Війни браузерів, які змінили інтернет

Google Chrome впевнено домінує серед інших браузерів, займаючи понад 68% світового ринку. Але так було не завжди. Протягом понад 10 років домінуючим браузером залишався Internet Explorer, який був встановлений майже на кожному комп’ютері. Потім почалася запекла конкуренція, яку часто називають «війнами браузерів».





Сьогодні Internet Explorer живий у пам’яті переважно завдяки мемам — він програв конкуренцію молодшим суперникам. На початку березня 2021 року Microsoft припинила підтримку класичної версії браузера Edge, наступника Internet Explorer. Компанія зосередилася на розробці оновленого Edge на базі Chromium, що підтверджує тотальне домінування Google.

Війни браузерів: з чого все почалося

У 1989 році Тім Бернерс-Лі, молодший науковий співробітник Європейської організації з ядерних досліджень (CERN), придумав ідею спростити збір інформації в організації. Його ідея полягала в тому, щоб зберігати всі документи на єдиному веб-сервісі та пов’язувати їх за допомогою гіперпосилань.





На допомогу прийшов його колега Роберт Кайо. У 1990 році ентузіасти створили мову HTML, протокол HTTP та ідентифікатор URI. 12 листопада 1990 року Бернерс-Лі оголосив назву браузера — WorldWideWeb (пізніше перейменований на Nexus), а в Різдво того ж року браузер було випущено. 20 грудня з’явився перший веб-сайт — він пояснював концепцію WorldWideWeb.

Тім Бернерс-Лі та Роберт Кайо витратили близько двох місяців на всю роботу. WorldWideWeb відображав лише літери та цифри — без зображень чи графіки. Набір функцій складався з перегляду, оновлення та гіперпосилань. У 1991 році до проєкту були запрошені сторонні розробники.

Тім Бернерс-Лі усвідомив, що справжній потенціал його винаходу буде повністю розкритий, якщо кожен зможе вивчити його структуру. Він хотів зробити вихідний код вільно доступним, для чого потрібно було переконати керівництво CERN.

У квітні 1993 року CERN оголосив WorldWideWeb вільною платформою. Тім Бернерс-Лі не отримав ні копійки за свій винахід. Той день відкрив нові можливості для інших веб-розробників. У 2003 році автори нових браузерів надихнулися прикладом Бернерса-Лі та працювали без роялті.

Пізніше, Тіма Бернерса-Лі запитали:

Чи були у вас суперечливі почуття щодо того, щоб «заробити» на Інтернеті?

Його відповідь була гідною:

Не зовсім. Просто якби технологія була запатентованою і перебувала під моїм повним контролем, вона, ймовірно, не набула б поширення. Щоб Інтернет став універсальним, необхідно було зробити його відкритою системою. Не можна пропонувати, щоб щось було універсальним простором, і водночас зберігати над ним контроль.

У 1994 році він перейшов до Массачусетського технологічного інституту та заснував Консорціум Всесвітньої павутини (скорочено W3C), де й досі залишається директором. Ця міжнародна спільнота присвячена впровадженню стандартів у програмному забезпеченні.

Тіма Бернерса-Лі вшанували на церемонії відкриття Олімпійських ігор 2012 року в Лондоні — шоу, присвяченому видатним британцям, винаходам та продуктам, що вплинули на світ. Він особисто взяв участь у церемонії.

Браузерні війни: маленький Netscape (Mosaic) та його фатальна помилка

Після публікації вихідного коду багато розробників надихнулися на випуск своїх продуктів. У період з 1992 по 1993 роки з’явилося кілька браузерів: MidasWWWW, MacWWWW і tkWWWW. Один із перших браузерів, текстовий Lynx, використовується й досі. Окрім трьох літер «W» наприкінці назви, новачки повторили ту саму проблему — вони повністю скопіювали WorldWideWeb і не запропонували нічого революційного. Лише ViolaWWW спробувала інтегрувати графічний інтерфейс.





Марк Андріссен, студент-програміст з Іллінойського університету в Національному центрі суперкомп’ютерних технологій (NCSA), зміг зрушити справу з мертвої точки. У 1993 році він створив браузер Mosaic і безплатно роздав його двом мільйонам користувачів. Новий браузер мав простий і зрозумілий інтерфейс та стабільно працював.

Mosaic також мав важливу функцію, якою не міг похвалитися жоден інший браузер: він показував зображення на тій самій сторінці, що й текст, тоді як інші відкривали їх в окремому вікні. Користувачі Mosaic могли налаштовувати фон документа, шрифт заголовків та сам текст.

Головною перевагою Mosaic була його кросплатформова сумісність: він працював на всіх операційних системах того часу. Тож не дивно, що до середини 1990-х років браузер мав 80% усіх користувачів.

Разом із Джеймсом Кларком, засновником Silicon Graphics, Марк Андріссен заснував компанію з розробки програмного забезпечення Mosaic Communications. Щоб уникнути проблем із ліцензуванням з NCSA, компанію перейменували на Netscape Corporation, а браузер — на Netscape Navigator. Він базувався на вихідному коді Mosaic.

У віці 24 років Марк Андріссен мав статки у розмірі 56 мільйонів доларів і потрапив на обкладинку журналу Time.





На той час Netscape вже міг відображати сторінки під час їх завантаження та обробляти електронну пошту. Удосконалення також торкнулися взаємодії з потенційними користувачами. Коли функціонал браузера був значно розширений, Джеймс Кларк запропонував модель розповсюдження shareware. Це своєрідна безплатна пробна підписка, під час якої користувачам демонструють усі функції, а потім пропонують придбати продукт. Але для некомерційного використання браузер завантажувався безкоштовно.

Бізнес процвітав, як і доходи компанії — з 85 мільйонів доларів у 1995 році до 346 мільйонів у 1996-му. Стало зрозуміло, що самостійно, без стабільного фінансування, стати лідером неможливо. За два роки штат Netscape Communications зріс до 1 300 співробітників, і без грошей інвестора Джеймса Кларка всього цього могло й не статися.

Однак засновники Netscape не врахували одного моменту. Вони не придбали вихідний код Mosaic у NCSA. Замість цього права купила компанія Spyglass, але не використала жодної лінії коду для розробки свого проєкту Spyglass Mosaic.





Перша війна браузерів: Netscape проти Internet Explorer

Білл Ґейтс скептично ставився до майбутнього інтернет-технологій, поки не побачив гучний успіх Netscape. Він придбав вихідний код Mosaic у Spyglass за вісім мільйонів доларів. Для Netscape Communications це означало, що їм доведеться конкурувати не з поодинокими ентузіастами, а з компанією, яка в рази перевищувала їх за розмірами.

Microsoft приховувала козирну карту аж до 1995 року, коли випустила Windows 95 Plus. За рік до цього команда з шести програмістів під керівництвом Білла Ґейтса розробила браузер під назвою Internet Explorer (IE). Його перша версія була попередньо встановлена в пакеті оновлень Windows 95.





Через три місяці Microsoft представила другу версію браузера IE, яка не надто відрізнялася від оригінального Mosaic. Але IE 2 був безкоштовним і доступним для всіх користувачів, включаючи комерційних. Microsoft додала до браузера кодування, за що користувачі по всьому світу були неймовірно вдячні. Вони отримали можливість переглядати сторінки рідною мовою.

З випуском Internet Explorer 3 ситуація почала розвиватися на користь Microsoft. Швидкість і зручність, якими славився Netscape, стали перевагами IE 3 — він підтримував JavaScript і CSS. Netscape до цього не був готовий: при найпростіших елементах CSS браузер зависав і оновлював сторінку. Це було неприйнятно для тих, хто мав обмежений трафік.

У жовтні 1997 року IE 3 замінив Internet Explorer 4, майже повністю інтегрований у Windows 98. Звичний Windows Explorer базувався на браузері, а інтерфейс ОС був наповнений подобою гіперпосилань. Вплив IE на ринку зростав, і, що важливіше, він почав випереджати конкурента Netscape.





На цьому етапі четверта версія браузера привернула увагу американських властей. Їм не сподобалося, що браузер був вбудований в ОС Windows, але його не можна було видалити або встановити будь-яким іншим способом. Уряд США вважав, що це порушує антимонопольне законодавство, і висунув звинувачення проти компанії. Конфлікт було вирішено у 2001 році: Microsoft погодилася надавати IE як програмне забезпечення сторонніх розробників.

Internet Explorer 5, представлений у березні 1999 року, перестав перезавантажувати сторінку під час її оновлення. Нову технологію назвали Ajax. А щоб остаточно знищити Netscape, IE 5 було вбудовано за замовчуванням майже в усі версії Windows, а також у пакет програм Office 2000.





Тим часом Netscape Navigator переходив з рук в руки, втрачаючи колишню славу. У 2003 році команда розробників браузера, яку наприкінці 90-х викупив інтернет-провайдер AOL, була розпущена. Але перед тим, як покинути поле бою, розробники відкрили вихідний код, як колись зробив Тім Бернерс-Лі. Вони сподівалися, що справа засновників компанії буде продовжена.

Браузерні війни: відродження з попелу браузера Firefox

Цей код лежить в основі браузера від некомерційної організації Mozilla Foundation. Перша спрощена версія браузера ненадовго отримала символічну назву Phoenix, але через проблеми з реєстрацією торгової марки її перейменували на Firebird, а потім — на Firefox.





Firefox по суті став наступником Netscape, так само як Османська імперія стала наступницею Візантії.

Перш ніж Mozilla відкрила Firefox для завантаження в листопаді 2004 року, розробка та тестування браузера у вузьких колах програмістів тривали кілька років. Громадськість високо оцінила програмне забезпечення першої версії, а противники гегемонії IE та шанувальники Netscape з ентузіазмом сприйняли появу гідного суперника Microsoft. Вони навіть викупили цілу сторінку в The New York Times, щоб прорекламувати його.

За рік до випуску Mozilla Firefox компанія Білла Ґейтса представила шосту версію Internet Explorer. Вона відкрила розробникам можливість створювати повнофункціональні веб-додатки, але цього разу політика тотальної інтеграції в ОС зіграла проти IE. Нові функції не були універсальними і працювали лише в Explorer та Windows.





Фонд Mozilla та Opera Software вчасно помітили проблему технологічної несумісності, тому вони утворили робочу групу з технологій застосування гіпертексту у вебі (WHATWG). Вона займалася створенням нових відкритих стандартів для веб-розробки, які надсилалися до консорціуму W3C на затвердження.

Браузерні війни: Opera та Safari

Ще у 1994 році норвезька телекомпанія Telenor розробила першу версію браузера Opera. Спочатку він був випущений для корпоративного використання, а потім — для всіх інших. Opera першою представила прототип вкладок (hotlist) і могла б стати третьою стороною у масштабній війні між IE та Netscape, але платний браузер залишився без уваги.

З третьою та четвертою версіями модель shareware була замінена банерною рекламою (відключалася за окрему плату), а у 2005 році від платної моделі взагалі відмовилися. Opera першою додала управління жестами у версії 5.10 і навіть під’єднати клієнта ICQ, але це не було модним і протрималося в браузері недовго.

Інновації, ексклюзивні функції та жвава робота при низькій швидкості з’єднання були трьома стовпами Opera, завдяки яким браузер до 2000 року зайняв невелику, але значну частину ринку.

Починаючи з версії 7 (2003), Opera працювала на новому рушії Presto та додала CSS до свого арсеналу. Вона стала справжнім піонером у розвитку інтернет-технологій — від створення голосового керування та підтримки Unicode до технології fit-to-width, що дозволяє сторінці адаптуватися до розміру екрана.

Останньою в перегонах браузерів стала компанія Apple та її браузер Safari, створений у 2003 році. Фінансове становище компанії до 1997 року стало нестабільним, і тимчасовий генеральний директор Стів Джобс мав терміново вирішити цю проблему. Джобс швидко відреагував, закривши Newton, Cyberdog та інші лінійки продуктів, але його наступний крок здавався немислимим — п’ятирічна угода з головним конкурентом Microsoft.

Білл Ґейтс погодився інвестувати в Apple 150 мільйонів доларів, і компанії врегулювали всі юридичні суперечки. Але було ще дещо. До укладення угоди комп’ютери Macintosh продавалися лише з браузером Netscape Navigator. Заради угоди Microsoft розробила Internet Explorer для Mac, і Apple вбудувала його за замовчуванням. Браузер Netscape не був заборонений на комп’ютері, але пропонувався як альтернатива.

Safari — це про дослідження дикої природи Африки, тобто про навігацію по дикій місцевості. Apple хотіла, щоб назва відображала відкриття користувачів у браузері. Але Explorer і Navigator вже були зайняті Microsoft і Netscape.

Особливістю Safari був просунутий рушій WebKit, код якого частково розшифрували лише через два роки. Крім того, розробники Safari не відкладали виправлення багів, а намагалися виправити їх якомога швидше. Друга версія браузера стала першою, яка пройшла тест Acid2 від WaSP, що перевіряє браузери на відповідність веб-стандартам. Крім того, Safari був відносно швидким.

Друга війна браузерів: Internet Explorer проти Opera проти Safari проти Firefox

Початком другої війни браузерів вважається 2004 рік: Internet Explorer має шалену популярність, тоді як менші браузери шукають способи скинути гіганта з п’єдесталу та відібрати у нього частину аудиторії. Згідно зі статистикою, до 2004 року IE займав 80% ринку, Mozilla — 12%, Netscape — 2,2%, а Opera — 1,6%.

До 2004 року Microsoft розслабилася і почала робити помилки, за які чіплялися молоді конкуренти. Internet Explorer 7 вийшов після п’ятирічного затишшя, хоча попередня версія вже давно не влаштовувала веб-розробників. Вони поспішали до конкурентів.

Internet Explorer 7 вийшов у листопаді 2006 року і працював лише на ліцензованій Windows. Однак протягом року частка ринку IE трохи зросла, тому нову версію дозволили встановлювати на піратські операційні системи. Але це не допомогло. У січні 2007 року IE вперше почав втрачати користувачів.

За словами Хаді Партові, розробника IE 5, причиною провалу останніх версій є неправильний підхід до розробки. Спочатку Microsoft зібрала команду, яка жила новим браузером і бачила чітку мету — прорватися на ринок і посісти перше місце. Коли мета була досягнута, компанія повірила у своє сильне лідерство і перевела ключових членів команди до MSN Explorer. Ті, хто залишився, адаптували попередні версії до конкретної ОС.

З технічної точки зору, Internet Explorer перетворився з новатора на наздоганяючого. Браузер нарешті відокремився від системи, отримав вкладки та окреме поле введення запитів, групування відкритих сторінок і перегляд мініатюр. Користувачі Windows отримали власний новинний канал прямо в браузері (RSS Reader), який можна було налаштовувати за допомогою CSS, у тому числі візуально.

Щоправда, майже всі вищезазначені інновації вже були в першому Firefox.

За місяць до IE 7, у жовтні 2006 року, вийшов Firefox 2.0. Він додав функції, які Explorer 7 щойно запровадив. Наприклад, у Firefox на кожній вкладці з’явилися кнопка закриття та автокорекція слів. Якщо браузер раптово вилітав, Firefox міг відновити попередню сесію. А також кілька інших доповнень, без яких неможливо уявити сучасні браузери. Firefox 2.0 запустив антифішингову програму і базувався на новому рушії Gecko 1.8.1.

У 2005 році Firefox 1.5 встановив рекорд за кількістю завантажень. До середини жовтня лічильник показав 100 мільйонів завантажень . За день після виходу Firefox 2.0 його завантажили більше ніж два мільйони разів. Водночас Google вивчав ринок перед своїм дебютом. У 2006 році Фонд Mozilla отримав роялті у розмірі 61,5 мільйона доларів за вбудовування Google Search у пошукові запити.

Internet Explorer розпочав відкриту війну проти Opera. Вона почалася у 2001 році, коли Opera обмежила доступ до веб-сайту MSN, але обмеження було швидко знято після втручання антимонопольної служби. Однак проблеми з переглядом вмісту сторінки не зникли, хоча веб-сайт не пропонував нічого недоступного для Opera.

Спроба Microsoft зашкодити Opera відбулася у 2003 році. Користувачі Opera раптово виявили, що сторінка MSN спотворена — елементи були зміщені на 30 пікселів вліво. Microsoft заявила, що це збій у програмному забезпеченні Opera, але норвежці провели розслідування і з’ясували, що компанія Ґейтса зробила це навмисно. Microsoft не визнала свою провину.

Через рік Opera Software надіслала Microsoft електронний лист та паперовий лист зі скаргою, що власники Opera отримували неповний файл JavaScript у своїй пошті Hotmail. Через це користувачі не могли очистити свої папки зі спамом. Microsoft не відповіла і не виправила помилку.

Попри перешкоди, Opera вдосконалювалася. У 2005 році було представлено Opera 8 зі спрощеним інтерфейсом — домашньою сторінкою стала пошукова система. Наступне оновлення зробило браузер повністю вільним від реклами. Версія 9 вже пройшла тест Acid2 і була однією з перших, що підтримувала завантаження торрентів та віджети.

Версія 10, випущена у 2009 році, була глобальним оновленням. Багато в чому вона зробила Opera одним із найзручніших браузерів. Крім того, норвежці першими відкрили світ браузерів для мобільного інтернету.

Браузерні війни: на сцену виходить Chrome

Internet Explorer втрачав позиції, тоді як Firefox активно набирав обертів, досягнувши 20% частки ринку до кінця 2007 року. Firefox пророкували велике майбутнє, яке, можливо, й настало б, якби не Google Chrome. Його було представлено у вересні 2008 року, хоча чутки про його розробку ходили вже деякий час.

До випуску Chrome знадобилося цілих шість років, щоб переконати генерального директора Еріка Шмідта створити свій браузер. Chrome працював на базі відкритого коду Chromium та перевіреного рушія WebKit від Safari, що зробило його найшвидшим браузером. Він впевнено увійшов на ринок завдяки рекламі на своїх платформах і активно завойовував частку ринку.

Жодна інша програма не могла похвалитися такою кількістю локалізацій, як Chrome (доступно 43 мови).

Chrome працював на всіх версіях Windows, починаючи з XP. У 2009 році компанія хотіла випустити версії для Mac і Linux. Водночас Google не припиняв платити Mozilla Foundation за те, що їхня пошукова система була встановлена за замовчуванням у Firefox. Контракт закінчився лише у 2014 році.

Інтерфейс Chrome відрізнявся від попередників своїм мінімалізмом. Спочатку це сприйняли не дуже радісно, але потім переваги стали очевидними — більше місця для веб-сайту. Браузер об’єднав поле введення посилань і панель пошуку, автоматично визначаючи, що є чим — технологія отримала назву Omnibox. На додаток до всього іншого, Google додала підтримку плагінів.

Розробники обрали новий підхід до архітектури браузера: сайт або плагін працює як окремий процес у Windows, і якщо одна з вкладок видає помилку, решта продовжує працювати. Google Chrome незабаром вийшов на ринок мобільних пристроїв, витіснивши Opera, та синхронізував мобільні й настільні облікові записи.

Потім з’явилася запаморочлива різноманітність інноваційних функцій та внутрішніх вдосконалень. Google оновлював і вдосконалював Chrome майже кожні два місяці. За десять років браузер оновлювався 69 разів, тоді як Microsoft і Firefox знадобилося більше року, щоб випустити свої оновлені версії.

Коли Google вдосконалила плагіни до рівня Firefox, компанія звернула свою увагу на безпеку. Ось так світ почав говорити про протокол HTTPS. Усі вебсайти, які його не використовували, Chrome почав називати небезпечними.

Internet Explorer продовжував втрачати популярність. У 2009 році браузер почав показувати європейським користувачам заставку з пропозицією спробувати інші браузери, як того вимагав Європейський суд, що ще більше підірвало монополію Microsoft. Крім того, Safari почав працювати на Windows, випередивши IE та Firefox за швидкістю.

З випуском високопродуктивного Firefox 3.0 аудиторія Microsoft вперше стала меншою за половину ринку — лише 47%. З оновленням браузера Firefox 3.5 Mozilla збільшила свою частку до 31%.

У листопаді 2011 року Chrome вперше випередив Firefox і завоював 27% користувачів. А через півроку Internet Explorer мусив поступитися місцем Chrome.

У липні 2012 року Chrome мав 33% ринку. IE утримував 32%, і до кінця року різниця між гігантами зросла до 6%. Google не шкодував коштів на рекламні кампанії та вмів пристосовуватися до побажань аудиторії. У той час Microsoft знову вдався до ненайчесніших методів конкуренції. Передбачаючи поразку, Microsoft Security Essentials додала Chrome до своєї вірусної бази даних як програмне забезпечення, що краде дані кредитних карток.

Аудиторія норвезької Opera не досягала навіть 2,5%. Попри всі переваги, не всі користувачі були готові платити за зручність. Вони перейшли на інші платформи, втомившись зламувати кожне оновлення. Сьогодні браузер займає трохи більше 2% ринку.

У 2020 році Mozilla звільнила десятки співробітників, щоб заощадити кошти на інвестиції в інновації. Компанія вирішила не витрачати більше, ніж зможе заробити в найближчому майбутньому.

Firefox гідно захистив честь свого попередника — Netscape. У першій війні браузерів Mozilla стримала наступ Microsoft на ринок браузерів. У 2010 році компанія була на відстані витягнутої руки від IE: 32% проти 46%. Chrome робив свої перші кроки. Сьогодні за даними StatCounter, Firefox посідає четверте місце на світовому ринку.

Safari посідає третє місце. Корпорація Стіва Джобса не змогла перетворити браузер на гіганта галузі і була змушена припинити підтримку браузера на Windows та зосередитися на своїх продуктах.

Google Chrome — це новий Internet Explorer. Сьогодні ним користуються понад 68% користувачів у світі, а Microsoft Edge є другим за популярністю браузером із часткою 12%. Браузер Apple (Safari) використовують переважно ті, хто купує продукцію Apple.

Війна браузерів на мобільних платформах

Колумніст Дітер Бон писав, що смартфони стануть новим полем битви для третьої війни браузерів. Але кожному користувачеві доведеться відповісти на одне й те саме запитання:

«Якому мобільному браузеру ви довірите свої особисті дані?»

Насправді війна браузерів на мобільних пристроях триває з моменту випуску Opera Mobile у 2000 році та її спрощеної версії, Opera Mini, у 2006 році. З випуском нових версій вони додавали ті самі функції, що й у комп’ютерному браузері. Кілька років потому, у 2008 році, Apple представила мобільну версію Safari і оновлювала її тричі на рік.

За даними StatCounter, браузер Apple захопив 34% ринку у 2009 році. Opera мала 25%, а Nokia та BlackBerry посідали третє та четверте місця. Усі вони, крім Opera, прив’язані до своїх операційних систем. Норвежці справді боролися за своїх мобільних користувачів.

У жовтні 2015 року UC Browser несподівано став другим за популярністю мобільним браузером у світі. Цей мобільний браузер, що належить китайській компанії UCWeb з групи Alibaba, випередив Safari, рейтинг якого протягом року стрімко падав і опустився нижче позначки 17%. Значна частина цього зростання була зумовлена новими користувачами з Індії, Індонезії та Китаю — країн з найбільшою кількістю населення (не враховуючи США). Проте зараз його частка трохи більше 1% серед всіх браузерів на мобільних пристроях.

У грудні 2012 року UC Browser відкрив офіс у США і вирішив, що іконка з мультяшною білкою не зацікавить американців і її потрібно змінити. В результаті аніме-гризун перетворився на абстрактну фігуру.

Головною перевагою UC Browser є хмарна технологія, яка стискає трафік на 60%, щоб скоротити час завантаження сторінок, а також локалізований контент у кожній країні, де компанія пропонує браузер. Співпраця з місцевими постачальниками контенту покращила зручність користування браузером і збільшила кількість завантажень.

Популярність Safari на мобільних пристроях пояснити легко: браузер встановлений за замовчуванням на iPhone та Mac. Однак у 2015 році Firefox став доступним і на них. У Chrome інша доля: код Chromium, який використовують майже всі сучасні браузери, найкраще працює на Android.

Chrome для телефонів вийшов влітку 2012 року, коли версія для ПК вже була найпопулярнішим браузером у світі. Люди встановлювали знайомий браузер, яким користуються на ПК.

Наостанок я хочу подякувати Тіму Бернерсу-Лі — винахіднику WorldWideWeb. Без його винаходу ніхто не знає, як швидко людство почало б занурюватися у цифрові технології та як еволюціонували б браузери. ITC, Elastic Path, Hackernoon, Plerdy та тисячі інших проєктів могли б не з’явитися. Веб-розробка була б іншою. Винахід Тіма Бернерса-Лі значно прискорив розвиток людства.

