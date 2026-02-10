Відео як інфраструктура: як українські ритейлери перетворюють камери на інструмент управління

Цей матеріал – не редакційний Це – особиста думка його автора. Редакція може не розділяти цю думку.

Епоха, коли камери в магазинах використовувалися лише для контролю за втратами, минула. Сьогодні відеоспостереження в ритейлі — це частина управлінської інфраструктури, яка допомагає приймати точні рішення.

На наймасштабнішому івенті у сфері безпеки СИНЕРГІЯ БЕЗПЕКИ, організованому компанією VIATEC, лідери ринку поділилися інсайтами про те, як візуальні дані допомагають бізнесу заробляти більше та оптимізувати процеси.

Від «картинки» до великих даних

Відеодані давно вийшли за межі виключно служб безпеки. Сьогодні це повноцінний кросфункціональний інструмент. Сучасні системи відеоспостереження перетворюють зображення на дані, що напряму впливають на бізнес-рішення.

Зокрема, відеоаналітика дозволяє:

Керувати чергами в режимі реального часу. Можна прогнозувати навантаження, планувати кількість відкритих кас і залучати персонал відповідно до реального потоку відвідувачів, а не за статичним графіком.

Аналізувати поведінку клієнтів у торговому просторі. Бізнес бачить, біля яких полиць люди затримуються найдовше, які зони працюють найефективніше, а які залишаються «сліпими». Ці дані використовують для оптимізації викладки товарів, планування акцій і перерозподілу торгових площ.

Використовувати Face Recognition. Технологія розпізнавання облич дозволяє підраховувати кількість відвідувачів.

У підсумку відеоспостереження перестає бути реактивним інструментом і стає джерелом управлінської аналітики, яка допомагає бізнесу не лише запобігати інцидентам, а й підвищувати ефективність операцій та якість клієнтського досвіду.

Відеоаналітика необхідна і топменеджменту

Для керівництва компаній відеоспостереження стає джерелом даних для стратегічного планування. На основі зібраної інформації формуються централізовані дашборди з KPI.

«Потенціал відеоаналітики значно ширший за операційний рівень. Аналітичні дані можуть використовуватися топменеджментом для формування централізованих дашбордів із ключовими показниками ефективності. У ритейлі відеоаналітика дозволяє планувати роботу персоналу погодинно. Системи підрахунку відвідувачів допомагають оцінювати частку покупців, які придбали певний товар, а також аналізувати навантаження за відділами й часовими інтервалами», — зауважив Сергій Курінний, директор з безпеки Retail Group під час панельної дискусії “Відео як інфраструктура для управління і контролю” на СИНЕРГІЇ БЕЗПЕКИ.

Чому просто архів більше не працює

Відео більше не має залишатися просто архівом. Дані з камер варто активно використовувати у різних підрозділах бізнесу. Від адміністративного офісу до маркетингу, логістики та складів — кожен напрямок може отримати користь з відеоаналітики. Головне — чітко визначити пріоритети та показати ефективність там, де її застосування справді виправдане.

Майбутнє ритейлу — це перехід від реактивного спостереження (що сталося?) до прогнозованої аналітики (що станеться і як до цього підготуватися?). Відеоінфраструктура стає фундаментом, на якому будується сучасний інтелектуальний магазин.

Щоб дізнатися більше інсайтів від ритейлерів, дивіться відео з СИНЕРГІЇ БЕЗПЕКИ: