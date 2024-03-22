Трейлер «Бітлджюс Бітлджюс» — Майкл Кітон повертається до ролі скаженого біоекзерциста у сиквелі культової комедії жахів Тіма Бертона

Майкл Кітон готується налякати до дрижаків Вайнону Райдер, Кетрін О’Хару — і новачка серії Дженну Ортегу.

Warner Bros. опублікувала тизер-трейлер продовження культової комедії жахів Тіма Бертона 1988 року «Бітлджюс», у якому до головних ролей повертаються Майкл Кітон (Бітлджюс), Вайнона Райдер (Лідія Дітц) та Кетрін О’Хара (Делія Дітц). Дженна Ортега доповнить сім’ю як Астрід Дітц, Моніка Белуччі зіграє дружину Бітлджюса, а Віллем Дефо — поліцейського з потойбіччя та колишню зірку бойовиків.

«Після несподіваної сімейної трагедії, три покоління родини Дітц повертаються додому у Вінтер-Ривер. Життя Лідії, яку досі переслідує Бітлджюс, перевертається догори дриґом. Її бунтівна донька-підлітка Астрід знаходить на горищі таємничий макет міста і випадково відкриває портал до потойбічного світу. Проблеми назрівають в обох світах, тому лише питання часу, коли хтось тричі вимовить ім’я Бітлджюса. Як тільки це станеться, пустотливий демон повернеться і влаштує хаос у своєму фірмовому стилі», — йдеться у синопсисі.

Оригінальний фантастичний фільм Тіма Бертона вийшов на екрани у 1988 році, а торік у листопаді режисер оголосив, що завершив знімання продовження. Сценарій сиквелу написали Альфред Гоф і Майлз Міллар — шоуранери серіалу «Венздей».

Прем’єра — 5 вересня 2024 року.

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