1,3 млн копій – Alan Wake 2 стала для Remedy Entertainment грою, що найшвидше продається

Гра Alan Wake 2 після свого релізу отримала широке визнання критиків. В огляді від ITC.UA вона може похизуватися результатом 9,5 бала з 10. Гра отримала різні нагороди та схвальні відгуки гравців. Дехто навіть вважає, що Remedy Entertainment справді перевершили себе, випустивши свою найкращу гру на сьогоднішній день і одну з найбільш захоплюючих ігор за останні кілька років.

Однак комерційний успіх Alan Wake 2 був невизначеним. Студія не обговорювала продажі протягом перших кількох місяців. Сьогодні це змінилося. Remedy Entertainment заявила, що Alan Wake 2 стала їхньою грою, яка найшвидше продається.

За даними студії, станом на початок цього місяця було продано 1,3 млн копій. Рубіж в 1 млн копій було подолано наприкінці грудня 2023 року. Remedy також підкреслила, що за перші 2 місяці продажу Alan Wake 2 було реалізовано на 50% більше копій і більш ніж у 3 рази більше цифрових копій, ніж Control за перші 4 місяці. Щоправда, їхня остання гра є лише цифровою, а Control – ні.

Remedy також надала оновлену інформацію про продажі Control, які на сьогодні перевищили 4 млн копій та принесли €100 млн чистого доходу. Студія впевнена, що Alan Wake 2 може мати такий же довгий період продажів. Розробники, які працювали над грою, були перенаправлені на інші проєкти, такі як Condor, Control 2 та рімейки Max Payne 1&2, що прискорило їх розвиток. Remedy вважає, що всі ці проєкти перейдуть до наступного етапу розробки протягом першої половини 2024 року.

Джерело: wccftech

Триває конкурс авторів ІТС. Напиши статтю про розвиток ігор, геймінг та ігрові девайси та вигравай професійне ігрове кермо Logitech G923 Racing Wheel, або одну з низькопрофільних ігрових клавіатур Logitech G815 LIGHTSYNC RGB Mechanical Gaming Keyboard!