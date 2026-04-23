Скільки я заощадив з електротранспортом?

Я витрачаю до 12 000 грн на таксі щомісяця.
Спойлер: електросамокат може окупитися швидше, ніж я встигаю поскаржитись на тарифи в дощ.
Привіт, вельмишановне панство!
Я родом з Одеси та знаю, що таке ранкові затори на рівному місці, які ціни на таксі під час дощу, і що таке +100 грн до ціни зранку. Якщо ви тут жили або приїжджали на сезон, то теж знаєте, про що я.
Щодня я їжджу на роботу:
- 9 км в одну сторону
- 2 поїздки на день
- 5 днів на тиждень
І це виглядає як нормальний, зручний сценарій. Поки не починаєш рахувати.
І так, рахуємо без емоцій, хоча для мене це доволі боляче.
Мінімум:
200 гривень × 2 = 400 гривень/день
400 × 5 = 2000 гривень/тиждень
≈ 8 000 гривень на місяць
Максимум:
300 гривень × 2 = 600 гривень/день
600 × 5 = 3000 гривень/тиждень
≈ 12 000 гривень на місяць
Середньо:
≈ 10 000 гривень на місяць
І тут я задумався: “Може мені потрібен самокат?”
Момент усвідомлення: будній день, ранок, дощ, таксі 300 гривень, затор, дивлюсь у вікно і бачу чувак на електросамокаті, так, увесь мокрий, але без тарифів, без затору і сам по собі. І тут я подумав, що міг би теж бути таким, але коли гарна погода.
І тут я подумав, що мені потрібен електросамокат – такий собі електроавтомобіль. Я не люблю витрачати гроші на тренди, але ще менше люблю витрачати їх просто так. Тому я сів подивився самокати та порахував скільки коштує їздити на електросамокаті?
Почав дивитися серед самокатів
Після всіх цих розрахунків про таксі я пішов дивитися, що взагалі є на ринку.
І тут стало зрозуміло, що вибір не такий простий, як здається:
- різні батареї
- різна дальність ходу
- швидкість
- вага
- амортизація
Я дивився різні варіанти, в тому числі й моделі від Proove, бо вони часто трапляються в Україні та виглядають як адекватний варіант за співвідношення ціни та характеристик.
Але поки що я не зробив остаточний вибір. Бо головне питання для мене зараз навіть не “який самокат краще”, а: чи готовий я змінити свій щоденний сценарій пересування.
Для цього я порахував:
Скільки коштує їздити на електросамокаті?
Мій маршрут:
18 км на день (туди-сюди)
Зарядка:
1кВт =≈ 5 гривень
В місяць:
100-150 гривень
Обслуговування:
Умовно 500 гривень
Скільки я реально втрачаю
Різниця:
≈ 8500–9500 грн/місяць
За рік:
≈ 100 000 – 115 000 грн
Це буквально:
- 1–2 відпустки
- або новий айфон щороку
- або просто мінус гроші в нікуди
Про гроші закінчили, можемо тепер ще трошки поговорити про CO₂ і нашу планету.
Я не екологічний фанатік, але цифри цікаві:
- авто: ~150 г CO₂ / км
- мій маршрут – 18 км.
- ≈ 2.7 кг CO₂ на день
- ≈ 650 кг на рік
В той час коли в електросамоката майже нуль локальних викидів.
Але давайте чесно, не все так ідеально. Є і мінуси для електросамоката:
- дощ
- зима
- дороги (ну це Одеса, тут окрема історія)
- треба звикнути
А таксі це завжди було про комфорт, але:
- очікування машини
- затори
- нестабільні ціни
Це все стрес до котрого я вже просто звик.
Я ще не пересів на самокат, але думаю, що скоро це зроблю. Якщо ви також як і я, ставите собі питання: “Чи варто переходити?”, то рекомендую сісти порахувати скільки ви витрачаєте на дорогу, подивитись скільки коштує самокат і зрозуміти, що ви теж можете зекономити багато грошей.
Є один нюанс, про який всі мовчать І він максимально життєвий. Я часто їжджу не сам, а з дівчиною. І тут електросамокат вже не виглядає таким універсальним рішенням.
Бо:
- вдвох на одному – це вже більше про TikTok, ніж про безпеку
- купувати два – звучить як “+ ще одна інвестиція”
- і не всі поїздки – це просто “з точки А в точку Б”
І от тут таксі знову бере реванш:
- комфортно
- разом
- без компромісів
І в кінці виходить, що ідеального варіанту нема (чекаю, коли винайдуть телепорт).
Але є інше: можна просто почати рахувати свої гроші та не платити більше, ніж це реально потрібно. Бо, як показала практика, іноді різниця між “зручно” і “розумно” — це мінус 10 000 грн на місяць.
Що думаєте? Ви б перейшли?
Proove — це бренд який прагне стати тим вибором, до якого повертаються знову: коли потрібен аксесуар, що просто працює, виглядає сучасно і не викликає сумнівів. Proove хоче бути надійним технологічним партнером у повсякденних сценаріях.
Хочеш електросамокат Proove Model City Pulse 350W?
Розкажи, як ти економиш з електротранспортом або виживаєш без світла, і він може стати твоїм.
Конкурс дописів ITC.ua та Proove: пиши, перемагай, отримуй.
Електросамокат, портативна акустика та інше — серед призів!
