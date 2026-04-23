Скільки я заощадив з електротранспортом?

Я витрачаю до 12 000 грн на таксі щомісяця.

Спойлер: електросамокат може окупитися швидше, ніж я встигаю поскаржитись на тарифи в дощ.

Привіт, вельмишановне панство!

Я родом з Одеси та знаю, що таке ранкові затори на рівному місці, які ціни на таксі під час дощу, і що таке +100 грн до ціни зранку. Якщо ви тут жили або приїжджали на сезон, то теж знаєте, про що я.





Щодня я їжджу на роботу:

9 км в одну сторону

2 поїздки на день

5 днів на тиждень

І це виглядає як нормальний, зручний сценарій. Поки не починаєш рахувати.

І так, рахуємо без емоцій, хоча для мене це доволі боляче.





Мінімум:

200 гривень × 2 = 400 гривень/день

400 × 5 = 2000 гривень/тиждень

≈ 8 000 гривень на місяць

Максимум:

300 гривень × 2 = 600 гривень/день

600 × 5 = 3000 гривень/тиждень

≈ 12 000 гривень на місяць

Середньо:

≈ 10 000 гривень на місяць

І тут я задумався: “Може мені потрібен самокат?”

Момент усвідомлення: будній день, ранок, дощ, таксі 300 гривень, затор, дивлюсь у вікно і бачу чувак на електросамокаті, так, увесь мокрий, але без тарифів, без затору і сам по собі. І тут я подумав, що міг би теж бути таким, але коли гарна погода.

І тут я подумав, що мені потрібен електросамокат – такий собі електроавтомобіль. Я не люблю витрачати гроші на тренди, але ще менше люблю витрачати їх просто так. Тому я сів подивився самокати та порахував скільки коштує їздити на електросамокаті?

Почав дивитися серед самокатів

Після всіх цих розрахунків про таксі я пішов дивитися, що взагалі є на ринку.

І тут стало зрозуміло, що вибір не такий простий, як здається:

різні батареї

різна дальність ходу

швидкість

вага

амортизація

Я дивився різні варіанти, в тому числі й моделі від Proove, бо вони часто трапляються в Україні та виглядають як адекватний варіант за співвідношення ціни та характеристик.

Але поки що я не зробив остаточний вибір. Бо головне питання для мене зараз навіть не “який самокат краще”, а: чи готовий я змінити свій щоденний сценарій пересування.

Для цього я порахував:

Скільки коштує їздити на електросамокаті?





Мій маршрут:

18 км на день (туди-сюди)

Зарядка:

1кВт =≈ 5 гривень

В місяць:

100-150 гривень

Обслуговування:

Умовно 500 гривень



Скільки я реально втрачаю

Різниця:

≈ 8500–9500 грн/місяць

За рік:

≈ 100 000 – 115 000 грн

Це буквально:

1–2 відпустки

або новий айфон щороку

або просто мінус гроші в нікуди

Про гроші закінчили, можемо тепер ще трошки поговорити про CO₂ і нашу планету.





Я не екологічний фанатік, але цифри цікаві:

авто: ~150 г CO₂ / км

мій маршрут – 18 км.

≈ 2.7 кг CO₂ на день

≈ 650 кг на рік

В той час коли в електросамоката майже нуль локальних викидів.

Але давайте чесно, не все так ідеально. Є і мінуси для електросамоката:





дощ

зима

дороги (ну це Одеса, тут окрема історія)

треба звикнути

А таксі це завжди було про комфорт, але:

очікування машини

затори

нестабільні ціни

Це все стрес до котрого я вже просто звик.

Я ще не пересів на самокат, але думаю, що скоро це зроблю. Якщо ви також як і я, ставите собі питання: “Чи варто переходити?”, то рекомендую сісти порахувати скільки ви витрачаєте на дорогу, подивитись скільки коштує самокат і зрозуміти, що ви теж можете зекономити багато грошей.





Є один нюанс, про який всі мовчать І він максимально життєвий. Я часто їжджу не сам, а з дівчиною. І тут електросамокат вже не виглядає таким універсальним рішенням.

Бо:





вдвох на одному – це вже більше про TikTok, ніж про безпеку

купувати два – звучить як “+ ще одна інвестиція”

і не всі поїздки – це просто “з точки А в точку Б”

І от тут таксі знову бере реванш:

комфортно

разом

без компромісів

І в кінці виходить, що ідеального варіанту нема (чекаю, коли винайдуть телепорт).

Але є інше: можна просто почати рахувати свої гроші та не платити більше, ніж це реально потрібно. Бо, як показала практика, іноді різниця між “зручно” і “розумно” — це мінус 10 000 грн на місяць.





Що думаєте? Ви б перейшли?

