачею.

Останнє оновлення було приємним та додало до найсучаснішої гібридної системи ще більше яскравості та індивідуальності. І ось в надійності його у мене сумнівів не виникає.

Двигун: 1.5 e-Power

Потужність: 190 к.с.

Коробка: редуктор

Ціна: від 1 079 530 грн

2 – Mitsubishi ASX

Загальна якість: 85

Надійність: 85

Враження від водіння: 87

Амортизація: 83

Щоб там не розповідали про застарілість представників бренду Mitsubishi, однак вони утримують надійність, міцність на високому рівні й досі. Задоволення від керування, енергомісткість підвіски, прохідність перекривають всі недоліки у вигляді досить високої витрати пального, скрипучого пластика та інших дрібних моментів. За впевненість в собі та здатності справлятись з будь-якими задачами в дорозі про Mitsubishi ASX ходять легенди. Тож це дійсно гідний представник рейтингу.

Двигун: 2.0

Потужність: 150 к.с.

Коробка: CVT

Ціна: від 1 155 000 грн

1 – Toyota CH-R

Загальна якість: 85

Надійність: 85

Враження від водіння: 87

Амортизація: 83

Не думаю, що хтось сумнівався, що саме Toyota отримає перевагу у рейтингах надійності. Тут не вистачає лише Lexus, але він, повірте, стоїть поряд. Найнадійнішим, якісним та приємним серед компактних кросоверів споживачі вважають саме Toyota CH-R. Він навіть тільки з’явившись на ринку вже святкував перемогу.

До надійності додали саме те, чого не вистачало більшості представників бренду на той час — яскравість, індивідуальність та сучасний стильний дизайн. І досі вже в другому поколінні CH-R є взірцем роботи дизайнерів та інженерів.

Двигун: 1.8 HEV

Потужність: 140 к.с.

Коробка: e-CVT

Ціна: від 1 502 880 грн