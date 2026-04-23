banner
Читацькі дописи Читацькі дописи 23.04.2026 comment views icon

Скільки я заощадив з електротранспортом?

Читацькі дописи
IT Community
logo

Я витрачаю до 12 000 грн на таксі щомісяця.

Спойлер: електросамокат може окупитися швидше, ніж я встигаю поскаржитись на тарифи в дощ.

Привіт, вельмишановне панство!

Я родом з Одеси та знаю, що таке ранкові затори на рівному місці, які ціни на таксі під час дощу, і що таке +100 грн до ціни зранку. Якщо ви тут жили або приїжджали на сезон, то теж знаєте, про що я.


Щодня я їжджу на роботу:

  • 9 км в одну сторону
  • 2 поїздки на день
  • 5 днів на тиждень

І це виглядає як нормальний, зручний сценарій. Поки не починаєш рахувати.
І так, рахуємо без емоцій, хоча для мене це доволі боляче.


Мінімум:
200 гривень × 2 = 400 гривень/день
400 × 5 = 2000 гривень/тиждень
8 000 гривень на місяць

Максимум:
300 гривень × 2 = 600 гривень/день
600 × 5 = 3000 гривень/тиждень
12 000 гривень на місяць

Середньо:
10 000 гривень на місяць

І тут я задумався: “Може мені потрібен самокат?”

Момент усвідомлення: будній день, ранок, дощ, таксі 300 гривень, затор, дивлюсь у вікно і бачу чувак на електросамокаті, так, увесь мокрий, але без тарифів, без затору і сам по собі. І тут я подумав, що міг би теж бути таким, але коли гарна погода.

Спецпроєкти
Коли монтаж починає “задихатися”: яку відеокарту обрати у 2026 році?
Як перетворити заощадження на дохід: досвід покупки корпоративних облігацій за кілька хвилин

І тут я подумав, що мені потрібен електросамокат – такий собі електроавтомобіль. Я не люблю витрачати гроші на тренди, але ще менше люблю витрачати їх просто так. Тому я сів подивився самокати та порахував скільки коштує їздити на електросамокаті?

Почав дивитися серед самокатів

Після всіх цих розрахунків про таксі я пішов дивитися, що взагалі є на ринку.

І тут стало зрозуміло, що вибір не такий простий, як здається:

  • різні батареї
  • різна дальність ходу
  • швидкість
  • вага
  • амортизація

Я дивився різні варіанти, в тому числі й моделі від Proove, бо вони часто трапляються в Україні та виглядають як адекватний варіант за співвідношення ціни та характеристик.

Але поки що я не зробив остаточний вибір. Бо головне питання для мене зараз навіть не “який самокат краще”, а: чи готовий я змінити свій щоденний сценарій пересування.

Для цього я порахував:

Скільки коштує їздити на електросамокаті?


Мій маршрут:
18 км на день (туди-сюди)
Зарядка:
1кВт =≈ 5 гривень
В місяць:
100-150 гривень
Обслуговування:
Умовно 500 гривень

Скільки я реально втрачаю
Різниця:
≈ 8500–9500 грн/місяць
За рік:
≈ 100 000 – 115 000 грн

Це буквально:

  • 1–2 відпустки
  • або новий айфон щороку
  • або просто мінус гроші в нікуди

Про гроші закінчили, можемо тепер ще трошки поговорити про CO₂ і нашу планету.


Я не екологічний фанатік, але цифри цікаві:

  • авто: ~150 г CO₂ / км
  • мій маршрут – 18 км.
  • ≈ 2.7 кг CO₂ на день
  • ≈ 650 кг на рік

В той час коли в електросамоката майже нуль локальних викидів.

Але давайте чесно, не все так ідеально. Є і мінуси для електросамоката:


  • дощ
  • зима
  • дороги (ну це Одеса, тут окрема історія)
  • треба звикнути

А таксі це завжди було про комфорт, але:

  • очікування машини
  • затори
  • нестабільні ціни

Це все стрес до котрого я вже просто звик.

Я ще не пересів на самокат, але думаю, що скоро це зроблю. Якщо ви також як і я, ставите собі питання: “Чи варто переходити?”, то рекомендую сісти порахувати скільки ви витрачаєте на дорогу, подивитись скільки коштує самокат і зрозуміти, що ви теж можете зекономити багато грошей.


Є один нюанс, про який всі мовчать І він максимально життєвий. Я часто їжджу не сам, а з дівчиною. І тут електросамокат вже не виглядає таким універсальним рішенням.

Бо:


  • вдвох на одному – це вже більше про TikTok, ніж про безпеку
  • купувати два – звучить як “+ ще одна інвестиція”
  • і не всі поїздки – це просто “з точки А в точку Б”

І от тут таксі знову бере реванш:

  • комфортно
  • разом
  • без компромісів

І в кінці виходить, що ідеального варіанту нема (чекаю, коли винайдуть телепорт).

Але є інше: можна просто почати рахувати свої гроші та не платити більше, ніж це реально потрібно. Бо, як показала практика, іноді різниця між “зручно” і “розумно” — це мінус 10 000 грн на місяць.


Що думаєте? Ви б перейшли?

logo

Популярні дописи

arrow left
arrow right
Apple MacBook Neo: чому ти обов'язково купиш його?
Війни браузерів, які змінили інтернет
Gendome Home 3000 та "забуття блекаутів": враження від використання зарядної станції
Огляд Morbid Metal: крізь метал і січ
Powerbank за копійки, або енергонезалежність у ланч-боксі
Помилка того, хто вижив: чому більшість самоучок так і не потрапляють у IT
Невловимий злом ефіру: історія інциденту з Max Headroom у 1987 році
ТОП-10 брендів гаджетів з Європи, частина 2: Goodram, Defunc, Sandberg та інші
Web3: що під капотом і чи варто в це вірити?
Штучний інтелект, як цифровий конвеєр для програмування
Чому я втомився від сервісних ігор і повернувся до синглплеєрів
"Більше золота": NVIDIA очікує, що агентний ШІ принесе $1 трлн доходу
AGI: чи стане мрія реальністю?
Як обрати ідеальні свічі для механічної клавіатури
Захист від FPV-дронів: чому традиційні системи програють "війну датчиків" у 2026 році
Велосипед замість повербанка, або як я використовую акумулятори не за призначенням
Економії не буде? ТОП міфів про двоколісний електротранспорт
Чому L в абревіатурі “LLM” означає: “ШІ брехня”
Рецензія на серіал "Найкраща медицина" / Best Medicine (2026)
GTC 2026: дещиця вражень від промови Дженсена Хуанга. Точку неповернення пройдено?
Екосистема: зручність чи золота клітка?
Що думаєте про цю статтю?
Голосів:
Файно є
Файно є
Йой, най буде!
Йой, най буде!
Трясця!
Трясця!
Ну такої...
Ну такої...
Бісить, аж тіпає!
Бісить, аж тіпає!
Loading comments...

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

Надіслати