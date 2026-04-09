Навушники з кістковою провідністю Shokz OpenRun Pro 2: як вони поводяться під час тренувань і прогулянок

Цей матеріал – не редакційний Це – особиста думка його автора. Редакція може не розділяти цю думку.

З настанням тепліших днів з’являється бажання перенести тренування на вулицю. Навушники з кістковою провідністю дозволяють слухати музику, не втрачаючи контроль над тим, що відбувається навколо, тому вони добре підходять для бігу, прогулянок та інших активностей.

OpenRun Pro 2 — це найкращі навушники з кістковою провідністю від Shokz на сьогодні, які вирішують давню проблему цього формату — бас. Відкрита конструкція, безпечна для бігу, часто означає втрату чіткості звуку. У цій моделі проблему намагаються компенсувати за рахунок окремих повітряних драйверів розміром 18×11 мм. Вони забезпечують помітно глибший бас і чистіше звучання порівняно з попередником.

Коричтувачі також відзначила зручність посадки. Оновлений дизайн отримав тонші та більш гнучкі дужки, які з’єднані з легкою шийною дужкою, що робить навушники більш стабільними й комфортними, ніж ранні моделі на кшталт AfterShokz. У старіших версіях тиск у зоні скронь міг бути надто сильним, а використання з окулярами — некомфортним. Тут же завдяки меншому притисканню і гнучкішій конструкції ця проблема відчувається значно менше.

Окрім покращеного звуку, OpenRun Pro 2 отримали й кращу автономність. Вони працюють до 12 годин від одного заряду і тепер заряджаються через USB-C. Також є шумозаглушення на базі AI для покращення якості дзвінків, хоча в наших тестах воно не показало особливої ефективності. Тим не менш, якщо вам потрібні зручні та безпечні для використання на вулиці навушники, це все ще дуже хороший варіант — особливо якщо ви слухаєте музику чи подкасти.

Джерело: theverge.com