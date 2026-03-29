

Як обрати ідеальні свічі для механічної клавіатури

TarasСтажер

Нещодавно я вирішив придбати свою першу механічну клавіатуру і для мене це стало справжнім викликом через величезну кількість варіантів. Існують сотні різних свічів — сині, червоні, коричневі… Через великий обсяг інформації голова може піти обертом, тому в цій статті я поясню основи про перемикачі (свічі), щоб вам було простіше обрати відповідну клавіатуру.


Головний секрет — тип механізму вирішує все

тип свічів

Усі свічі відрізняються насамперед одним ключовим параметром — типом механізму, який визначає ваші відчуття під час роботи за механічною клавіатурою. Загалом всі перемикачі можна розділити на три основні категорії.

Лінійні свічі (Linear)

Найвідоміший представник Cherry MX Red (червоні). Це найпростіший механізм, натискаються плавно, без відчутного опору. Зазвичай тихіші, ніж тактильні й клікаючі свічі (немає кліку, є лише звук від удару клавіші вниз). Лінійні свічі часто обирають геймери.


Тактильні свічі (Tactile)

Найвідоміший представник Cherry MX Brown (коричневі). Тактильні свічі – це баланс між плавністю лінійних і відчутним відгуком клікаючих. Вони набагато тихіші за клікаючі перемикачі, під час натискання є чіткий відчутний відгук, що може нагадувати легкий хрускіт снігу.

Клікаючі свічі (Clicky)

Найвідоміший представник Cherry MX Blue (сині). Цей тип перемикачів обирають ті, хто хоче виразного відчуття з двома ефектами – звуковим і тактильним. Клікаючі свічі можуть бути доволі гучними (що не завжди зручно для спільного простору), звук схожий на лопання бульбашкової плівки.

Чому так багато кольорів?

Велика кількість кольорів та брендів виникає через нескінченні комбінації дрібних характеристик (кастомізацію). Виробники можуть змінювати:

  • Силу пружини – щоб клавіші натискались легше або важче;
  • Матеріали – для корпусу можуть використовуватися різні види пластику;
  • Заводське змащування – щоб хід клавіші був плавнішим;
  • Конструкція – прозорість корпусу чи кількість контактів

Кожен виробник може назвати свічі з ідентичними характеристиками своїм кольором, що створює певну плутанину.

Отже, не треба намагатися вивчити всі доступні моделі на ринку. Достатньо розуміти що є три основні типи свічів: лінійні, тактильні й клікаючі. Лінійні свічі більш універсальні з тихішим звуком, їх часто обирають геймери, клікаючі свічі — доволі гучні й підходять добре для друку, і тактильні свічі — золота середина з м’яким звуком натискання.

Мій особистий вибір зупинився на механічній клавіатурі Aula L99 (Creamy Thocky Switch), яку ви можете побачити на превью.

P.S. пишіть що думаєте про механічні клавіатури, які у вас свічі й чи задоволені ви ними.

 

