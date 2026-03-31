Powerbank за копійки, або енергонезалежність у ланч-боксі

Цей матеріал – не редакційний Це – особиста думка його автора. Редакція може не розділяти цю думку.

Привіт! Можеш зібрати Powerbank, щоб можна було під’єднати ноутбук, зарядити телефон і планшет, а ще щоб він живив роутер і “однушку»? Бажано, щоб усе це працювало одночасно. Бюджет — чим дешевше, тим краще. Потрібно на вчора, бо вже почали відключати світло.





Приблизно з таким запитом до мене звернувся друг.

Взагалі, ця зима підсвітила проблеми енергетичної сфери та необхідність будувати власну енергонезалежність. За наявності вільних $1–3 тисяч можна взагалі не заморочуватися: у цей бюджет легко підібрати зарядну станцію або інвертор з АКБ і можливістю подальшого розширення.

А що ж робити якщо нема фінансової можливості та необхідності живити весь будинок? Але працювати за ноутбуком, заряджати гаджети й підтримувати роботу інтернету потрібно.

Тут або купувати павербанк від відомого бренду й сподіватися на його чесність, або власноруч зібрати пристрій під свої запити. Є ще один шлях, виключно для “самураїв” — покупка в інстаграм/фейсбук магазинах.





Падіння цін на готові рішення поки не спостерігається, тому дістаємо паяльник і до роботи. Якщо ви впадаєте в ступор від самого слова “паяльник” — варто пошукати DIY-комплекти з пружинними контактами, куди залишається лише вставити акумулятори, не переплутавши полярність і не закоротивши їх.

Є DIY-комплекти під пайку або зварювання, такі звісно надійніші. Маю три таких та ще близько двох десятків робив на замовлення — на жоден не було скарг. Тримають 100 Вт паяльник і гарно працюють з різними ноутбуками. Комплект класний, але без можливості масштабування елементів живлення та обмеженням одночасного підключення пристроїв.

Або є варіант взяти готову плату під повербанк, але на виході так само будемо мати обмеження контролера.

Тому для нашого техзавдання такі варіанти не підходять.

Для акумуляторної збірки я використовую вживані елементи BAK 21700, які попередньо балансую та відбираю за опором і ємністю. Це потрібно, щоб готова батарея відпрацювала кожен «шекель». З вживаними елементами варто бути максимально обережними: від пошуку продавця до фінальної перевірки.

Якщо підійти до процесу з розумом, можна непогано зекономити, отримавши на виході елементи з майже ідеальною ємністю.

Технічна частина:

Збірка: 12 елементів за схемою 4s3p (~30 грн/шт). На ізоляції не економлю. На фото 4s6p

BMS: Це обовʼязковий елемент, використовую з балансиром (~100 грн).

Модулі під потреби:

Для зарядки: плата з USB Type-C на 18W (16.8V) з протоколом QC Fast Charge (~100 грн).

На віддачу: два DC-DC модулі USB Type-A. Вхід: 6–32V, вихід: до 24W (5v/3.4a, 9v/2.5a, 12v/2a) і мають повну підтримку QC 2.0 і 3.0, DCP, BC1,2., apple, samsung, huawei fast charge FCP/SCP/AFC і spreadtrum SFCP. (32 грн за шт)





Основний модуль (для ноутбука): DC-DC USB type C. Який так само приймає напругу в діапазоні 8-30v і видає до 65w (5v/3a, 9v/3a, 12v/3a, 20v/3.25a…) і додатково має підтримку протоколів PD 2.0/3.1. Плата дуже вдала і має односторонню посадку елементів, тобто за необхідністю її можна посадити на термопрокладку і радіатор. (50 грн)

Якщо замовляєте на алі — уважно читайте опис і коментарі. Хитрі китайці часто «зашивають» протоколи без їхньої реальної підтримки. Тестер покаже зелене світло, а по факту — зась.

Додаю кнопку для відключення модулів та індикатор рівня заряду (+30 грн). Друкувати корпус на 3D-принтері немає часу, тому все це «залітає» в ланч-бокс (+30 грн) і відправляється на тест.





Результат:

Павербанк із підтримкою широкого списку протоколів та одночасною роботою всіх модулів. Можна навіть одночасно заряджати й розряджати пристрій, а додавши в схему два діоди Шотткі, отримаємо повноцінний UPS.

Загальна вартість: 734 грн (без урахування дротів та припою). Ну, нехай буде 800 грн. Якщо трохи заморочитися з корпусом, виглядатиме цілком пристойно.





P.S. Я не збираю пристрої на замовлення, просто ділюся досвідом.