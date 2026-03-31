Anker випускає новий Prime Power bank з підтримкою більшої кількості протоколів

Цей матеріал – не редакційний Це – особиста думка його автора. Редакція може не розділяти цю думку.

Компанія Anker представила в Китаї нову версію портативного акумулятора — Prime Power Bank (26K, 300W) China Mainland Gold Label Customized Edition, також відому як Full Protocol Edition. Цю модель анонсували ще у березні 2026 року разом із зарядною станцією Prime 250W Smart Desktop Charger Pro+.

Головна відмінність новинки від версії 2025 року полягає у розширеній підтримці стандартів швидкої зарядки. Тепер пристрій сумісний із Huawei SuperCharge до 66 Вт та Xiaomi Surge Fast Charge до 120 Вт. Завдяки цьому смартфони можуть заряджатися значно швидше, наприклад, окремі моделі Huawei досягають близько 68% за 30 хвилин, а деякі пристрої Xiaomi — приблизно 69% за той самий час. Окрім цього, павербанк підтримує PD 3.1 до 140 Вт та PPS до 100 Вт, що забезпечує сумісність із широким спектром техніки.

Як і попередня версія, пристрій оснащений двома портами USB-C, кожен із яких здатний видавати до 140 Вт, а також одним портом USB-A. Загальна максимальна вихідна потужність становить 300 Вт, а батарея ємністю 26 250 мАг підтримує швидке заряджання до 250 Вт. На вбудованому дисплеї відображається рівень заряду та основні параметри роботи. Крім того, керування доступне через застосунок Anker, де також передбачено оновлення прошивки по повітрю (OTA).

Розміри пристрою становлять 159,9 × 38,0 × 62,7 мм, вага — близько 600 г, що робить його доволі компактним для такої потужності.

В Україні модель доступна за ціною 9699 грн.

Джерело: notebookcheck