Новини Ігри 17.04.2026

Phasmophobia та Alan Wake 2 проведуть безкоштовний кросовер-івент, і це єдиний шанс зіграти: усі деталі

Софія Шадріна

Авторка новин

Phasmophobia та Alan Wake 2 проведуть безкоштовний кросовер-івент, і це єдиний шанс зіграти: усі деталі / Remedy Entertainment
Kinetic Games і Remedy Entertainment анонсували кросовер між Phasmophobia та Alan Wake 2. Безкоштовний івент стартує на всіх платформах 12 травня 2026 року і триватиме до 2 червня — рівно три тижні. Тематично колаборація виглядає органічно: обидві гри живуть у просторі надприродного жаху, де темрява є не просто тлом, а повноцінним ворогом.


За словами розробників, івент “просочується у знайомі локації, змінює тіні і перекручує розслідування так, як мисливці на привидів ще не зустрічали”.

Офіційний тизер уже вийшов — він демонструє локації Phasmophobia в естетиці Alan Wake 2: письмовий стіл Алана Вейка, тривожне освітлення і характерна кінематографічність Remedy. Судячи з анонсу на Steam, гравці зможуть “розгорнути новий розділ з Alan Wake, розблокувати внутрішньоігрові нагороди та більше”.


 

Remedy Entertainment безпосередньо співпрацювала з Kinetic Games у створенні кросовера, що теоретично може надати івенту певний канонічний статус у межах Remedy Connected Universe. Голос Алана Вейка — актор Меттью Поррета — озвучив трейлер, що додає автентичності.

Втім, є суттєвий мінус. Івент є одноразовим — якщо пропустити його до 2 червня, другого шансу не буде. Це давня практика Kinetic Games: навіть власні сезонні події студія нерідко проводить лише раз. Для тих, хто давно стежить за Phasmophobia, це звична, хоч і прикра традиція.

А тепер до найголовнішого: де і як зіграти

Phasmophobia доступна на PC через Steam, PS5 та Xbox Series X|S — з повною підтримкою кросплею між усіма платформами з жовтня 2024 року. Тобто грати разом можна незалежно від того, хто на якій платформі.

Гра також підтримує PS VR2 і PC VR. Наразі Phasmophobia перебуває в Early Access — повний реліз заплановано на другу половину 2026 року. Крос-прогресії між платформами поки немає: прогрес на кожній платформі зберігається окремо. Конкретніші деталі розробники обіцяють ближче до старту.

Раніше ми писали, що Alan Wake 2 стала найшвидше продаваною грою Remedy — за два місяці студія реалізувала 1,3 млн копій. А сама Phasmophobia нещодавно отримала ще одну точку розвитку: Blumhouse та Atomic Monster взялися за її екранізацію.

Джерело: Instant Gaming

