Тім Бертон знов у формі: «Бітлджюс Бітлджюс» зібрав $145 млн за перший вікенд

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Продовження класичної комедії жахів Тіма Бертона «Бітлджюс» (1988) про настирливого привида на вихідних зібрав $110 млн у 4575 кінотеатрах США. «Бітлджюс Бітлджюс» став другим за виторгом вересневим дебютом усіх часів. Стрічка випередила «Воно: Глава 2» 2019 року (дебют $91 млн) і поступилася лише «Воно» 2017 року ($123 млн). Фільм також став третім найкращим дебютом року після «Дедпулу та Росомасі» ($211,4 млн) та «Думкам навиворіт 2» ($154,2 млн).

«Бітлджюс Бітлджюс» дебютував на міжнародному ринку з $35,4 млн — разом $145,4 млн. Виробництво стрічки коштувало $100 млн.

Ностальгія за першим фільмом, а також чутки про ще один майже напевно збільшили продажі. Оригінальний «Бітлджус» став одним із найкасовіших фільмів 1988 року з $74,7 млн. Хоча минуло понад три десятиліття, сюжет та естетика Тіма Бертона залишаються актуальними.

У «Бітлджюс Бітлджюс» Бертон повернувся до режисури та взяв із собою Майкла Кітона у ролі Бітлджюса, Вайнону Райдер у ролі Лідії Дітц та Кетрін О’Хара в ролі мачухи Делії Дітц. До акторського складу приєдналися Дженна Ортега, Моніка Белуччі та Віллем Дефо. Дія сиквелу розгортається через 36 років, коли донька Лідії Дітц відкриває портал у потойбічний світ і випадково випускає всіма улюбленого привида.

У цей самий вікенд «Дедпул і Росомаха» пішов на друге місце в американському прокаті з $7,2 млн — на сьомому (!) тижні. Він вже приніс прибуток $614 млн у США та $1,287 млрд у світі. Це другий за зборами фільм року та 23-й усіх часів. Біографічний фільм Денніса Квейда «Рейган» залишився на третьому місці з $5,2 млн. Фільм про життя Рональда Рейгана, на сьогодні зібрав $18,5 млн.

П’ятірку найкращих замикають «Чужий: Ромул» та «Все закінчується нами». Ностальгічна фантастика додала $3,9 млн з загальносвітовими $314 млн. Екранізація роману-бестселера Колін Гувер отримала $3,7 — усього $141,3 у Північній Америці та понад $300 млн у світі.

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Джерело: Variety

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