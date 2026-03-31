Powerbank за копійки, або енергонезалежність у ланч-боксі

Єгор ДіДжун

Читацькі дописи
Привіт! Можеш зібрати Powerbank, щоб можна було під’єднати ноутбук, зарядити телефон і планшет, а ще щоб він живив роутер і “однушку»? Бажано, щоб усе це працювало одночасно. Бюджет — чим дешевше, тим краще. Потрібно на вчора, бо вже почали відключати світло.


Приблизно з таким запитом до мене звернувся друг.

Взагалі, ця зима підсвітила проблеми енергетичної сфери та необхідність будувати власну енергонезалежність. За наявності вільних $1–3 тисяч можна взагалі не заморочуватися: у цей бюджет легко підібрати зарядну станцію або інвертор з АКБ і можливістю подальшого розширення.

А що ж робити якщо нема фінансової можливості та необхідності живити весь будинок? Але працювати за ноутбуком, заряджати гаджети й підтримувати роботу інтернету потрібно.

Тут або купувати павербанк від відомого бренду й сподіватися на його чесність, або власноруч зібрати пристрій під свої запити. Є ще один шлях, виключно для “самураїв” — покупка в інстаграм/фейсбук магазинах.


Падіння цін на готові рішення поки не спостерігається, тому дістаємо паяльник і до роботи. Якщо ви впадаєте в ступор від самого слова “паяльник” — варто пошукати DIY-комплекти з пружинними контактами, куди залишається лише вставити акумулятори, не переплутавши полярність і не закоротивши їх.

Є DIY-комплекти під пайку або зварювання, такі звісно надійніші. Маю три таких та ще близько двох десятків робив на замовлення — на жоден не було скарг. Тримають 100 Вт паяльник і гарно працюють з різними ноутбуками. Комплект класний, але без можливості масштабування елементів живлення та обмеженням одночасного підключення пристроїв.

Або є варіант взяти готову плату під повербанк, але на виході так само будемо мати обмеження контролера.

Тому для нашого техзавдання такі варіанти не підходять.

Sense Bank розширює можливості для юридичних осіб. Які нові функції запрацювали у застосунку банка
Від застарілої інституції до data-product компанії: як будували Держстат 2.0

Для акумуляторної збірки я використовую вживані елементи BAK 21700, які попередньо балансую та відбираю за опором і ємністю. Це потрібно, щоб готова батарея відпрацювала кожен «шекель». З вживаними елементами варто бути максимально обережними: від пошуку продавця до фінальної перевірки.

Якщо підійти до процесу з розумом, можна непогано зекономити, отримавши на виході елементи з майже ідеальною ємністю.

Технічна частина:

  1. Збірка: 12 елементів за схемою 4s3p (~30 грн/шт). На ізоляції не економлю. На фото 4s6p
  2. BMS: Це обовʼязковий елемент, використовую з балансиром (~100 грн).

     

  3. Модулі під потреби:

Для зарядки: плата з USB Type-C на 18W (16.8V) з протоколом QC Fast Charge (~100 грн).

На віддачу: два DC-DC модулі USB Type-A. Вхід: 6–32V, вихід: до 24W (5v/3.4a, 9v/2.5a, 12v/2a) і мають повну підтримку QC 2.0 і 3.0, DCP, BC1,2., apple, samsung, huawei fast charge FCP/SCP/AFC і spreadtrum SFCP. (32 грн за шт)


Основний модуль (для ноутбука): DC-DC USB type C. Який так само приймає напругу в діапазоні 8-30v і видає до 65w (5v/3a, 9v/3a, 12v/3a, 20v/3.25a…) і додатково має підтримку протоколів PD 2.0/3.1. Плата дуже вдала і має односторонню посадку елементів, тобто за необхідністю її можна посадити на термопрокладку і радіатор. (50 грн)

Якщо замовляєте на алі — уважно читайте опис і коментарі. Хитрі китайці часто «зашивають» протоколи без їхньої реальної підтримки. Тестер покаже зелене світло, а по факту — зась.

Додаю кнопку для відключення модулів та індикатор рівня заряду (+30 грн). Друкувати корпус на 3D-принтері немає часу, тому все це «залітає» в ланч-бокс (+30 грн) і відправляється на тест.


Результат:

Павербанк із підтримкою широкого списку протоколів та одночасною роботою всіх модулів. Можна навіть одночасно заряджати й розряджати пристрій, а додавши в схему два діоди Шотткі, отримаємо повноцінний UPS.

Загальна вартість: 734 грн (без урахування дротів та припою). Ну, нехай буде 800 грн. Якщо трохи заморочитися з корпусом, виглядатиме цілком пристойно.


P.S. Я не збираю пристрої на замовлення, просто ділюся досвідом.

 

Майбутнє, про яке ми мріяли: ШІ на шляху до розумних машин
ТОП-10 комедій, які б я взяв на безлюдний острів
Як обрати ідеальні свічі для механічної клавіатури
Огляд КІТ: Пихато-Ліниво-Невдоволений Вайб
Gendome Home 3000 та "забуття блекаутів": враження від використання зарядної станції
GTC 2026: дещиця вражень від промови Дженсена Хуанга. Точку неповернення пройдено?
Чому я втомився від сервісних ігор і повернувся до синглплеєрів
ТОП-10 брендів гаджетів з Європи, частина 2: Goodram, Defunc, Sandberg та інші
Дрони на оптоволокні: нова реальність, до якої не готові старі системи
Штучний інтелект, як цифровий конвеєр для програмування
"Більше золота": NVIDIA очікує, що агентний ШІ принесе $1 трлн доходу
Фінал ТОП аніме 2025 року – Anime Awards 2026
Ерозія реальності: як штучний інтелект "руйнує" довіру та інтернет
Захист від FPV-дронів: чому традиційні системи програють "війну датчиків" у 2026 році
Apple MacBook Neo: чому ти обов'язково купиш його?
Web3: що під капотом і чи варто в це вірити?
Чому L в абревіатурі “LLM” означає: “ШІ брехня”
Екосистема: зручність чи золота клітка?
Купівля “заліза” з рук у 2026: особиста інструкція виживання на вторинному ринку
Планшет замість усього: як я спробував Android та чому повернувся до Apple
Помилка того, хто вижив: чому більшість самоучок так і не потрапляють у IT
