Історія та епоха ігор на Adobe Flash Player

Цей матеріал – не редакційний Це – особиста думка його автора. Редакція може не розділяти цю думку.

За останні роки свого існування Adobe Flash Player набув вкрай негативної репутації. І ця репутація затьмарила весь той позитивний вплив, який він мав на розвиток Інтернету та його контенту. Адже саме Adobe Flash Player сформував вигляд веб-сторінок та реклами, відкрив шлях для користувацького контенту, не дав загинути 2D-анімації та став основою YouTube. Це далеко не повний перелік заслуг Adobe Flash Player. Таким, яким ми звикли його бачити зараз, Інтернет став саме завдяки Flash.





Те саме стосується відеоігор. Мова йде не лише про величезну бібліотеку проєктів, які багато хто пам’ятає і любить, а й про інді-революцію, що почалася з Adobe Flash Player, та її вплив на мобільні ігри та ігри в соціальних мережах.

Перейшовши за посиланнями в статті, ви зможете відчути ігри безпосередньо у своєму браузері, не возившись із Flash Player. Звісно, якщо ви читаєте цю статтю на ПК, а не на телефоні.

Народження Adobe Flash Player та перші ігри

Були часи, коли Інтернет був іншим. Він складався переважно з форумів і чатів, зображення були рідкістю і завантажувалися невиправдано довго, а відео більше нагадували GIF-файли, ніж відео. Це були 90-ті, коли Інтернет тільки формувався і не міг похвалитися ані швидкістю, ані красою. Але в 1996 році все почало змінюватися з випуском FutureSplash Animator і, що важливіше, маленького плагіна для браузера FutureSplash Player.





Обидва стали справді відомими під дещо іншими назвами — Macromedia Flash та Macromedia Flash Player, а згодом — Adobe Flash та Adobe Flash Player.

Adobe Flash був програмою для створення анімації, а Flash Player дозволяв відтворювати цю анімацію у вікні браузера. Завдяки використанню векторної графіки та продуманих алгоритмів побудови зображень анімація Flash, а згодом і її похідні, мали мінімальний розмір, що було особливо важливо на той час.

Adobe Flash поступово почав змінювати вигляд інтернету, заповнюючи простір гіперпосилань і тексту анімацією та мінімальною інтерактивністю.

Як програма для створення анімації, ранні версії Flash не мали необхідної функціональності для розробки ігор — там не було ані мови програмування, ані будь-яких інструментів для цього. Були лише прості кнопки для переходу між сценами та запуску/зупинки дії на екрані. І цього вже було достатньо для створення перших проєктів.

Знайти перші проєкти Adobe Flash непросто, оскільки найраніша історія флеш-ігор оповита туманом і темрявою часу, де відстежити що-небудь майже неможливо. В Інтернеті згадуються прості квести типу «покажи і натисни» та вікторини, хоча мені вдалося знайти лише такі ігри, як Frog in a Blender .

Однією з найвідоміших ігор Adobe Flash кінця 90-х була Pico’s School — квест/трилер, натхненний подіями в школі Колумбайн. Свою популярність гра завдячує не лише пікантній тематиці, а й технічному виконанню. За стандартами тогочасного програмного забезпечення, де основними інструментами взаємодії все ще були базові кнопки, Pico’s School була надзвичайно складною та прогресивною грою.

У 1999 році, з випуском Macromedia Flash 4, відбулося розширення скриптової частини програми, і стало можливим створювати щось складніше, ніж вікторини. Це був перший крок до впровадження повноцінної мови програмування, яка практично перетворила програмне забезпечення для анімації на ігровий движок.

Популярність, гроші та піратство в епоху Adobe Flash Player

Початок нового тисячоліття став світанком Flash — часом, коли він захопив уми тисяч і комп’ютери мільйонів, укорінившись в Інтернеті та назавжди його змінивши.





Відправною точкою для цього став сайт NewGrounds, створений Томом Фулпом, автором «Школи Піко». У квітні 2000 року на NewGrounds почала працювати автоматизована система прийому та публікації ігор та анімацій, створених користувачами.

Будь-хто міг поділитися своєю творчістю зі світом.

У серпні 2000 року Adobe Flash отримав повноцінну мову програмування — ActionScript 1.0. За кілька років вона переросте до версії 2.0, ставши стандартом для розробників на довгі роки. Відтепер обмежень на створення ігор за допомогою Adobe Flash більше не буде.

Цікаво, але на той час Macromedia не позиціонувала Flash як інструмент для розробки ігор. І навряд чи передбачала, що саме відеоігри зроблять її справді відомою.

Більшість ігор початку 2000-х не була видатною. Технологія набирала популярності, і багато початківців, часто без досвіду розробки, робили свої перші кроки. Вони створювали прості стрілялки , намагалися розробляти платформери та симулятори тощо. Вони створювали небагато справді видатних проєктів, які б намагалися максимально використати можливості Flash і показати, на що він здатний.





Не дивно, що одним із таких проєктів займався Том Фулп. У 2002 році разом із Деном Паладіном він випустив Alien Hominid — ранню екшн-гру в стилі «біжи та стріляй», схожу на Contra та Metal Slug. Alien Hominid мала привабливий вигляд, швидкий геймплей і була надзвичайно хардкорною. Трохи пізніше Alien Hominid вийшла на PS2, GameCube, GBA, XBOX Original та XBOX 360 у розширеній версії. Все це відбувалося за кілька років до буму інді-ігор.

Flash-ігри швидко стали популярними, незважаючи на свою простоту, непривабливість та технічну недосконалість. Справа була в доступності, адже лише кілька кліків відділяли одну гру від іншої. Трафік на сайтах з Flash-іграми зростав, і не монетизувати його було б нерозумно.





Власники сайтів з флеш-іграми заробляли завдяки сотням тисяч унікальних відвідувачів за допомогою банерної реклами, яка часто працювала на базі того самого Adobe Flash. Оскільки головним генератором трафіку були флеш-ігри, власники сайтів з флеш-іграми почали переслідувати проєкти, а не розробників.

Сайти крали ігри один в одного та у незалежних авторів, намагаючись бути першими в гонці за наступним вірусним проєктом. Найбільше від такого стану речей вигравали власники великих сайтів з флеш-іграми, тоді як розробники часто залишалися ні з чим.

Xiao Xiao No. 4 — це знаменита серія Stickman Fighting, яка з’явилася на початку 2000-х років.





Приблизно в той же час з’явилося спонсорство як спроба протидіяти хаосу, що розгортався. Воно передбачало ексклюзивність флеш-гри для певного веб-сайту в обмін на просування або фінансування (за чутками, надзвичайно мізерне: близько 20 доларів за проєкт було абсолютно нормальним). Але навіть це не врятувало від крадіжок, оскільки логотипи та посилання тихо вирізали під час перенесення на інший ресурс.

Проблема піратства (як би дивно це не звучало в контексті безкоштовних ігор) залишатиметься актуальною для ігор Adobe Flash аж до 2007 року.





Yeti Sports — це феномен, який швидко перетворився на цілу франшизу.

Незмінний інтерес до ігор Adobe Flash сприяв створенню не одного веб-сайту з флеш-іграми. Інтернет середини 2000-х був ними переповнений — MiniClip, Armor Games, Kongregate, Addicting Games тощо. Список величезний. Малі й великі, концептуальні й ні, їхнє зростання, як кількісне, так і якісне, тривало аж до першої половини 2010-х.





Про жорстокість та контент для дорослих в іграх Adobe Flash

Відмінною рисою ігор Adobe Flash був надзвичайний рівень жорстокості та насильства, часто приправлений ноткою божевілля. Це особливо помітно в проєктах першої половини 90-х. Окрім тисячі способів вбити будь-кого, від Pikachu до Бен Ладена, можна було навчитися побачити п’яних сатаністів-телепузиків , стати на місце смертника та багато-багато іншого.

Дивитися на все це з політично коректного 2026 року трохи дивно, але цікаво. Насправді, рідкісні проєкти переходили межу «це занадто», більшість із них була десь на рівні «Південного парку». Проте ігри Adobe Flash занадто мультяшні, щоб сприймати насильство в них серйозно.

У появі таких проєктів не було нічого дивного. Інтернет початку 2000-х років все ще був Диким Заходом без законів. Звісно, маючи можливість створювати все, що завгодно, без цензури та ділитися цим анонімно, першими темами, яких торкалися автори, були ті, що були найбільш табуйованими суспільством та звичайними ЗМІ.





Значну частину бібліотеки ігор на Flash становили ігри для дорослих. Веб-сайти з колекціями таких творінь були серед останніх, що зникли, і там був контент на будь-який смак. Adobe Flash був одним із головних інструментів у руках спільноти NSFW. Кількість анімації та ігрового контенту, створеного за допомогою цього інструменту, неможливо підрахувати.

Ці ігри для дорослих на Adobe Flash нагадують мені секс-ігри Roblox . Насильство було вкорінене в ДНК ігор на Adobe Flash, але з ним поводилися більш майстерно. Загалом, вседозволеність і контркультура, які були нормою для спільноти Flash, не призвели до краху, а навпаки — сприяли зростанню креативності та появі різних підходів до механіки та жанрів. Вони відкрили шлях для авторів, чиї голоси інакше не були б почуті.





Адже хто при здоровому глузді дасть гроші на гру про голого хлопчика, який використовує свої сльози, щоб боротися проти армії Сатани в підвалі будинку, де його зачинила його побожна мати?

Золота епоха Adobe Flash Player

Друга половина 2000-х років була найкращим часом для ігор Adobe Flash. Аудиторія продовжувала зростати, піратство було подолано, і все більше грошей надходило розробникам, що вплинуло на кількість та якість самих ігор Adobe Flash. Головне піратство було подолано з двох причин:

Mochi Media. Була запущена у 2006 році. Це був сервіс, що надавав інструменти для внутрішньоігрової реклами, аналітики та дистрибуції. Завдяки йому розробники продовжували отримувати гроші від реклами, навіть якщо їхню гру вкрали. Flash Game License. З’явилася у 2007 році. Це був відкритий ринок, де власники веб-сайтів з Flash-іграми змагалися між собою за найцікавіші авторські Flash-проєкти.

Відкритість позитивно вплинула на відносини між веб-сайтами та авторами Flash-ігор. Умови та виплати стали набагато вигіднішими. Спонсорство нарешті запрацювало на повну потужність. Фокус змістився з проєктів на самих розробників. Багато хто з них навіть зробив розробку Flash своїм основним джерелом доходу.

У 2007 році вийшов ActionScript 3.0, і стався розкол. Нова версія мови була більш просунутою та потужною, але помітно відрізнялася від попередньої та була набагато складнішою. Якщо ActionScript 2.0 повністю замінив ActionScript 1.0, то третя та друга версії мови існували паралельно аж до смерті технології. Багато розробників, особливо початківців, віддавали перевагу простішому ActionScript 2.0 перед його складнішим аналогом.

Водночас почали з’являтися бібліотеки та набори інструментів, що значно полегшили та пришвидшили процес створення ігор. Прикладами є Flashpunk, Flixel та Starling.

Спільнота Flash зростала та розвивалася. Географія учасників була величезною, включаючи Україну. На просторах України було створено багато ігор на Adobe Flash.

Друга половина 2000-х років стала епохою чудових ігор на Adobe Flash. Майже кожна Flash-гра, яку ви можете згадати, була розроблена саме в цей період, наприклад, Meat Boy, The Last Stand, The World Hardest Game, Age of War, This Is The Only Level, Clear Vision, SHIFT, Bowman 2, Swords and Sandals, Hobo, Alice is Dead, The Impossible Quiz, Armed with Wings.

Як інді-ігри стали інді-іграми завдяки Adobe Flash?

Багато в чому Adobe Flash був інструментом для любителів та ентузіастів. Adobe Flash створив нішу, яка забезпечила йому успіх. Простота та доступність також були важливими чинниками його популярності. Тож не дивно, що саме з нього виросли корені інді-буму (інді-революції).

Сказати, що Flash створив інді, не зовсім правильно: аматорські проєкти існували й раніше, лише в меншій кількості, і вони зберігалися лише в особистих архівах людей, які їх створювали.

Переваги Adobe Flash у розвитку інді такі:

Він надав зручний і простий інструмент, зосереджений насамперед на візуальній частині. Тож навіть користувачі, які раніше ніколи не чули про програмування, могли поступово навчитися і перетворити свої анімації на ігри. Крім того, для створення повноцінних проєктів не потрібна була ціла команда. Веб-орієнтованість Flash та таких сайтів, як Newgrounds, дозволила авторам бути поміченими та почутими. Ніяких зволікань чи видавців, ніяких обмежень щодо теми чи жанру. Люди просто створювали ігри на Adobe Flash, бо хотіли. Користувачеві не потрібне було дороге обладнання, і не потрібно було нічого завантажувати та встановлювати. Один клік — і ти вже в грі.

Водночас Flash не був всемогутнім. Створена на ньому гра не могла конкурувати з консольними та ПК-іграми, але про це знали всі — і творці, і гравці. Ці обмеження породили особливий підхід до дизайну, візуальної частини та ігрового процесу, що вирізняв ігри на Flash.

Культура навколо Flash-ігор заохочувала експерименти та оригінальні ідеї. Тут ціна помилки була мінімальною — розробка більшості ігор займала щонайбільше місяць. Були й незвичайні проєкти, які пропонували щось нове.

Не тільки відомий усім Едмунд Макміллен починав з Adobe Flash, а й Дженова Чен, який згодом створив Journey та Sky, Якуб Дворський, автор Samorost та Machinarium, і багато інших не настільки відомих розробників.

Як Apple вбила Adobe Flash Player?

Початок 2010-х став поворотним моментом в історії Adobe Flash. Смартфони завойовували уми людей, змінюючи світ та онлайн-простір, а Flash не встигав за цими змінами.

У квітні 2010 року Стів Джобс написав відкритий лист під назвою Думки про Flash , в якому пояснив причини, чому продукту Adobe немає місця на пристроях Apple:

Ера мобільних пристроїв — це пристрої з низьким енергоспоживанням, сенсорні інтерфейси та відкриті веб-стандарти — і це все сфери, в яких Flash відстає — Стів Джобс

Його слова можна зрозуміти з багатьох точок зору. Проте навряд чи Джобс керувався лише турботою про користувачів, не думаючи анітрохи про перспективи розвитку власної екосистеми. Це був перший цвях у труну технології Adobe Flash, але ми не можемо звинувачувати Apple у її смерті.

З роками Flash розширювався за функціональністю і ставав важчим, вибагливішим та ненаситнішим. У нього була полегшена версія плеєра (з 2003 року), але технологія не була повністю адаптована для мобільних пристроїв. Flash не був готовий до приходу смартфонів і швидко став непотрібним. Багато в чому Adobe Flash сам винен у своїй загибелі.

За кілька років Adobe Flash отримав підтримку 3D, інтеграцію з Unity та обіцянки, яким не судилося збутися.

Adobe намагався врятувати Flash, але швидко опустив руки і перейшов на HTML5 у своїх мобільних додатках. Adobe навіть прибрав слово Flash з назви програми, перетворивши Adobe Flash на Adobe Animate.

Крах технології Adobe Flash стався не відразу. Смерть була повільною. Flash все ще приносив гроші, і продовжували виходити класні ігри, але все поступово закінчилося. Кількість відвідувачів веб-сайтів з іграми на Adobe Flash невблаганно зменшувалася, а в 2013 році стався обвал спонсорства. Не залишилося нічого, щоб платити розробникам за ігри. У 2014 році настав кінець Mochi Media, а в 2016 році — кінець ліцензії на Flash-ігри. Фактично, Flash-ігри померли.

У 2017 році Adobe оголосила про припинення підтримки Flash Player у 2020 році:

Відкриті стандарти, такі як HTML5, WebGL та WebAssembly, протягом років постійно розвивалися і є надійною альтернативою Flash-контенту. Крім того, провідні розробники браузерів інтегрують ці відкриті стандарти у свої продукти та відмовляються від більшості сторонніх плагінів (таких як Flash Player)

31 грудня 2020 року все закінчилося.

До речі, проєкти метавсесвіту, такі як TheSandbox , активно використовують HTML5, WebGL та WebAssembly.

Як Adobe Flash породив мобільні ігри та ігри в соціальних мережах?

На початку 2010-х, окрім стрімко зростаючого ринку смартфонів, набирали обертів соціальні мережі. Розширюючи свою функціональність, вони швидко дійшли до ігор. І серцем цих ігор був Adobe Flash.

Соціальні мережі не були відкритими, і пробитися до них було не дуже просто. Крім того, ігри, що з’являлися там, мали мати соціальні функції — кооперативні взаємодії, розіграші, турніри, таблиці лідерів та все таке інше.

Саме тут мікротранзакції почали працювати на повну потужність, приносячи такий прибуток, про який інші сегменти Flash-ігор навіть не мріяли.

З мобільними іграми ситуація була схожою. Хоча грати у Flash-ігри в браузері смартфона було неможливо, технологія Flash лежала в основі багатьох додатків, які користувачі могли знайти в App Store.

Якщо відійти від питань монетизації, можна побачити щось спільне між Flash і мобільними іграми, навіть якщо останні не створювалися за допомогою Adobe Flash. Це був підхід або спільна ідеологія, яка була простою, миттєво зрозумілою та захоплюючою.

Механіки, жанри та окремі ігри, які були чудовими у Flash, перейшли на мобільні пристрої і там чудово себе почували та й досі почуваються. Вони стали красивішими, більшими, керуються інакше та вимагають грошей, але ви все ще можете побачити коріння Adobe Flash.

Життя після смерті Adobe Flash Player

Як суто цифровий продукт, Flash-ігри мали шанс зникнути майже без сліду. Але, на щастя, цього не сталося. Після оголошення про неминучу смерть Adobe Flash Player вебсайти з Flash-іграми та розробники почали шукати способи зберегти контент. З анімацією проблем було небагато, але з іграми все виявилося складніше.

Деякі розробники вже давно (або нещодавно) перенесли свої ігри на телефони чи ПК, таким чином їх убезпечивши.

Хтось переніс Flash-ігри на HTML5. І хоча існують інструменти, які можуть полегшити це завдання, вони не всесильні. Не всі автори Flash-ігор мають бажання займатися цим.

Багато веб-сайтів пропонують власні плеєри, здатні відтворювати Flash-контент, але вони не ідеальні. Як і емулятори. Найпопулярнішим і найперспективнішим був Ruffle . Але він не підтримує ActionScript 3.0 та пізніші функції, такі як 3D, а отже, і значну частину ігор.

Найбільш вигідними виглядають проєкти Flashpoint та Flash Game Archive . Вони не обтяжені обмеженнями емуляції та дозволяють запускати ігри, які інакше не змогли б працювати через прив’язку до конкретного сайту або онлайн-компонентів. Вони, по суті, емулюють весь Інтернет, щоб усе працювало належним чином.

Багато веб-сайтів, що існували за рахунок ігор на Adobe Flash, перейшли на HTML5-проєкти і почуваються досить добре. Flash-контент на них не перетворився на набір музейних експонатів. Завдяки емуляції в нього все ще можна грати. Newgrounds продовжує підтримувати різноманітних творців, залишаючись відкритим для нових ігор, анімації, музики та малюнків.

У 2021 році тут відбувся Flash Forward , де учасники створювали ігри на Flash. Це мало бути одноразовий захід, але всім сподобалося і з’явилося багато класних проєктів ( Arcane Maiden , Brain-Toasting Dungeon , Bullet Heaven 3 ).

До речі, на OpenSea є кумедний RIP ADOBE FLASH PLAYER NFT .

Висновок

Flash-ігри були важливою частиною ігрової індустрії, інтернету та життя багатьох з нас. Вони популяризували жанр “захист вежі” та його похідні, всілякі головоломки, винайшли квест-кімнати, клікери та безліч інших речей. Завдяки аматорським розробникам Flash-ігри створили сегмент казуальних ігор, який існує зараз. Вони відповідальні за ретро-ностальгію, бум хардкорних платформерів та художнє вираження в іграх.

Звісно, ігри на Adobe Flash Player були історичним ланцюгом у розвитку ігор, без якого ми б не побачили блокчейн-ігор та метавсесвітів. Ігри на Adobe Flash Player разом з AR та VR мали великий вплив на ігровий світ, який ми бачимо сьогодні. І багато ідей, реалізованих в іграх на Adobe Flash Player, ми можемо побачити сьогодні в блокчейн-іграх та метавсесвітах.

І все ж ігри на Adobe Flash залишаються в тіні. Це мене засмучує. Давайте згадувати їх, хоча б час від часу.

Я хотів згадати більше ігор на Adobe Flash Player, але їх було занадто багато. Деякі залишилися поза увагою — Line Rider, Dad ‘n Me, Happy Wheels, Portal, The Room Tribute та ігри-маніфести, такі як I Wish I Were the Moon.

А які ігри на Adobe Flash ви пам’ятаєте?